京东独家战略合作世界机器人大会 推出智能机器人产业加速计划

8月8日，2025世界机器人大会在北京开幕。作为大会“独家全球战略合作伙伴”，京东携手宇树科技、智元、天工、众擎、星海图、逐迹动力、千寻、松延动力等全球顶尖机器人品牌亮相，并发布“智能机器人产业加速计划”，宣布将在智能机器人领域投入超百亿资源，定下三年内助力100个机器人品牌销售破10亿、带领智能机器人走进超百万个终端场景的目标。

“智能机器人加速计划”发布，百亿资源助力3年目标

智能机器人行业正处于一个前所未有的高速发展轨道，随着AGI技术的演进，预计到2028年，中国机器人市场将达到千亿美元规模。但在当前，智能机器人产业还存在商业化缓慢、落地应用难等痛点。

作为智能机器人销售的领先平台，京东已吸引宇树科技、智元、天工、众擎等众多行业头部知名品牌入驻，涉及“未来生活助手、陪伴、教育、技术开发、养老助力、工业”等诸多应用场景。基于行业当前的痛点，京东推出了“智能机器人产业加速计划”：

在助力智能机器人品牌加速商业化进程方面，京东为合作伙伴提供0门槛入驻京东自营的一站式服务，实现一盘货打通线上APP、政企采购平台、线下门店、海外平台，连接超过6亿C端用户及800万家企业用户。依托京东完善的供应链基础设施，为消费者提供现货速发、极速交付的一站式购物体验，同时助力机器人合作伙伴快速实现商业化落地。

在技术赋能方面，京东推出附身智能品牌JoyInside，具备领先的产业应用能力、高情商对话体验、多元场景适配、海量角色选择四大优势，为机器人植入更有温度的灵魂。目前已有数十家头部品牌接入京东JoyInside，京东也开放了限时免费接入计划，帮助更多机器人企业抓住增长机会。

在场景落地方面，京东为合作伙伴搭建全链路解决方案，覆盖元器件到本体的全产业生态布局，一站式组装与研发采购平台，通过科技、物流、健康、工业等产业应用，推动机器人走进千家万户。

当前，机器人产业已站在商业化爆发的临界点，京东凭借商业化难题解决方案、全链路供应链重塑创新生态、深度应用践行、京东物流超脑及物流机器人研发等实际行动，以“商业化难题破壁者”的身份，成为连接机器人创新与广阔市场的关键桥梁，让大众印象中高大上的智能机器人走进千家万户，助力合作伙伴、用户、行业实现多方共赢的良好局面。

首届“京东杯”机器人才艺大赛举办 机器人花式秀肌肉

大会现场，活动展区汇集50余款前沿机器人产品，用户可在现场同机器人进行各种互动，以科技感拉满的“名场面”，让参观者全方位感受人工智能与机器人技术带来的震撼体验。

为让前沿机器人的科技成果加速普及，此次京东携手宇树科技、众擎、松延动力、云深处、优必选、蔚蓝等知名品牌，举办首届“京东杯”机器人才艺大赛。其中，宇树机器人带来展现速度与力量控制的格斗比赛，上演中国版《铁甲钢拳》;清飞清锋机器人现场挥毫泼墨书写“大展宏图”，复刻名家风骨。XBOT咖啡机器人手冲冠军级拿铁、睿尔曼按摩机器人复现大师级手法、灵初麻将机器人与现场观众一起摆长城、话痨的蔚蓝机器狗全场social不停……此外，还有更多机器人在现场完成展现高超棋艺、叠衣服、烹饪美味煎饼等任务，机器人们各显身手，为现场观众带来了一场趣味纷呈的科技盛宴。

8月8日-11日期间，京东携手智元、宇树、逐级动力、元萝卜、众擎、帕西尼等20家前沿机器人品牌发布最新产品，用户可以在京东先人一步入手上述品牌的机器人新品。大会期间，京东特别上线了“机器人专区”，打开京东APP搜“机器人大会”即可进入。此外，京东还重磅推出“机器人1元起拍”活动，限时限量提供“机器人女团成员”等产品参与竞拍。自4月以来，已有多个机器人品牌的001号用户，通过拍卖在京东产生。京东还将发放机器人专属消费券，涵盖机器狗、教育陪伴机器人等热门品类，领消费券立享9折，让机器人产品真正“飞入寻常百姓家”，助力高端制造成果转化为消费场景。

京东物流自研智能产品重磅亮相 机器人助力物流行业降本提效

展会现场，京东物流自主研发的智能产品无人轻卡、智狼、飞狼等也闪亮登场，展示智能机器人产品在物流领域的应用成果，加速推进“仓配一体、降本增效”的智慧供应链升级。其中，首次展出的无人轻卡VAN甫一亮相，立即收获了现场的诸多关注。

物流领域向来是智能机器人广泛应用的场景之一。作为国内首家将自动驾驶应用到物流领域的企业，京东物流今年7月首次发布自研无人轻卡产品――京东物流VAN，以24立方米超大载货空间，成为物流行业内载货量最大的无人轻卡，以“轻卡级装载+车规级可靠”重新定义智能城配物流新范式。

在仓储物流领域，以智狼货到人系统为代表的京东物流自主研发智能产品已广泛应用于服装、医药、3C等行业。智狼货到人系统融合了智狼搬运机器人、智狼飞梯机器人、立体货架等核心组件，以及自动入库和拣选工作站、空箱自动回流线等辅助设施，共同构成了一个立体、智能、易用的物流解决方案。充分利用12米以下的库房空间实现高密度存储，存储坪效相比普通仓库提升4倍以上，入库上架效率提升6倍，拣货环节准确率高达99.99%，京东物流“北京大兴机场亚一智狼服装仓项目”还入选了2024-2025年度中国新电商发展创新案例。在末端配送领域，针对城市低空物流配送的“安全、即时、智能”核心需求，京东物流飞狼无人机已经在全国新开近20条航线，今年服务了多地的樱桃等产地产业带等，最快可助力提效达90%。

作为行业最早应用大模型的物流公司之一，目前京东物流已在数十个业务场景落地大模型应用，在异常管控、流程自动化等多个场景实现降本增效。截至目前，京东物流超脑已累计调用超15亿次，赋能数十万一线员工。

未来，京东智能机器人业务将基于供应链基础设施、全渠道用户触达能力和前沿技术积累，持续与行业伙伴深化合作，构建开放、共赢的机器人产业生态，推动中国智能机器人发展产业进程，服务千行百业，惠及亿万用户，创造实在的社会经济价值。