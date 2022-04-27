轻薄便携引领可穿戴潮流 雷鸟Air智能眼镜有哪些设计细节

作者：Lord_ViTa

前段时间我们评测了一款由AR新锐企业雷鸟创新推出的智能眼镜产品：雷鸟Air。这款轻量化的消费级XR智能眼镜具备独特的显示技术与丰富的兼容性，在功能上覆盖观影、游戏、办公等多种场景，并以轻量化和时尚的外观作为突出特点，让我们一起看看这款产品有哪些设计细节。

雷鸟Air 智能眼镜不同于我们熟知的VR头显、头戴式影院等产品。从正面看它拥有几乎与普通墨镜无异的外观，而摘下磁吸式的前挡镜片后才能显示出它与普通墨镜的不同：采用可拆卸的双层镜片结构，前挡镜片的功能属性集中于外观和透光度。雷鸟Air 在包装内标配了默认款式的深色前挡镜片，此外可以另行选配两种不同设计风格与不同透光度的镜片，用户可根据使用场景和时尚搭配喜好进行更换。

前挡镜片下就是 雷鸟Air 智能眼镜的主要功能组件，包括黑色镜身内采用索尼Micro OLED双屏的显示模组区域，以及下部采用偏振Birdbath光学方案，反射图像进入我们视野中的曲面镜片区域。根据雷鸟官方资料，这款XR智能眼镜的视场角(FOV)达到47°，EyeBox区域为14*8mm，带来高达91%的视野适配率，画面区域相当于以4米距离观看140英寸大屏。

而在 雷鸟Air 智能眼镜的背面，也就是与用户头部眼部接触的佩戴区域，可以看到前额处突起的显示模组与散热区域，以及从右侧镜腿延伸出的Type-C线材。在其他方面，这款XR智能眼镜与一般的眼镜并无太多区别，成熟的人体工学设计保障了用户佩戴时的舒适性，包括前额处贴合头部轮廓的凹陷设计，可自由调节贴合的鼻垫，以及采用弹性尼龙材料、支持大角度调节的镜腿以及转轴。

镜腿本身相比普通眼镜更为粗壮，在实际体验中发现是由于两侧镜腿均内置了小型定向扬声器。总体而言，雷鸟Air 智能眼镜以低至69g裸重的轻量化设计，在小巧的镜身上为用户提供了较为完整的影音体验。

作为一款轻量化的消费级XR智能眼镜，雷鸟Air 在抛弃传统VR头显设备庞大体积，集中针对便携性需求的同时，在功能性上也进行了精准设计。它更像是一台“显示器”而不是覆盖从内容到显示的完整设备，这种取舍能够使它更好地专注于提升显示效果，与手机、PC等其它设备进行内容和功能体验上的分工，同时带来更友好的便携性和硬件成本。