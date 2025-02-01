苹果放弃开发与Mac连接的AR眼镜产品

以AR、VR头显/眼镜为代表的MR领域竞争日益激烈，马克・扎克伯格和Meta 正在大力推进AR眼镜项目。在Vision Pro之后，苹果的空间计算头显部门也在艰难寻找前进的方向。日前，彭博社记者马克・古尔曼报道称，苹果刚刚停止了一项AR眼镜项目。这款眼镜的代号为 N107，据称外观与普通眼镜相似，但镜片中增加了可连接到Mac的显示屏。



XREAL One Pro

这款眼镜的功能听起来类似于XREAL One AR眼镜等设备，它最大的优势就在于可以在用户面前呈现出一个巨大的屏幕，同时无需头戴像Vision Pro那样的负重，当然也不用负担Vision Pro那夸张的价格。这款眼镜还配有可变色镜片，有点类似于Vision Pro的Eye Sight功能，可以向旁观者发出佩戴者是否忙碌的信号。尽管其他细节尚不清楚，但N107眼镜似乎不会配备摄像头或具备Vision Pro的任何混合现实功能。

古尔曼表示，开发一款既好用又经济实惠的产品是一项挑战。苹果最初希望N107能够连接到 iPhone，但事实证明它非常耗电，而iPhone本身的电量不足以为眼镜供电――因此开发者将目标转向了Mac。不幸的是，据称高管们在测试中似乎并不满意这一转变。



苹果Vision Pro

这次项目取消给苹果未来的AR和XR计划打上了一个大问号。据称，苹果在2023年已经取消了另一个AR眼镜项目;还有传言称Vision Pro 2的开发工作也已被搁置，苹果似乎转而尝试打造更便宜的Vision Pro。当然，Vision Pro本身也存在不少的问题，很难称得上是一款成功的空间计算设备。

此次取消也意味着苹果在竞争中进一步落后。CES 2025上我们看到了各种各样的智能眼镜，例如雷鸟的AI+AR眼镜X3 Pro、雷神AURA AR轻享版、Halliday Glasses等等。去年，Meta展示了其Orion眼镜，该公司预计将于今年推出针对运动员的Oakley品牌智能眼镜以及带显示屏的当前Ray-Ban眼镜的高端版本。AR眼镜赛道的竞争日益激烈，苹果未来将如何布局尚无定论。