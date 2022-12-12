华为FreeBuds Pro 2重塑空间音频沉浸新体验，用过就回不去了！

TWS近年成为降噪耳机市场的新兴宠儿，智能算法搭配蓝牙无线连接，为消费者带来全新的用户体验。随着TWS降噪耳机市场竞争逐渐白热化，越来越多产品开始涌现，华为FreeBuds Pro 2作为这其中的佼佼者，带来了远超同类产品的体验。如今正值双十二期间，华为FreeBuds Pro 2绝对是消费者不容错过的一款产品。

TWS降噪耳机之所以受到用户追捧，就是因为在这喧闹的世界中，开启降噪后可以让用户有一瞬间逃离现实，藏身自己的小小空间。尤其是出门在外，面对嘈杂的环境声音，无论是飞机上引擎的轰鸣声还是大街上交替的鸣笛声，都足以让人心烦意乱。

如果使用普通耳机，想要盖过这些噪音，那么就需要比这些音源更高分贝的声音来覆盖，这就意味着用户耳机中的声音音量会远高于建议值，时间长了会对耳朵造成不可逆的损伤。但华为FreeBuds Pro 2在降噪基础上升级算法，支持智慧动态降噪2.0，能够动态监测用户耳道结构与佩戴状态，提供专属的降噪效果。

同时华为FreeBuds Pro 2可以自动识别周围环境，可以进行针对性的降噪算法处理。当外出或是出差途中，面对飞机引擎的嘈杂声，华为FreeBuds Pro 2就能自动识别这一场景并进行精准降噪，让飞机上的时光也能成为一种无声的享受。

在其他场景中，华为FreeBuds Pro 2同样直击用户痛点。对于创作者而言，一个极度安静的办公环境显得尤为重要，而小巧的华为FreeBuds Pro 2无疑是这部分用户的不二选择，不仅能够过滤周遭一切环境声音，还有极度舒适的佩戴体验，让创作者全心全意保持创意。结束一天的工作，无论是运动还是娱乐，同样需要属于自己的空间保持专注与沉浸，戴上华为FreeBuds Pro 2，瞬间逃离这个世界。

点满降噪技能后，华为FreeBuds Pro 2在其他方面同样出彩。人人都喜欢遗世独立的超脱感，沉浸在陶渊明的世外桃源中享受片刻安宁，但偶尔回归凡尘同样别有一番风味。华为FreeBuds Pro 2拥有透传模式以及透传+人声模式，听惯了无声的世界，仅需片刻便置身市井，极富真实感的声音从华为FreeBuds Pro 2中传出，甚至让人有种耳机被摘下的错觉。尤其是办公过程中，开启透传+人声模式后可以清晰地收取人声，让每一次沟通都更加明了。

不少用户一直以来都对TWS耳机抱怨颇深，其中就不乏“通话不清晰”、“声音太嘈杂”等负面反馈。尤其是对于打工人而言，在地铁上以及公交里的场景占据了工作之余的大部分通勤场景，在解决了更安静地“听”这个问题后，华为FreeBuds Pro 2还带来更安静地“说”。

华为FreeBuds Pro 2在三麦克风的基础上加入骨声纹拾音麦克风，四麦克风融合通话降噪的同时，结合华为自研的深度神经网络通话降噪算法，能够大幅降低环境音所带来的影响。即使身处闹市或是高峰期间的地铁中，碰见客户或是领导的电话也不会让沟通混杂着刺耳的噪音，导致尴尬场面出现。

作为一款耳机产品，音质往往是绕不开的话题，华为FreeBuds Pro 2同样有着顶级表现。在很多用户心中，无线耳机的音质远不如有线耳机，受到传输码率等因素的影响，以前的无线耳机确实存在这一问题。但随着计算音频的崛起，华为FreeBuds Pro 2拥有足以媲美有线耳机的音质。

通常TWS耳机由于体积限制，无法塞下足够多的发声单元，这就导致耳机的高频上不去，低频下潜不足，听感上总是差那么点意思。华为FreeBuds Pro 2则是开创性地塞下了两个发声单元， 两个单元分别负责高低频，如此一来低频下潜更有力，高音细节也更加丰富。无论是听音乐还是看电影，层次都会更加明显，让声音似乎也有了呼吸。

尤其如今随着各大电影都开始朝着杜比视界、IMAX的趋势所发展，很多电影通常拥有多个声道，以营造更加真实丰富的声音细节。但是对于普通耳机来说，仅有的两个声道往往无法准确将这些声道完全还原。而华为FreeBuds Pro 2支持空间音频技术，通过虚拟出一个布满多声道音响的房间，模拟输出来自四面八方的声音，可以提供真实震撼的全景声效果，精准还原影院级体验。

相比其他TWS耳机通过调节左右声道音量，用双声道音量差来营造空间感的做法，华为FreeBuds Pro 2的空间音频无疑在技术上的要求更高，同时体验也绝非这种讨巧的方式所能比拟。当用户带戴上华为FreeBuds Pro 2观看电影，感受到全方位的声音袭来，头顶上无数飞船飞掠而过，这种置身其中的声音冲击力绝对是无法用言语形容的震撼。

无论是工作还是娱乐，华为FreeBuds Pro 2都提供了超过同类产品的极致体验，尤其是华为凭借强大的技术力不仅重塑了TWS耳机的音质表现，还在计算音频领域带来划时代的功能升级，综合实力不可小觑。依托华为生态，深度的软硬件结合让华为FreeBuds Pro 2不仅仅只是硬件层面的扎实，软件以及算法都充分发挥出硬件的全部实力，才能为用户带来如此优秀的体验。

随着TWS降噪耳机市场份额的不断扩大，TWS降噪耳机也成为越来越多消费者的首选产品。而华为FreeBuds Pro 2凭借自身优秀的素质，已然成为这一市场中最具特色同时也是最具实力的产品，如果消费者双12期间打算购入一款TWS耳机，那么华为FreeBuds Pro 2绝对是用户的不二选择。

另外再告诉大家一个好消息，不仅华为FreeBuds Pro 2，双十二期间登陆华为京东自营官方旗舰店、天猫华为官方旗舰店及华为商城，购买华为FreeBuds 4E，半开放主动降噪耳机，下单至高优惠170元!可闭眼入的旗舰耳机华为FreeBuds Pro 2，限时优惠150元!入门小清新颜值TWS耳机的华为FreeBuds SE下单至高优惠70元!这波福利有需要购买耳机的朋友们不要错过哦!