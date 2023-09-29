Meta Quest 3发布 对标苹果Vision Pro但是更便宜

9月28日消息，知名元宇宙公司Meta宣布推出Meta Quest 3头显，首发搭载第二代骁龙AR2平台，对标苹果Vision Pro的同时给到消费者更能接受的价格。

Meta Quest 3是一款VR头显设备，与前代的Quest 2相比，新一代Quest带来了一些关键升级。

Quest 3的新机硬件有着明显改变，包括新的头带和更薄的头戴形态。Meta Quest 3的重量为515克，比Quest 2稍重。由于采用了新的镜片，所以外形变得更纤薄。新的头带将顶部带分成两个带子放在用户头上，这样可以更均匀地分布重量。Meta表示新机佩戴将更为舒适。

Meta Quest 3两个RGB摄像头的分辨率比Quest 2高出10倍，用来拍摄现实世界的情况并实时传输到头显内的屏幕上，还可以在物理空间中操纵虚拟对象，这是这款头显的增强现实(AR)部分，也被称作视频透视(VST)。这一效果有些类似于苹果Vision Pro上的显现互动对象。

为了更好识别用户周围的环境，Quest 3中还搭配了上一代没有配备的深度传感器，帮助设备更准确扫描到物理环境的边界，比如了解现实世界中墙壁的位置、物品放置的距离等等。

光学参数方面，Quest 3采用了全新的更为轻薄的Pancake镜片，场视角(Fov)达到了110°，比上一代增加了 15%。支持 2064×2208 的分辨率显示和最高120Hz的刷新率。

全新发布的第二代骁龙XR2平台为Meta Quest 3提供性能支持，Meta 表示该处理器的图形性能提高了一倍，甚至比Quest Pro更强。这颗芯片在架构层针对性能和能效进行了大幅度优化，GPU的性能比前代芯片提升了2.5倍，开发者可以充分利用新平台的GPU能力，在同样的视觉效果下节省50%的功耗。

该设备上的扬声器也得到了改进，提供了高质量的音频体验，减少了声音泄漏。与Meta Quest 3同时发布的还有“Touch Plus”控制器。这些控制器放弃了Quest 2的传感器环设计并改进了触觉，但仍采用电池供电。

Meta表示已经为Meta Quest 3准备了500款游戏和应用程序，包括《捉鬼敢死队》、《刺客信条》和与Netflix合作开发的《怪奇物语》等。

Meta Quest 3将于10月10日上架，128GB型号售价499美元，512GB 型号售价649美元。