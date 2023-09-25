华为FreeBuds Pro 3支持1.5Mbps无损音频传输，打破行业上限

自从TWS耳机逐渐取代有线耳机之后，由于传统蓝牙传输协议损耗等技术限制，过往很长一段时间里，“无损音质”基本很难在TWS耳机品类里实现。直到华为FreeBuds Pro 2问世，搭载了自研L2HC 2.0和LDAC™双高清音频编解码协议让24bit 高保真音质萦绕在用户耳边，树立真无线耳机音质新标杆。

如今，在2023年华为秋季全场景新品发布会上，华为FreeBuds Pro系列迎来了新成员――华为FreeBuds Pro 3。作为全球首款应用星闪连接核心技术和蓝牙技术的耳机，华为FreeBuds Pro 3凭借搭载Polar码技术的麒麟A2音频芯片加持，首次支持1.5Mbps音频传输，再度将TWS耳机音质天花板拉升至无损水平，并在通话效果、降噪表现、智慧连接等核心领域实现全面升级，成为新一代极致声学旗舰产品。

TWS耳机的巅峰之作，业界首发1.5Mbps无损音质

华为FreeBuds Pro 3内置搭载Polar码的麒麟A2芯片，这也是华为首次将移动通信领域的Polar极化码技术――暨星闪连接的核心技术应用到TWS耳机上，使得音频蓝牙传输的抗干扰能力提升2倍，带来更稳定的连接。同时，还带来了业界首发1.5Mbps无损音质，成为业界首个全链路的超CD级无损音质，在全新L2HC 3.0和LDAC™双高清音频解码加持下，音频最高传输速率由上代的960Kbps提升至惊人的1.5Mbps，这既刷新了行业真无线蓝牙耳机的音质高度，也让TWS耳机真正迈入超清无损时代。

为了进一步实现无损音质的传输，华为FreeBuds Pro 3基于华为自研超级蓝牙技术，在与华为Mate60系列手机配合上，信号传输突破了过往2Mbps的带宽，达到最高8MBps。这意味着，用户再也不必担心蓝牙音质的传输损耗，能够轻轻松松地体验到音乐的每一个细节。

解决完无损蓝牙传输之后，华为 FreeBuds Pro 3 的声学素质也得到大幅增强。它搭载超感知原声双单元，高音单元采用海尔贝克磁铁阵列，低音单元则为大驱力11毫米超磁感单元，再加上数字分频技术，让低音更深沉，高音更清晰，音乐的细节更加丰富，令人陶醉其中。

作为业界首个能够以1.5Mbps的传输码率实现无损音质的“星闪耳机”，华为FreeBuds Pro 3在强大芯片基座的加持下，以领先技术实力推动行业向无损音质普及，开创了TWS耳机音质新纪元。

另外，华为FreeBuds Pro 3还引入高清空间音频2.0体验，通过华为自研高分辨率空间模型算法，使FreeBuds Pro 3的时延降低，分辨率精度提升，动态响应平直度提高，这一系列的升级也让用户的音乐体验再上一个台阶。

智慧动态降噪3.0+静谧通话2.0，随时随地静享美好

华为FreeBuds Pro 3不仅仅在音质方面做到极致，在通话体验、主动降噪方面也达到了业界顶级水准。

这次，华为FreeBuds Pro 3带来两大”杀手锏”，首先搭载静谧通话2.0技术，采用高灵敏度骨传导拾音麦克风，通过头骨震动采集声音，提高拾音能力;多通道深度神经网络(DNN)通话降噪算法，配合 VPU 与三麦克风系统，有效隔绝噪音，让通话更加清晰;抗风噪算法也进行了全面升级，即便是在骑行、运动、帆船等场景下，也能无障碍通话。

其次得益于全新升级的智慧动态降噪3.0，华为FreeBuds Pro 3的降噪能够针对不同场景进行智能优化，可自动辨别环境噪音、佩戴姿势等，实现降噪参数的动态调节。例如透传人声模式就很适合办公室等场景，降噪的同时也能清晰听到周围的人声，不让你错过每一个重要工作信息。

HarmonyOS 4加持，智慧属性再进阶

作为华为 TWS 旗舰耳机，智慧体验无疑一直都遥遥领先于同行。在HarmonyOS 4的加持下，华为 FreeBuds Pro 3不仅支持全场景设备双连接，链接方式也更加便捷，开盖即连并支持个性化耳机弹窗设置;还有离线查找更多智惠功能，再也不用担心耳机意外遗落。

利用超级终端功能，华为 FreeBuds Pro 3能与多台设备同时连接，无需手动切换即可自动切换设备连接;如果你身边有两副华为 FreeBuds Pro 3，还可以一同追剧、听歌，与他共享当下美好。在可玩性方面，则支持性化弹窗，音频分享、智慧播报、音频服务卡片等小功能，让它不仅仅是“听声”设备，还可以是我们的生活小助手。

最后外观部分，华为FreeBuds Pro 3延续了经典的“琴键”造型，采用入耳式设计，连接手机后可对耳塞匹配进一步检测，从而提升佩戴舒适度。耳机和机盒采用纳米半透漆图层和NCVM工艺，阳光下晶莹闪耀，并推出了足够吸睛的“雅川青”配色，佩戴时清新而独特的视觉效果就如同浑然天成的耳饰。

全新登场的华为FreeBuds Pro 3，以独特的技术和创新，带来了业内首个1.5Mbps无损音质传输，实现超CD级音频还原的聆听体验，成为旗舰级TWS耳机的新标杆。而随着华为FreeBuds Pro 3的发布，也标志着TWS耳机的音质水准向前迈出了一大步，也将为音乐爱好者带来前所未有的音频体验。

华为FreeBuds Pro 3定价1499元，将于9月25日18:08全渠道正式开售，且9月25日起，华为线下零售店开启“金耳朵挑战赛”活动，试听试戴华为FreeBuds Pro 3，测测你的乐感，感受超CD级无损音质，获得“金耳朵”称号用户可随机获得一份礼品，先到先得，送完即止。欢迎到店体验!