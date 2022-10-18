更完美体验，华为MatePad Paper 典藏版上市，高端商务首选

随着移动生产力需求的增长旺盛，以往被用户遗忘的墨水屏产品也在近两年悄然复兴，当然这其中也离不开华为首款鸿蒙墨水平板的诞生助力。今年上半年，华为MatePad Paper发布并上市，凭借出色的类纸化内容显示、优秀顺滑的手写笔支持、以及突破生态边界的鸿蒙系统加持，一跃成为很多用户实现沉浸式阅读和高效办公的得力搭档。

9月份，华为MatePad Paper在标准版基础上再度推出升级典藏版。全新典藏版拥有更奢华精致的外观颜值，机身采用高档皮具同款经典十字皮纹，搭配专属黑金皮纹礼盒套装，其中的华为M-Pencil(第二代)首次采用雪域白纯洁配色，握持手感和笔身精致度均得到全面提升，整体完美符合高端商务人士的尊贵气质，无论是自用亦或是送礼都绝对是上佳之选。

当然，升级远不止于此。作为一款顶级墨水平板，让用户既要“看”的自在也要“写”的从容，才是它的终极产品使命。借着华为MatePad Paper 典藏版的升级诞生，华为也在「阅读」和「笔记」两大用户核心体验层面带来了诸多重磅新功能，它们不仅能够在典藏版中首发享受，并且以往的标准版也能通过系统升级获得。

阅读方面，华为墨水平板新增PDF智能排版功能。针对用户平时使用频次最高的PDF格式文件，华为MatePad Paper可以对其进行“重排”，一键生成更美观、更合理的新布局，同时支持一键去除令人恼火的文档水印底纹，让内容观看更简洁干净。此外，还加入对比度精准调节和手动裁边功能，带来高效实用的文档阅读与处理。

在“听书”功能体验上，华为MatePad Paper新加入包括幽默女声、磁性男声、乖萌女童等8种情感音色，还能够录制和还原个人定制语音包，朗读效果媲美真人;华为阅读此次新上线5种全新特色字体，累计总共支持9款免费字体;同时华为阅读书架在支持云端数据互通和跨设备流转共享的基础上再次优化，会根据是否购买、阅读进度等筛选条件完成分类，方便用户快速整理、查找对应内容。

笔记方面， 为帮助用户更好、更高效率的记录内容，华为MatePad Paper新增月计划、时间管理四象限、埃森哲笔记等多套笔记模板和底纹模板，一键进入专注记录状态;同时，支持全新图文混合编排，无论是手写内容还是图片插入均可以混合排版，笔记内容更整洁直观;此外，还加入了搜索手写笔记功能，便于快速查找。

利用华为MatePad Paper的云空间，能够在云端实时保存和同步笔记内容，最大程度避免笔记内容丢失或是损坏。用户可以利用华为手机安装“笔记”应用后，登录统一华为账号，开启云同步功能，就能与华为MatePad Paper进行笔记云同步。

硬件配置上，华为MatePad Paper 典藏版同样采用全球首款通过德国莱茵TV类纸显示认证的10.3英寸低蓝光屏幕，支持智能刷新模式和华为自研图像增强算法，配备6GB+128GB存储组合，内置3625mAh大容量电池，支持22.5W快充，机身拥有双大振幅扬声器和四个麦克风，以及双WiFi天线等。

搭载鸿蒙操作系统的华为MatePad Paper，可以实现跨设备多屏协同，与华为智能手机、平板、PC等大量鸿蒙生态设备无缝连接，也支持跨设备文件管理和共享。另外，通过内置华为应用市场，华为MatePad Paper还可以下载安装诸如微信、微博、WPS、知乎、百度文库等众多常用应用，拥有更开放、更丰富的应用生态和资源拓展。

最后，除了核心功能体验升华和全新ID外观设计以外，华为MatePad Paper典藏版还具备了很多专属升级。比如，内置典雅端庄的水墨风壁纸，刻有“典藏版”专属印章;支持LTE功能，作为首款覆盖LTE全频信号的墨水平板，其任何时候任何地点可以插卡即连网。权益方面，华为MatePad Paper 典藏版随机附赠1年华为阅读会员权益和100小时免费语音转文字，还有一年华为碎屏服务宝和一年延长服务宝，让使用更无忧，体验再升级。

移动时代下，类纸化办公日渐占据主流。华为MatePad Paper的横空出世，依托于华为精湛的工业设计和自研系统生态，既带给用户无以伦比的书写和阅读体验，又通过跨设备无缝流转和多屏协同彻底打破了过去电纸书阅读器的“生态孤岛”问题，使其能更充分地应用于更广泛的全场景需求，用户享受再上一层楼。

而此次华为MatePad Paper 典藏版在外观、功能、硬件、权益等各方面再次大幅升级，产品力愈加强悍，无疑是高端商务用户群体的不二之选。对于想要以更便宜的价格享受沉浸式阅读、办公体验的用户来说，此前发布的晴蓝、锦白标准版也是不错的选择。