确认过眼神！德施曼虹膜识别技术引领智能锁行业新变革

随着生活水平的提高，人们对居住安全的要求也日益提升。门锁这一守护家园安全的第一道关也开始了顺应时代的升级与变革。从传统的五金门锁到密码门锁，从指纹识别到人脸识别，门锁行业在最近10年迎来了飞速发展，在物联网、AI等高新科技的加持下，智能门锁逐渐脱离了“传统锁具”的定义范畴，往智能家居设备的方向靠拢。

德施曼深耕智能门锁领域多年，始终专注产品研发、坚持技术创新，致力于为广大消费者带来更为安全、便捷的智能门锁产品。近日，德施曼提前揭秘了行业独家的突破性新技术――虹膜识别技术，并成为了行业首家接入微信音视频功能的智能锁企业。消息一出引发全网热议，媒体、市场展现了十足的期待。

确认过眼神 德施曼引领行业进入虹膜时代

市场调研结果显示，安全性是消费者在选购智能锁时最核心的诉求。因此，无论是机械时代的钥匙、电子时代的密码和IC卡，还是生物识别时代的指纹、指掌静脉、3D人脸，每次技术跃迁无一不透露着用户对安全性的追求。

德施曼持续投入庞大市场调研，基于对市场的研判与智能门锁行业的技术积累，不断进行科技创新尝试。德施曼认为，从安全性来看，虹膜识别可以满足更高级别的安全需求。

虹膜是位于人眼表面黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状区域，包含了丰富的纹理信息，包括血管、肌肉组织、斑点等。通常来说，在虹膜识别时需对应多达266个特征点，因此准确率极高，误识率低至百万分之一以下。与此同时，丰富的纹理信息也意味着伪造的难度呈现指数型增长，从而满足更高的安全性需求。

目前虹膜识别已广泛应用于金融、安保等商业领域，但是在智能门锁领域，虹膜识别却因重重困难而成为空白。德施曼如何成为第一个突破传统技术难点的品牌？

虹膜识别存在两大难以逾越的技术难点。其一，传统虹膜技术有效识别距离范围窄，有效识别距离范围仅10cm，距离太近或者距离太远都不能识别。根据官方的介绍，德施曼通过光学镜头技术率先突破距离限制有效识别距离范围拉长45cm，识别有效范围扩大到4倍，让消费者在使用的过程中更加便捷。

其二，识别高度窄，人眼要配合摄像头朝向，这些技术难点导致传统虹膜识别远未达到消费级需求。为此，德施曼创新虹膜自追踪识别系统，通过追踪人脸有效快速锁定高度位置，实现镜头自动寻人，进而通过自动对焦技术锁定虹膜并识别虹膜。此外，德施曼还针对虹膜的特点引入了更安全的动态比对，防伪防攻击能力大大提升。

门锁通话接入微信视频：未曾设想的道路

近年来，集“电子门铃+智能猫眼+智能锁”功能于一体的智能猫眼锁逐渐成为智能锁市场新宠，满足了人们对安全、便捷、舒适生活的需求，但在实际使用过程中，通常会出现APP被关闭了后台提醒、消息过多看不到导致易漏接访客的呼叫等问题。

为了解决门铃呼叫不漏接的问题，德施曼与微信积极合作，强强联手，打通了智能门锁与微信的“跨界链条”，德施曼也成为了行业首家接入微信音视频功能的智能锁企业。只要按下门铃，用户会收到微信电话铃声，直接进行微信视频通话，真正实现了让智能锁通话像微信视频通话一样方便流畅。

而在即将举行的新品发布会上，德施曼还将针对“传统猫眼功耗大，抓拍空挡易漏拍”、“科技小白、老人和小孩如何录便捷录入解锁方式”等痛点问题发布行业突破性技术。4月17日，2023德施曼全球新品发布会将同步在德施曼官方微信视频号直播，硬核技术铸就行业新标杆，让我们拭目以待!