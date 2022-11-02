华为WATCH GT Cyber――可换壳智能潮表，你戴上的不止一块表，更是百款表！

华为作为腕上穿戴领域的领军者，致力于创造出了多款让用户“感动”的智能穿戴产品。2022年4月，华为推出堪称智能手表界“颜值天花板”的华为WATCH GT 3 Pro;7月，又推出了集轻盈时尚设计和专业健身指导功能于一身的第二代小方表――华为WATCH FIT 2;现在，专为年轻群体打造的华为WATCH GT Cyber也来了。

11月2日在华为Pocket S及全场景新品发布会上正式亮相的华为WATCH GT Cyber，以“天生不同，自由不羁”为设计理念，主打潮酷的外观与百变的设计风格，让科技与个性时尚完美融于一体。话不多说，下面就随我一起来看看华为WATCH GT Cyber都有哪些与众不同的亮点吧!

首创可拆卸智能机芯，百变风格任你选

华为WATCH GT Cyber此次不仅继承了精致美学的基因，还首创可拆卸智能机芯，闪换表壳设计，多款一体化表壳支持快拆闪换。也就是说，华为WATCH GT Cyber表盘是可通过拆卸脱离表壳的，可随心改变腕表风格及佩戴方式，让你体会“戴上的不止一块表，更是100款表”。

华为WATCH GT Cyber采用按压式扣合设计，双指按压即可实现机芯和表壳的分离，实现智能机芯的闪变换壳。华为WATCH GT Cyber首发的闪变表壳拥有都市先锋、运动机能以及时尚雅致三款，以及超过6种配色和6大主题，更有丰富新潮表盘任你挑选，可根据当日穿搭、出入场景等进行自由搭配。

都市先锋款的配色为曜金黑，表壳采用316L精钢打造，融入了陶瓷工艺，多切面镂空设计彰显干练气质，看到它的第一眼就觉得，这不就是精明强干的职场精英腕上手表该有的样子吗？运动机能款是八边形表体搭配圆形表盘，八边形表体搭配圆形表盘，镶嵌四颗六角螺丝，机械造型质感满满，有幻夜黑、苍穹灰、晨曦黄三种配色，很适合追求科技感与时尚感的个性年轻潮人们;时尚雅致款更加精巧，典雅的东方气质与现代极简理念相结合，枕形表体给人十足的小众感，魅海蓝、月光白两种配色显得低调又不失内涵，追求小众感、精致感和高级感的时尚达人，时尚雅致款一定会是你的心头爱。

值得一提的是，华为WATCH GT Cyber 与得物App 联合策划 “无改装，不潮流”可换壳智能潮表改装计划。邀请多位潮流先锋共创极具风格的智能潮表，让你戴的不止一块智能手表，更是一款百变潮表。联合设计作品将在11月10日在得物App全新首发。

坚韧表里如一，专业监测全天守护

敢拼、敢闯，富有冒险精神的年轻人，对智能手表的耐用性有着更高要求，希望它能经得起高温、低温、淋雨、太阳辐射等环境的考验。华为WATCH GT Cyber通过了16项高强度的军规测试，包括：高温、低温、太阳辐射、淋雨、冲击等，在极端环境下也能放心使用，真正做到抗摔耐造、坚韧表里如一。

艾媒咨询数据显示，67.9%的消费者购买智能手表是为了记录运动情况，55.7%的消费者是为了健康监测。华为WATCH GT Cyber搭载的HUAWEI TruSleep™科学睡眠再升级，能基于体动、心率、HRV多生理参数，进一步提升入睡、清醒的识别准确性，测的更准。同时，还能根据睡眠数据，捕捉你的睡眠类型和睡眠问题，并提供专业分析以及系统性改善建议，助你睡个好觉。此外，华为TruSeen™ 5.0+心率监测技术能精准反馈健康数据，同时还支持血氧监测功能和高原血氧监测功能。

另外，华为WATCH GT Cyber还支持无线充电及反向充电，当我们身处户外没办法充电时，就可使用手机对其反向充电，无惧电量焦虑。

年轻人更爱的潮酷运动模式

不仅如此，华为WATCH GT Cyber还继承了华为穿戴系列的旗舰血统，拥有丰富的专业运动模式。年轻人对运动富有无限激情，尤其对具有挑战性的运动格外感兴趣，因此，华为WATCH GT Cyber支持100种多运动类型，包含了跑步、骑行、游泳、滑雪等多种专业运动模式，还推出了自定义运动模式，像街舞、拳击、滑板、跑酷等个性运动均可支持。你喜欢的运动，它都可以陪你。

华为WATCH GT Cyber支持五星精准GPS定位，抗干扰性能更强，有效提升室外定位信号的强度及稳定性，即便是在信号不好的大山中，也能精准记录你的运动轨迹。作为适合年轻人的户外运动潮酷腕表，华为WATCH GT Cyber还满足5ATM防护等级要求，游泳时也能无忧佩戴，一般生活防水自然不在话下。

智慧体验，更全能的腕上生活管家

不少钟情智能手表的用户都是喜欢它的方便快捷，华为WATCH GT Cyber更是适用各种生活场景。支持微信手表版，可显示联系人列表、聊天记录以及支持微信支付，抬手就能查看语音和图文信息，还能在手表上进行快捷回复，重要信息不错过。

华为WATCH GT Cyber还支持独立音乐播放，无论你身处何地都能让音乐陪伴左右;支持蓝牙通话，抬一抬手腕，即可接听、挂断来电;内置多功能NFC模块，随时变身为你的银行卡、门禁卡、交通卡，抬抬手腕即可满足你的需求;它还支持应用市场，涵盖生活出行、游戏娱乐、运动健康等，全面覆盖年轻人生活的方方面面。

随着智能手表的普及，我们对它的要求也越来越高，它仅仅是一块功能性的电子产品，更是一个代表生活方式、带有个人属性的时尚科技单品。此次登场的华为WATCH GT Cyber打破传统，推出业界首款可拆卸设计的智能机芯，随心而变的快拆闪换表壳，这样的创新符合年轻人的胃口，彰显年轻人的自由态度，满足年轻人百变的佩戴需求。

当然，这款华为WATCH GT Cyber可换壳智能潮表，对于已经拥有传统手表或是无佩戴智能手表习惯人群，也是更好的选择。华为WATCH GT Cyber都市先锋款与时尚雅致款售价1488元，运动机能款售价1288元，将于11月10日正式开售，敬请期待。