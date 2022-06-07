watchOS 9发布：对我来说 有运动与睡眠升级就够了

作者：夏初

北京时间7日凌晨，在刚刚结束不久的苹果开发者大会WWDC22上，苹果向广大用户展示了全新的watchOS 9。最近收到的Apple Watch Series 7让我对本次watchOS 9十分关注，苹果手表的用户能够在本次更新中得到哪些便利呢？

“watchOS健康管理最大的一次更新”

拿到Apple Watch Series 7的半个月内，我感知最为明显的就是手表对于运动和健身的记录。每天合拢三个圆环成为“强迫症”般的执念。对于有健身习惯的用户来说，Apple Watch的记录很好――但还不够好，在此之前，当你在表盘上开启体能训练APP时，健身APP就只能被放到后台。要同时看到二者的数据就只能选择切换后台，这是十分割裂的使用体验。

本次watchOS 9终于将这个问题解决了。watchOS 9把健身圆环集成在了体能训练中。用户只需要旋转表冠就可以在全新的视图中查看各种训练指标。

Apple Watch支持心率监测人尽皆知，但是在运动过程中，查看心率与平常没有什么区别，缺少显著性。当人在进行有氧或者是无氧运动时，心率区间应该是有所区分的。此次watchOS 9也能够根据用户所处心率区间来判断运动形式;用户还可以自定义体能训练计划(Custom Workouts)，健身休息随自己的需要来安排。

有的小细节方面的升级方便有固定路线骑行的用户，新功能支持用户与上一次最佳成绩开启竞速，相当于能够进行比较，更加直观地看到自己的努力和进步。运动结束后，用户也可以在iPhone上查阅详细的运动细节，相比之前的摘要更加详细和全面。“虽然有些数据我不知道啥意思，但是看着感觉很厉害的样子。”

watchOS 9的运动监控也更加智能。比如跑步时，Apple Watch 可以时刻监控你的跑步姿势，并用跑步功率来衡量你的运动强度。奥运会有个项目“铁人三项”，包括了跑步、游泳以及自行车，有的用户会在一定时间段内同时进行这三项运动。在此之前Apple Watch只能通过手动来切换。而watchOS 9体能训练App现在能够使用运动传感器识别移动模式，能在游泳、单车和跑步三项体能训练之间自动切换。每项体能训练完成后，健身App中经过重新设计的摘要界面会提供更多详细信息和交互图表以供更精准分析。

虽然我不怎么游泳，但是相信爱好游泳的朋友会喜欢这项功能。本次watchOS 9新增对于浮板泳姿的检测，这些都由传感器完成。用户将可以使用“SWOLF值”(常用于衡量游泳效率的指标)来追踪自己的效率。

“让你享受婴儿般的睡眠(不是)”

在我拿到Apple Watch Series 7的第一天，朋友就强烈推荐了我一款睡眠记录APP――Auto Sleep。它可以非常全面地记录入睡时长、睡眠质量，还能监测睡眠时候的呼吸、心率、血氧以及噪音。选择第三方APP很大程度上来自于原生APP的不给力。在watchOS 9之前，苹果的睡眠监测功能聊胜于无，现在可算支棱起来了。

watchOS 9加入了Sleep Stage功能，睡眠监测更加全面，也逐渐向三方APP靠拢。快速动眼睡眠、核心睡眠、深度睡眠时间等数据也会得到记录。iPhone中的健康APP也会进行同步更新，睡眠信息、心率和呼吸频率等指标也都可以查看。

此外还有一个“房颤历史”功能，手表能够获得心律显示房颤征兆的预估频率等重要信息，让用户更加了解身体状况。这对预防一些突发状况很有意义。

睡眠监测算是我每天都会用到的功能。不过目前的阶段还是处于“看看自己又熬了多久夜”、“昨天一共睡了几个小时”的阶段。果然无论是第三方APP还是原生的Sleep Stage，软件都只能是辅助，自律才是获得“婴儿般睡眠”的基本面。

“表盘什么的，我只用【图文模块】”

系统更新必然会带来新的外观，对于Apple Watch来说，表盘就是它的新外观，这也是苹果的传统艺能了。watchOS 9带来了全新的大都会表盘和天文表盘，还与艺术家Joi Fulton联名欢乐时光表盘。

值得一提的是，月相表盘可以展示中国的农历、希伯来历、伊斯兰历;人像表盘还支持了家里的猫猫狗狗――或许叫“生物表盘”更加合适？此外，自定义表盘功能也更加丰富。

鉴于月相表盘可以展示中国农历，我或许会选择尝试一下。不过在此之前我只会选择【图文模块】表盘。别问我为什么，问就是显示的内容多。

其他方面，iOS 16上新增的用药提醒功能Apple Watch也会有，以前这都是“提醒事项”的活儿，现在有专门的功能可以用了。iPhone 支持投屏Apple Watch，方便有身体活动障碍的人士操作;通知会根据你是否查看Apple Watch 而调整展示方式，日历APP可以直接新建日程。正在使用的APP在经重新设计的程序坞中将优先于其他APP显示，更方便用户快速返回至这些APP。此外，键盘支持的语言也更多了。

“买新不买旧，为了未来的新系统”

需要注意的是，尽管目前Apple Watch Series 3的铝制型号仍在苹果官方渠道销售，但是WWDC22上，苹果也宣布这款智能手表不会在今年秋季晚些时候升级watchOS 9。考虑到今年秋季，Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 2和用于极限运动的Apple Watch坚固版可能会发布，苹果很可能在今年某个时间点停产停售Apple Watch Series 3。

目前watchOS 9开发者测试版已经在7日向开发者计划会员提供，公开测试(Public Beta)版将于下月向watchOS用户发布，并将于今年秋天作为免费的软件提供更新。watchOS 9适用于Apple Watch Series 4及后续表款，并仅可与运行iOS 16的iPhone 8及后续机型或iPhone SE(第二代)及后续机型配对。

或许，今年秋天就是入手第一块Apple Watch的好时机~