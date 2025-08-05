京东独家战略合作世界机器人大会，将打造沉浸式黑科技盛宴

8月8日至12日，2025世界机器人大会(WRC)将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心盛大举行。作为大会“独家全球战略合作伙伴”，京东将携手宇树科技、智元、天工、众擎、星海图、逐迹动力、千寻、松延动力等全球顶尖机器人品牌，共同打造沉浸式黑科技展区，为观众呈现一场前所未有的机器人科技盛宴。

在大会现场，活动展区汇集50余款前沿机器人产品，用户可在现场同机器人进行各种互动，以科技感拉满的“名场面”，让参观者全方位感受人工智能与机器人技术带来的震撼体验。

为了让更多消费者能够亲身体验前沿科技的魅力，京东在大会期间特别上线“机器人专区”，打开京东搜“机器人大会”即可一看到底，并为消费者提供未来生活助手、陪伴、教育、技术开发、养老助力等多类型近千款机器人产品，切实推动高端科技成果惠及大众消费。此外，还将重磅推出“机器人1元起拍”活动，限时限量提供“机器人女团成员”等产品参与竞拍。自4月以来，已有多个机器人品牌的001号用户，通过拍卖在京东产生。同时还将发放机器人专属消费券，涵盖机器狗、教育陪伴机器人等热门品类，让机器人产品真正“飞入寻常百姓家”，助力高端制造成果转化为消费场景。

大会开幕当天，京东将举办“‘链动未来'京东机器人产业主题活动”，邀请到包括智友雅瑞科科创平台发起人、北航机器人研究所名誉所长王田苗教授，北京人形机器人创新中心CTO唐剑，千寻智能创始人兼CEO韩峰涛，睿尔曼创始人郑随兵等在内的多位业内权威专家和知名企业家共襄盛举。此外，京东集团3C数码事业群智能机器人业务部负责人还将与工信部赛迪院科技处处长兼机器人质量基础共性技术测评，工信部重点实验室副主任董凯、蓝弛创投合伙人曹巍、松延动力董事长姜哲源、维他动力联合创始人赵哲伦以及灵心巧手(北京)科技有限公司CTO周永等产业领袖展开深入对话，共同探讨“机器人产业如何共振”这一重要议题。

活动期间，京东将发布推动机器人产业发展的重大战略计划，公布相关行业扶持政策，进一步深化与智能机器人品牌的战略合作。这些举措将有力促进“智能机器人”产品的研发与应用，为消费者和行业创造更加智能、便捷的美好体验。

近年来，京东持续深耕智能机器人领域，着力构建从技术赋能、营销支持到场景应用的全链条支持体系。一方面，京东充分发挥供应链优势，成功引入众多知名品牌，不断上线智能机器人新品;另一方面则依托JoyAI大模型，京东附身智能品牌Joylnside为机器人等智能终端设备提供深度优化的交互功能，数十家头部机器人品牌正在陆续接入。凭借连接6亿年度活跃用户和超800万企业客户的渠道优势，京东持续为合作伙伴提供“现货速发、极速交付”的优质服务，确保消费者能够第一时间体验到最新科技产品。

今年以来，京东在智能机器人领域频频布局。仅7月21日一天京东就完成了三家具身智能领域企业的投资，分别是千寻智能、逐际动力和众擎机器人。京东APP也已上架销售多种智能机器人，涉及人形、四足、机械臂、玩具、机器狗等多个分类。包括宇树Unitree G1具身智能机器人、众擎双足机器人SA01、天工魔法原子UltraMagicBot Z1等在内的几十款机器人新品在京东先人一步发售。

京东基于线上APP、政企采购平台、京东MALL门店等零售渠道，与亦庄人形机器人半程马拉松赛事、AWE、WAIC等知名赛事及行业大会，成功助力众多机器人品牌精准触达更广阔的用户群体及市场领域，今年618期间，智能机器人品类在京东呈现爆发式增长：618期间京东智能机器人自营销售额同比增长3倍，具身智能品类成交额更同比增长17倍。

作为2025世界机器人大会“独家全球战略合作伙伴”，京东将充分发挥高效供应链优势与全渠道用户触达能力，持续推动机器人科技的普及化和商业化进程，让更多消费者和企业共享智能科技发展带来的便利与价值。

对现场展出内容感兴趣的用户，可在8月8日抵达北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心A106展位，体验前沿具身智能技术的科技魅力。