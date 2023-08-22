总装12秒下线一台自研电机，爱玛凭“智造”打造用户爆款，领跑行业硬实力

8 月 18 日，位于重庆市铜梁区的爱玛机电工厂生产车间里，细长的铜丝正被机器自动绕组，然后和其他零部件一起，经由自动化设备历经拧螺栓等工序，最终组装成一台爱玛自研电机。

图：爱玛机电智能化生产车间

电机，无疑是电动车最核心的零部件之一，它是整辆车的动力心脏，俗话说“心脏好，身体壮”，电机性能的高低直接决定一辆电动车车速、加速、爬坡等实际表现，对用户骑车体验起着至关重要的作用。

而现在，爱玛用仅不到 1 年时间就完成了天津&重庆双工厂 10 条智能化自动产线布局，总装线上平均每 12 秒就生产出一台自研电机，今天还是见证爱玛机电 300 万台电机下线的重要历史性时刻，如此惊人速度的背后，展现出了爱玛对核心自主技术完全掌握的决心，对追求产品高质量发展的坚持，以及对智能智造转型的持续深入。

图：爱玛机电300万电机下线仪式

狠抓内功，以核心技术打赢用户品质战

过去十年，我国两轮电动车“狂飙”式发展，到2022年总销量已超过 5000 万辆，规模日益庞大，然而市场野蛮增长的背后，以抢占销量和份额为目标的低价低质无序竞争也让消费者们叫苦不迭。此时新国标的发布，不仅让两轮电动车技术标准重新规范化，同时也打响了企业间更深层次的“技术战”、“品质战”。

图：数据来源：《前瞻产业研究院》

从《中国品牌力指数》排名统计看，爱玛在国内两轮电动车最新市场份额达到 16.8%，跻身行业头部玩家之列。但尽管如此，过去爱玛在核心电机方面仍然十分依赖供应商外购方案。

“以前电机、电控等三电外购，核心技术没有掌握在自己手里，导致你对客户真正的需求并不能迅速做出调整和满足，所以我们去年年初便决定在动力系统这块必须要自己做。”重庆爱玛机电科技有限公司总经理宋志坚在接受采访时说道。

他继续表示，爱玛要做好，关键是要解决三大问题。首先，要将核心技术掌握在自己手里，爱玛目前已有多种自研电机，尤其此次新发布的凸极电机，它的爬坡力度、长跑效率、加速性能都相当不错，针对西南市场用户爬坡多的场景需求专门研发，真正做到了从用户体验为一切出发点的行业示范作用;

其次，做好品质保证。随着市场竞争加剧，导致两轮电动车品质参差不齐，用户体验难以得到良好保证。爱玛自研电机，就是要保证好最核心零部件的品质;最后，还要兼顾性价比。无数例子证明，自研带来的不仅仅是技术突破，还有成本优势。而坚持自研一旦形成规模化，相信最终一定会给用户带来用料更厚道、性价比更高的产品。

图：爱玛电机展示

狠抓内功，将核心技术完全自主掌控，长期打赢这场关乎用户实际体验的“技术战”、“品质战”，这既是爱玛作为行业领跑者应该具备的实力姿态，也是爱玛始终以用户需求为中心、以科技创新为驱动、以智能制造为基石的价值坚守。

3类电机全线发布，打造用户极致出行体验

众所周知，相比起更神秘的上游供应商，整车企业和用户之间的距离更近，因为对用户体验的了解一定程度上将决定你产品销量的高低。而反过来，如果让整车企业去做供应链的东西，那一定也是基于用户核心“痛点”解决为一切出发点。

图：爱玛机电产品解决用户出行7大痛点

爱玛很早便针对中国用户日常出行所遇到难题，进行了大量深入地研究，并将其总结为 7 大使用场景，分别是爬坡、耐潮、静音、加速、续航、品质、寿命。从研发到生产的全过程中，爱玛以这些场景痛点为优化方向，最终在今天给大家带来了原装电机、凸极电机、静音电机等创新 3 类电机产品，用户可根据自身不同需求、不同路况而自由匹配最适合自己的动力电机。

比如对噪音比较敏感的消费者，可以选择爱玛静音电机，其采用的创新面包结构，相同工况下对比传统电机噪音减少了足足 5dB，动力表现安静顺滑，同时兼顾长续航;针对西南多山地区，有频繁爬坡、山地等路况需求的用户，更推荐凸极电机，它引入汽车行业先进设计标准，在爱玛自身专利加持下，电机输出扭矩比普通电机提升超 10%，并且效率高、加速性能强、损耗低，有效解决爬坡爬不上去等难题。

图：活动现场媒体老师试骑爱玛产品

时至今日，爱玛自研电机已经成功实现了“防水性能、品质保障、持久寿命、瞬间加速、超长续航、静音结构、超大扭矩”等针对用户真实需求的 7 大关键技术提升，完美应对各类出行场景，为用户打造极致出行体验。

图：爱玛机电创新3类强力电机 打造7大硬核实力

智能智造赋能，引领行业高质量发展

1 年时间不到，300 万台电机下线，惊人的“爱玛式速度”背后，也不禁令人产生怀疑，速度固然很快，但质量能否得到充分保证呢？

答案是肯定的。当前，中国制造业正迎来一场意义深远的科技革命和产业革命，随着国家十四五规划对智能制造的愈发重视和提上重要日程，企业的数字化转型和智能化生产迫在眉睫。爱玛一方面加大对核心技术的研发投入，完成持续探索和突破，另一方面也在努力建设智能工厂，实现智能智造先进生产力。

这次，爱玛天津&重庆双工厂同时揭幕，正是最好的证明。

图：“全线出机 智造骑迹”爱玛全线电机发布会暨天津重庆电机厂揭幕仪式

以重庆机电工程为例，其在磁钢工段、绕线工段以及总装工段均引进了自动化设备，实现智能智造。综合应用APS、MES和QMS系统以及大数据系统，实现了计划排程、生产节拍抓取、质量数据抓取、内部问题改善、异常追溯、市场信息获取、问题履历建立、回归改善与设计等功能。

图：爱玛机电智能化生产车间

通过重庆爱玛机电科技有限公司工艺技术部部长于国刚介绍称，一个新型号电机测试会先经历半年以上时间的完整验证过程，才会进入小批试产阶段。在生产过程中，爱玛机电拥有来料抽检、过程检查、自互检、首中末检等多环节检测，确保总装过程质量可控，从而实现产品质量和体系质量的双保证。产品下线以后，配备了成品性能检测设备，产品要经过数十项性能检测，100%合格后有序下线，从而做到了全面兼顾高质量和高效率。

写到最后

随着新国标的发布、新竞争者的入局，一场更高层次的“军备竞赛”正在中国两轮电动车行业打响。用户需要更长的续航、更强的性能以及更好的品质，企业则需要具备更先进的技术竞争力、更高效的生产制造、以及长期向上的品牌活力。

而一边将核心技术掌握在自己手里，一边加速向智能智造转型的爱玛，无疑正在领跑着未来。