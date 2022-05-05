谷歌将推出Pixel Buds Pro，对标苹果AirPods Pro

作者：大飞哥

5月5日消息，谷歌在2020年推出了Pixel系列无线耳机，原计划以此对标苹果AirPods但未达预期，其主要缺点包括连接问题和短续航等。但现在有消息称谷歌可能很快就会通过Pixel Buds的Pro款来解决这些痛点。

根据泄密者@JonProsser的说法，谷歌将推出一对高端无线耳机产品，命名为Pixel Buds Pro。这可能意味着谷歌重新向着苹果AirPods Pro和三星Galaxy Buds Pro主导的高端无线耳机市场挑战。

据称，谷歌Pixel Buds Pro具有多种配色可选，其中包括红、碳黑、柠檬黄和灰色，但除此之外我们几乎一无所知。话虽如此，但可以肯定的是这款新品将具有主动降噪功能。

谷歌在几年前推出了Pixel Buds，随后又推出了更便宜的A系列，目前在Google Store上售卖。根据科技媒体BGR推测Pixel Buds Pro将提供主动降噪功能，售价方面可能会比AirPods Pro(售价249美元)更有竞争力。

此外，Prosser还声称PixelBuds Pro很快就会到来，但却没有给出具体日期。不过之前有爆料称Pixel新品将于最近的Google的I/O 2022活动上面世(5月11日)，尽管此前没有关于耳机的爆料。

TWS耳机虽然现在已经是一片红海，但实际上对苹果和三星这类既提供手平板等设备还推出自家耳机的厂商来说，TWS实际上一款护城河产品，购买这些设备的用户，有更大的可能去选择同一品牌的TWS耳机，而不是第三方品牌。

虽然Pixel系列手机在全球的销量不尽如人意，但作为自家的耳机，也许对Pixel用户来说，具有超高的吸引力。