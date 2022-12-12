您现在的位置： 天极网 > 智能设备

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

2022-12-12 11:15:57 作者：

  • +1 你赞过了

  TWS近年成为降噪耳机市场的新兴宠儿，智能算法搭配蓝牙无线连接，为消费者带来全新的用户体验。随着TWS降噪耳机市场竞争逐渐白热化，越来越多产品开始涌现，华为FreeBuds Pro 2作为这其中的佼佼者，带来了远超同类产品的体验。如今正值双十二期间，华为FreeBuds Pro 2绝对是消费者不容错过的一款产品。

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

  TWS降噪耳机之所以受到用户追捧，就是因为在这喧闹的世界中，开启降噪后可以让用户有一瞬间逃离现实，藏身自己的小小空间。尤其是出门在外，面对嘈杂的环境声音，无论是飞机上引擎的轰鸣声还是大街上交替的鸣笛声，都足以让人心烦意乱。

  如果使用普通耳机，想要盖过这些噪音，那么就需要比这些音源更高分贝的声音来覆盖，这就意味着用户耳机中的声音音量会远高于建议值，时间长了会对耳朵造成不可逆的损伤。但华为FreeBuds Pro 2在降噪基础上升级算法，支持智慧动态降噪2.0，能够动态监测用户耳道结构与佩戴状态，提供专属的降噪效果。

  同时华为FreeBuds Pro 2可以自动识别周围环境，可以进行针对性的降噪算法处理。当外出或是出差途中，面对飞机引擎的嘈杂声，华为FreeBuds Pro 2就能自动识别这一场景并进行精准降噪，让飞机上的时光也能成为一种无声的享受。

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

  在其他场景中，华为FreeBuds Pro 2同样直击用户痛点。对于创作者而言，一个极度安静的办公环境显得尤为重要，而小巧的华为FreeBuds Pro 2无疑是这部分用户的不二选择，不仅能够过滤周遭一切环境声音，还有极度舒适的佩戴体验，让创作者全心全意保持创意。结束一天的工作，无论是运动还是娱乐，同样需要属于自己的空间保持专注与沉浸，戴上华为FreeBuds Pro 2，瞬间逃离这个世界。

  点满降噪技能后，华为FreeBuds Pro 2在其他方面同样出彩。人人都喜欢遗世独立的超脱感，沉浸在陶渊明的世外桃源中享受片刻安宁，但偶尔回归凡尘同样别有一番风味。华为FreeBuds Pro 2拥有透传模式以及透传+人声模式，听惯了无声的世界，仅需片刻便置身市井，极富真实感的声音从华为FreeBuds Pro 2中传出，甚至让人有种耳机被摘下的错觉。尤其是办公过程中，开启透传+人声模式后可以清晰地收取人声，让每一次沟通都更加明了。

  不少用户一直以来都对TWS耳机抱怨颇深，其中就不乏“通话不清晰”、“声音太嘈杂”等负面反馈。尤其是对于打工人而言，在地铁上以及公交里的场景占据了工作之余的大部分通勤场景，在解决了更安静地“听”这个问题后，华为FreeBuds Pro 2还带来更安静地“说”。

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

  华为FreeBuds Pro 2在三麦克风的基础上加入骨声纹拾音麦克风，四麦克风融合通话降噪的同时，结合华为自研的深度神经网络通话降噪算法，能够大幅降低环境音所带来的影响。即使身处闹市或是高峰期间的地铁中，碰见客户或是领导的电话也不会让沟通混杂着刺耳的噪音，导致尴尬场面出现。

  作为一款耳机产品，音质往往是绕不开的话题，华为FreeBuds Pro 2同样有着顶级表现。在很多用户心中，无线耳机的音质远不如有线耳机，受到传输码率等因素的影响，以前的无线耳机确实存在这一问题。但随着计算音频的崛起，华为FreeBuds Pro 2拥有足以媲美有线耳机的音质。

  通常TWS耳机由于体积限制，无法塞下足够多的发声单元，这就导致耳机的高频上不去，低频下潜不足，听感上总是差那么点意思。华为FreeBuds Pro 2则是开创性地塞下了两个发声单元， 两个单元分别负责高低频，如此一来低频下潜更有力，高音细节也更加丰富。无论是听音乐还是看电影，层次都会更加明显，让声音似乎也有了呼吸。

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

  尤其如今随着各大电影都开始朝着杜比视界、IMAX的趋势所发展，很多电影通常拥有多个声道，以营造更加真实丰富的声音细节。但是对于普通耳机来说，仅有的两个声道往往无法准确将这些声道完全还原。而华为FreeBuds Pro 2支持空间音频技术，通过虚拟出一个布满多声道音响的房间，模拟输出来自四面八方的声音，可以提供真实震撼的全景声效果，精准还原影院级体验。

  相比其他TWS耳机通过调节左右声道音量，用双声道音量差来营造空间感的做法，华为FreeBuds Pro 2的空间音频无疑在技术上的要求更高，同时体验也绝非这种讨巧的方式所能比拟。当用户带戴上华为FreeBuds Pro 2观看电影，感受到全方位的声音袭来，头顶上无数飞船飞掠而过，这种置身其中的声音冲击力绝对是无法用言语形容的震撼。

  无论是工作还是娱乐，华为FreeBuds Pro 2都提供了超过同类产品的极致体验，尤其是华为凭借强大的技术力不仅重塑了TWS耳机的音质表现，还在计算音频领域带来划时代的功能升级，综合实力不可小觑。依托华为生态，深度的软硬件结合让华为FreeBuds Pro 2不仅仅只是硬件层面的扎实，软件以及算法都充分发挥出硬件的全部实力，才能为用户带来如此优秀的体验。

华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

  随着TWS降噪耳机市场份额的不断扩大，TWS降噪耳机也成为越来越多消费者的首选产品。而华为FreeBuds Pro 2凭借自身优秀的素质，已然成为这一市场中最具特色同时也是最具实力的产品，如果消费者双12期间打算购入一款TWS耳机，那么华为FreeBuds Pro 2绝对是用户的不二选择。

  另外再告诉大家一个好消息，不仅华为FreeBuds Pro 2，双十二期间登陆华为京东自营官方旗舰店、天猫华为官方旗舰店及华为商城，购买华为FreeBuds 4E，半开放主动降噪耳机，下单至高优惠170元!可闭眼入的旗舰耳机华为FreeBuds Pro 2，限时优惠150元!入门小清新颜值TWS耳机的华为FreeBuds SE下单至高优惠70元!这波福利有需要购买耳机的朋友们不要错过哦!

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

FreeBuds Pro 2用过就回不去了

热门视频

华为 nova 10 SE评测体验

新品评测

不止挂绳孔 AirPods Pro 2上手
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录