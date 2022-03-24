IDC预测：2022年国内蓝牙耳机市场出货量约1.3亿台

作者：墨将

根据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2021年第四季度》，2021年中国蓝牙耳机市场出货量约1.2亿台，同比增长21.1%。其中，真无线耳机增长对整体蓝牙耳机市场带动作用明显，2021年出货量约为8,092万台，同比增长28.0%。预计2022年中国蓝牙耳机市场出货量约1.3亿台，同比增长13.1%。其中真无线耳机预计出货量为9,456万台，同比增长16.9%。

从价位段走势来看，200元人民币以内市场小幅升级趋势明显。2021年100元人民币以内产品占比有所下降，而100-200元产品占比显著上涨。2022年，100-200元和200元-400元产品出货量将有重要增长空间，由此来看，中高端市场的旗舰产品布局也对未来品牌发展尤其关键。

而蓝牙耳机的销售渠道上，也在悄然发生着改变。数据显示，2021年线上渠道出货量占比69%。线上渠道的快速发展大幅推进了市场的渗透率。此外，更多入门级产品参与下沉市场渗透的推进过程。未来随着手机厂商更加深入的参与和布局，下沉市场依然具有较大空间。如今，蓝牙耳机市场一方面处于竞争激烈的红海中，另一方面也在技术、品质及设计等方面逐渐升级，随时市场接受度逐步提升，未来前景可期。