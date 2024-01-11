CES2024：京东方精电联手吉利阿斯顿・马丁展示智慧出行技术

美国当地时间1月9日-12日，作为BOE(京东方)全球车载业务平台，京东方精电携多款车载显示前沿产品和智慧座舱解决方案亮相国际消费电子产品展览会(CES 2024)，不仅全面展示了三大显示技术品牌赋能的车载领域创新技术和成果，还联合吉利(阿斯顿・马丁为吉利旗下超跑品牌)等合作伙伴带来软硬融合的智慧座舱解决方案。活动现场，京东方精电成功举办以“智慧显示，绿色出行”为主题的产品发布活动，以“HERO”车载场景创新计划为核心，通过全新技术、全新产品、全新形式推动座舱智能化发展，全面赋能智慧出行产业发展新趋势。

新技术：全球首发显示技术展现智能座舱硬核实力

在CES 2024展会上，京东方精电全面展示了氧化物、柔性OLED、8K、Mini LED和BD Cell等多种前沿显示技术对汽车座舱的创新赋能。在氧化物技术领域，除了全球首发45英寸9K氧化物Mini LED车载贯穿屏，京东方精电还展示了具有高透过率、高对比度、高色域、窄边框、高性价比等优势的14.6英寸2.5K氧化物产品。在氧化物技术领域，BOE(京东方)前瞻布局十余年，并在合肥、重庆、南京、成都等生产线实现规模化量产。目前，BOE(京东方)氧化物技术应用已实现从小尺寸手机到110英寸大尺寸电视主流市场产品的全覆盖，其中广汽埃安Hyper GT中控现已搭载京东方精电提供的国内首款14.6英寸氧化物Incell车载宽幅显示屏，开创了大尺寸氧化物车载显示产品量产的先河。

在柔性车载显示领域，BOE(京东方)以全领域柔性产品打造多形态舒适汽车空间，此次CES 2024展出的15.05 英寸车载 L 型中控屏具有1200nits超高亮度，1,000,000:1超高对比度，以及104%NTSC广色域等高画质特性，常温环境动态滑卷测量值达20万次，最大升降距离为50mm，可应用在仪表、副驾、后排、扶手等位置，使车辆内饰更具有科技感;极具创新性的f-OLED车尾灯产品将OLED显示技术应用于车辆照明领域，实现功能性与个性化美感的完美结合。

此外，京东方精电还在CES现场展示了Mini LED、BD Cell等技术所赋能的沉浸式高画质车载显示，采用Mini LED背光技术的曲面27.0英寸4K Mini LED显示可实现百万级对比度、高色域、高透过率和高亮度，带来时尚美观的造型和更舒适的屏幕观看角度;由BD 2.0技术赋能的12.3英寸 2K BD Cell 显示器集万级对比度、像素级调光、超精细控光于一身，让黑更彻底、更纯粹，以创新科技为智慧出行带来全新体验。

新产品：打造软硬件融合的智能座舱解决方案

除了车载显示技术的多元创新，BOE(京东方)更以软硬融合的创新优势提供整体智能座舱解决方案，其现场展示的42.2英寸智慧驾舱就是围绕车载场景进行融合创新的典范，整个座舱的外观、显示、硬件板卡、软件系统均由BOE(京东方)自主研发。该车载显示屏幕拥有10K超高分辨率，仪表盘区域搭载屏下摄像头，一块屏幕同时满足驾驶、中控、娱乐三种需求。同时，通过深度学习的人工智能技术以及搭载主动式隐私防窥屏，全方位打造更智能、安全、贴心的乘驾体验。

目前，京东方精电智能座舱解决方案已赋能国内外一线车企的各类旗舰高端车型。在京东方精电的展台，还与吉利等联合展示了两款高端车型，让观众更直观感受车载解决方案所带来的智能驾乘体验和沉浸视觉体验。其中，吉利“超美纯电旗舰轿车”吉利银河E8搭载京东方精电全球首发的45英寸8K高清一体式贯穿长屏，是目前量产车型中最宽的车载屏幕，高度与当前主流手机屏幕尺寸相当，既可以让驾驶者在观看屏幕时以88度最大广视角获得舒适的视觉体验，又能有效规避后视镜带来的视觉干扰，以前卫大胆的屏幕设计集仪表、中控、副驾于一屏，重新定义座舱的智能化方向。

新形式：全球首发绿色低碳创新车载成果

在CES 2024现场，京东方精电以一场“智慧显示，绿色出行”新品发布活动将展台氛围推向高潮，京东方科技集团总裁高文宝博士，BOE(京东方)副总裁、京东方精电CEO苏宁，以及康宁亚洲总裁张铮, 副总裁Michael P Jr等共同出席发布会现场。

在此次发布会上，BOE(京东方)全球首发集超大尺寸氧化物、超大尺寸玻璃灯基板、超大尺寸超高刷新率于一身的45英寸智能座舱，该产品借助Oxide技术的高电子迁移率优势实现9K超高分辨率和90Hz超高刷新率，同时采用玻璃基Mini LED背光，实现6048超高分区顶级画质、百万级超高对比度和1500nit亮度显示效果。通过采用BOE(京东方)独有的Oxide低碳工艺技术和Mini LED技术，该款车载显示产品可有效降低功耗20%~30%;不仅如此，通过联合供应商康宁在室温条件下使玻璃弯曲来打造环抱式曲面设计的冷弯成型技术，更是充分展现了BOE(京东方)技术创新硬实力以及携手合作伙伴在绿色低碳领域的战略成果。凭借技术独创性和在显示效果与绿色低碳方面的领先优势，BOE(京东方)车载超大尺寸Oxide智能座舱还荣获“2023-2024年度创新显示产品金奖”持续引领全球车载显示发展风向标。

短短几年间，从全球率先使用8.5代TFT-LCD生产线量产车载显示屏，到国内率先量产OLED、BD Cell车载屏幕，再到如今布局全球量产尺寸最大的专项车载显示模组基地，BOE(京东方)车载业务取得飞速发展。根据全球市场调研机构Omdia数据，2023年前三季度BOE(京东方)车载显示出货量及出货面积双双达到全球第一，并持续以领先的创新显示技术和产品赋能全球百余位知名汽车品牌。同时，BOE(京东方)始终坚持可持续发展，将绿色理念融入产品设计、制造、包装与运输等环节，推动行业绿色低碳转型。目前，BOE(京东方)拥有16家“国家级绿色工厂”，旗下京东方精电两大车载模组基地也按照环保原则设计、建设和运营，以实际行动履行环保使命，打造可持续制造的新标杆。

当前，面对汽车消费者需求的不断升级，智能座舱正加速向高端化、多元化、融合化的方向发展，成为人们生活的“第三生活空间”。在车载领域，BOE(京东方)持续践行“HERO”车载场景创新计划，携手全球合作伙伴推出集健康场景(Healthiness)、娱乐场景(Entertainment)、休闲场景(Relaxation)、办公场景(Office)的智能座舱整体解决方案。未来，在“屏之物联”战略下，BOE(京东方)将持续以“Powered by BOE”产业价值创新生态，携手全球合作伙伴为人们带来更智慧、便捷、舒适的出行体验。