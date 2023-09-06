拒绝吃灰！XREAL Air 2系列全面升级，再造消费级AR眼镜爆款

随着5G、人工智能、物联网等技术的不断发展和突破，中国消费级AR眼镜市场迎来快速成长期，这也让国内外大厂相继入局AR赛道，而在一众玩家中，XREAL也成为最闪耀的“明星”。

XREAL有多强？据IDC发布的2022年AR/VR报告显示，XREAL以9.8万台出货量排名第一，在全球消费级AR眼镜市场占有率高达57%，成为当之无愧的全球出货量第一的AR眼镜品牌。旗下第二款消费级AR眼镜XREAL Air，全球累计出货超20万台，获得全球177个国家用户的青睐，还有数据提到，XREAL Air 全球单月销售破2万，在全球AR赛道上刷新了“中国速度”。

屡创佳绩的XREAL并没有停下前进的脚步，继5月份完成品牌升级后，还在加速布局产品阵营。2023年9月6日，XREAL在中国市场正式推出XREAL Air 2系列新品，包括XREAL Air 2、XREAL Air 2 Pro两款AR眼镜产品。那作为“全球爆款AR眼镜”XREAL Air的接棒者，又将给消费者带来哪些不一样的惊喜和全新体验呢？

XREAL Air 2，树立消费级AR眼镜新标杆

对于消费者来说，最关心的还是AR眼镜能否真正做到佩戴舒适、良好的显示效果与沉浸感同时兼具，全新登场的XREAL Air 2给出的答案是肯定的。其延续前代美学设计与技术积累的基础上，围绕“显示、人体工程学、音质”AR眼镜三大核心体验点进行了再度升级。

秉承给消费者带来“源于现实，更胜真实”的沉浸式体验的产品理念，XREAL Air 2全球首发索尼0.55"Micro-OLED屏，另在OLED技术与图像传感器背板技术的加持下，为消费者带来兼具高清晰度、高对比度、广色域及高速响应性的高质量画质表现。

为了让大家“看”得更舒服，每一台XREAL Air 2都利用进一步升级的自研“惊鸿锐影”光学引擎3.0，进行了色彩精准度和gamma2.2的专业校准，给用户带来显示色彩更准确，暗部细节更丰富的高清绚彩画质。

值得一提的是，XREAL Air 2还是全球首款获得德国莱茵TÜV色准认证的XR设备。根据德国莱茵TÜV色准标准测试，XREAL Air 2色准ΔE 2000<3，并获得了TUV莱茵眼部舒适度、低蓝光以及无频闪三项权威认证，拥有2.5米的专业级VID(单目实际虚像距)，竖直方向双目汇聚平均合像误差≤1.83像素，畸变校正精度达到<1个像素，即便长时间佩戴使用也不会视觉疲劳和不适。

一款能打动消费者的AR眼镜不光要看得舒服，在“听”的方面也要够爽。XREAL Air 2搭载全新的X-Spatial Sound 2.0隐秘空间声场方案，音腔更大的超线性扬声器配合开放式后腔设计，加之相位叠加原理，哪怕深处安静的环境，既不会影响他人，也不用担心会泄露隐私。得益于虚拟低音、DRC动态调整响度、EQ声场拓宽和非线性失真噪声消除等算法的加持，打造出了更加动听、更加澎湃沉浸的环绕式立体空间声场。

在大多数人眼中，AR眼镜始终保留着厚实笨重的形象，而此次XREAL Air 2经过7项人体工程学优化升级，通过引入镁合金横梁、外壳超轻塑胶粒子等多项新材料，使得机身轻至72g(不含鼻托)，随身携带，丝毫没有负担。并全新定制了“零压气垫鼻托”，进一步降低了鼻梁的承重感，再通过新电路设计和新散热材料，使其长期佩戴也不会觉得闷热，没有束缚感。

XREAL Air 2 Pro，开启AR眼镜全天候全场景适用的新时代

全场景全天候应用，是AR眼镜发展的必然方向，但市面大多AR眼镜所存在的透光率等“致命的缺陷”却与全天候佩戴的愿景相冲突。为此，XREAL Air 2 Pro在XREAL Air 2的基础上加入了电致变色技术，通过手动调节镜片透光率，来适应任意时间、任意场景的光线环境，保证画面时时清晰且明亮。

具体来说，XREAL Air 2 Pro电致变色支持三种模式，分别是“居家模式”、“出行模式”和“户外模式”。在光照度适中且光线简单的家里佩戴XREAL Air 2 Pro就选居家模式;在光照度较高或光线较复杂的公共场所，则可开启出行模式;在光照度非常高的白天户外环境下，户外模式就派上用场了，而且该模式还兼容所有光线环境。

电致变色技术的应用，无疑完美解决了光线条件对AR眼镜使用的限制，也使XREAL Air 2 Pro成为了全球首款实现电致变色技术量产应用的AR眼镜。更值得一提的是，XREAL Air 2 Pro还将电致变膜厚度控制在1mm以内，调整响应时间小于100ms，一按即调，瞬间变色。这意味着，在XREAL品牌长期研发与努力之后，成功打破技术壁垒，让变色技术在AR设备中的应用达到了高度成熟的水准。

XREAL Beam也将迎来新升级

除了全新推出的XREAL Air 2系列，今年6月推出的空间计算终端XREAL Beam也将迎来升级。其中，预装观影APP功能已进入测试阶段，BiliBili、爱奇艺两款Pad版应用，用户登陆手机版会员即可使用;交互逻辑上，将加入“空中飞鼠”功能，进行遥控操纵，无需连接任何智能设备，即可畅快观影刷剧。

此次，XREAL Air 2+XREAL Beam组成的“XREAL AR空间屏套装”也将一同上线，组成一块连接万物、随时随地、随心定义的AR空间屏，并推出悬停、云台、浮窗三种投屏模式，支持无线、有线两种连接方式。

总结

全新登场的XREAL Air 2系列，在视听效果、佩戴舒适性、兼容性及生态方面均取得了新突破，曾经被用户诟病的AR眼镜佩戴感不好，视觉体验不佳等问题都被粉碎。而随着目前行业上最轻最舒适的观影AR眼镜――XREAL Air 2系列的问世，也将持续加速消费级AR眼镜全面普及。

最后说一下价格，XREAL Air 2售价2599元，首发价2499元;XREAL AR空间屏套装售价3398元，首发价3298元。XREAL Air 2和XREAL AR空间屏套装将于9月6日9:00在天猫、京东“XREAL官方旗舰店”同步开启预售，9月12日10:00正式发售。XREAL Air 2 Pro的售价为2999元，将于9月19日10:00在京东、天猫平台同步开启预售，感兴趣的小伙伴可以关注一下正式开售时间!