科大讯飞推出了全球首款“骨导+气导”形态的开放式翻译耳机――科大讯飞AI翻译耳机，该产品基于AI同传技术和软硬件一体降噪技术打造，能为用户打造多个翻译场景的绝佳体验。目前该新品已在京东抢先开售，预售价2499元，现在付定金即可享9折优惠，此外还有白条3期免息、晒单赠公牛转化插头等多重福利，助力用户轻松解锁智能翻译新体验。

在核心翻译技术上，科大讯飞AI翻译耳机搭载了科大讯飞最新语音同传大模型，将翻译准确度、响应速度、播报自然度推向了新的高度，整体效果提升25%，跨语言交流更自然、流畅，更贴近真人体验。

科大讯飞AI翻译耳机支持60种语言同传互译，内置10万+专业词库，覆盖医疗、制造、金融、法律等高壁垒行业场景，专业术语也能轻松应对。它部署了专属同传服务集群，中英同传首响播报延迟低至2秒，播报速度相较传统方案快一倍，达到人类高阶同传的行业标准要求。用户只需一句话语音样本，系统即可用你的声音播报翻译结果，音色相似度达90%以上，语气、节奏、停顿都更接近真人口译效果。

不同于传统入耳式或头戴式设备的局限，科大讯飞AI翻译耳机创新性采用了“骨导+气导”双传导技术，搭配开放耳挂式结构，无需堵塞耳道即可实现清晰收音与音频输出。此外，其独特的声学架构可精准分离佩戴者自身语音与环境噪声，通过智能降噪算法过滤外界干扰，即便在嘈杂的车站、商场或户外环境中，也能确保语音输入的纯净度，从而显著提升翻译准确率，让跨语言沟通告别“听不清、译不准”的困扰。

除了是一款专业的AI翻译工具，科大讯飞AI翻译耳机还是一款能力强大的AI耳机，可以做用户随时随地的AI搭子，用户佩戴耳机后可以实时语音唤醒助手进行问答;另外，它也是一款优秀的蓝牙耳机，其搭载的动态低音补偿技术可精准应对开放式耳机的弊端，做到弱音源多补、强音源少补，同时还有DRC动态调节功能，有效防止声音失真，贴心保护用户听感，随时享受高解析度音乐。

此外，该耳机适配全球多种耳形，材质上也是安全亲肤，搭配银离子抗菌涂层，久戴不闷、佩戴稳固。0.8mm钛丝支撑让眼镜用户佩戴也稳固舒适，并采用黄金重心设计，确保在跑步、跳跃等运动中依然稳固贴合。科大讯飞AI翻译耳机的超长续航也可为用户提供电量保障，单次最大续航可达12小时，搭配充电仓最长42小时使用，轻松应对一周的通勤或差旅需求。

目前，科大讯飞AI翻译耳机正在京东火热预售中，预售价2499元，支付定金即可获得9折优惠，下单后完成晒单，还可免费领取价值59元的多国转换插头，完美适配跨境出行需求。针对追求灵活支付的消费者，京东还提供3期免息，让用户无压力入手。无论你是频繁跨境的商务人士、热爱旅行的探索者，还是专注语言学习的求知者，这款“耳畔翻译智能体”都能成为你的得力助手，让语言壁垒彻底成为过去。即刻登陆京东APP搜索“科大讯飞AI翻译耳机”，第一时间解锁专属福利与高品质产品使用体验。