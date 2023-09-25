华为智能眼镜 2全新登场，长续航够轻便，戴了就不想摘下来！

在2023年的华为秋季全场景新品发布会上，我们见到了抢先开售已成顶流的华为Mate60系列、备受期待的华为Watch GT4系列，还有令我印象深刻的华为智能眼镜 2。

2021年华为发布首款搭载HarmonyOS智能眼镜时，就打破人们对传统音频产品的认知，而现在，华为智能眼镜 2全新登场，不仅搭载了HarmonyOS 4，在外观设计、续航、通话降噪、隐私防护、智慧体验上都进行了全面升级，也成为我心中那款只要戴上就不想取下来的智能眼镜。

时尚轻盈设计，好看又好戴

你们在选择眼镜的时候最看重的是什么？对于我来说，镜框排在了第一位。华为智能眼镜2在保留上一代飞行员框、方形半框、方形无框的基础上，新增融合科技与前卫时尚的钛空镜框以及多边形18K镀金金丝镜框，现共计5款镜框供大家选择，可满足不同消费者的个性化需要，也能更好的与不同场景和不同服饰穿搭完美契合。

不止要戴着好看，还要戴着舒服。华为智能眼镜 2对整机架构、镜腿、铰链、鼻托等进行了全方位升级。通过扬声器和电池形状的优化，镜腿“瘦身”至9.7mm，看起来更精致，佩戴更轻盈;采用超弹柔韧铰链+三种长度后铰链，无论头小头大都能轻松佩戴;可调节式硅胶鼻托，不易过敏，还能有效缓解鼻梁的压重感。

全天候智慧播报，科技更智慧

精致时尚的外表下，华为智能眼镜2还可以是你的贴心小秘书。当你在早上、下午、晚上时间段首次佩戴眼镜时，华为智能眼镜2会主动贴心地跟你问好，同时还支持全天候智慧播报功能。

你可根据自己的需求获取每日重要日程、新闻、天气、航班提醒等重要信息主动播报，不用频繁看手机也不会错过每一个重要的行程或者消息。佩戴华为智能眼镜2，你的生活从此将变得简单快捷：早上起床，佩戴好华为智能眼镜2，它会为你播报天气;当天有会议，它会在已经设置好的日程提醒你;收到微信消息，不用拿起手机也能及时查看，工作、生活更加得心应手。

11小时持久聆听，告别用电焦虑

既然华为智能眼镜2这么实用，待机时间也一定要给力才行。华为智能眼镜2电池容量提升30%，同时采用更低功耗设计方案，充满电后，聆听时间长达11小时，通话时长为9小时，待机时长达4天左右，无论通勤外出还是户外活动，都无需担心续航问题。

为适应当下越来越快的生活节奏，华为智能眼镜2还针对充电速率进行了改善。充电10分钟，即可听歌3小时，50分钟就能充满点亮，利用早上洗漱时间、午休时间又或晚上敷面膜的时间，华为智能眼镜2就能快速回血，及时满足你的聆听需要。

逆声场隐私聆听2.0，好听更实用

为了进一步满足用户持续增长的聆听需求，华为智能眼镜2针对音质、通话降噪和隐私防护均进行了创新性升级。采用开放式的听觉设计，利用定向传音技术，将声音精准传到耳内，声音体验更加自然;华为智能眼镜2业界首发同向双振膜澎湃单元，配合方形扬声器设计，带来更好的音质体验。针对漏音问题，全新逆声场隐私聆听2.0的到来，让防漏音能力最大提升60%，并有全新升级的智能音量调节算法加持，当识别到较安静的环境会主动将眼镜的音量调低，隐私保护更智能。

在大家比较看重的通话体验方面，华为智能眼镜2也进行了三重降噪优化，让用户即便处于较嘈杂的环境也能拥有良好的通话体验，而在做到顺畅通话的基础上，还搭载大音量模式，无论面对何种场景也能听清楚声音。

多设备畅连，颈椎健康关怀

作为一款搭载了HarmonyOS系统的智能眼镜，使用体验自然更加智慧。在HarmonyOS 4的加持下，华为智能眼镜2支持手机、平板自动连接、自动抢占发声。开盖时，即可与附近的手机、平板、PC 自动弹窗配对，之后便能与多个硬件设备的音频无缝流转，夜间用大屏观影，无需调小音量，戴上眼镜就能沉浸式追剧，还不会影响家人休息;用平板玩游戏时，手机突然来电，眼镜可自动切换到手机上，无需重新连接，从此告别手忙脚乱。

华为智能眼镜2在给我们工作和生活带来便利的同时，还带来了全天候的颈椎健康管理。颈椎健康2.0全新引入了颈椎疲劳指数功能，能让用户更直观的了解自身的颈椎状况，这对于经常坐在办公桌前的人群来说非常实用，结合智慧生活App，还能提供科学提示、专家解读及建议。

智能手势交互的加入，则让华为智能眼镜2未来感满分。得益于众多类别的传感器加持，华为智能眼镜2支持丰富的智能手势交互功能，只需敲一敲、滑一滑、按一按就能完成相应的操作。

潮流百搭的外观设计、更贴心的全天候智慧播报、11小时持久聆听等特性，让华为智能眼镜2更实用、更有用、更好用。不难预见，凭借着这些闪光点，华为智能眼镜2将在一众竞品中竞争力十足，成为新一代的黑科技超能助手，同时也将推动智能眼镜的普及，加速智能眼镜“全民时代”的到来!

对于华为智能眼镜2我已经被深深种草，你心动了吗？

华为智能眼镜2定价1699元起，将于9月25日开启预售，9月30日正式开售。同时华为商城还提供专业线上配镜服务和AR试戴功能，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。