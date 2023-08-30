华为擎云亮相2023“小巨人”发展论坛，赋能专精特新企业“加速跑”

随着我国经济转向高质量发展阶段，孵化专精特新企业，加快培育专精特新“小巨人”已成为数字经济时代下全行业的发展共识。在此背景下，为帮助中小企业“成就好生意，成为好企业”，华为协同生态伙伴全面启动“828企业节”，并携智慧政务、智慧金融、智慧能源等解决方案现身828华为浙江企业家论坛，全面展示了华为擎云在护航中小企业高质量发展领域积累的行业成果。

为帮助专精特新企业更好地凝聚数字化转型“内力”，8月28日，华为擎云以“商用办公行业合作伙伴”身份亮相人民网2023“小巨人”发展论坛。同时在现场，华为终端业务大中华区副总裁、政企业务部部长贺磊就“数智赋能中小企业转型发展”话题分享了华为擎云作为商用终端产品及解决方案提供商，在赋能中小企业高质量发展领域的实践经验及创新思考。

伴随企业数字化转型深入，单纯依靠硬件参数获得订单的商用终端设备已经无法满足政企用户对数字化转型趋势的要求，安全可靠、高效协同、全场景互联成为企业采购终端设备时的新考量。自进入商用终端市场以来，华为擎云持续拓展多品类、全场景的商用终端，不仅为企业客户带来PC、平板、穿戴、智慧屏、打印机等丰富的办公品类选择，一站式解决中小企业客户日常办公需求;同时，依托于华为擎云的超级终端、多屏协同、AI慧眼、智慧语音等诸多创新技术，使能企业员工在通用办公场景中，可以通过“碰一碰”功能让华为擎云PC与手机快速建立连接，实现各种大小屏设备间的自然切换，以及文件互传、搜索、分享等跨屏操作，大大提升了企业员工的办公效率。

而随着企业数字化转型的走深走实，商用终端在企业中的作用日益凸显，甚至逐步嵌入到了企业研发、设计、生产、管理、安全等各类业务场景之中。基于此洞察，华为擎云提出了A (华为擎云商用终端) +B (行业合作伙伴解决方案)→C(面向特定行业的“全新商用产品”)的发展理念。在华为擎云“A+B→C”模式下，华为擎云通过持续投入研发资源，逐步夯实了自身的软硬件基础;同时基于HarmonyOS，华为擎云进一步将华为智慧办公、安全可信、资源管控、生态融合和通用服务等底层能力开放给各行业合作伙伴，合力打造出更具价值的行业解决方案。在这个过程中，华为擎云表示，将坚定做好“+”号能力，聚焦解决各行业专精特新企业发展的痛点难点，让更多中小企业可以通过华为擎云这个“窗口”实现高质量发展。

当前专精特新企业培育迈入爆发期，企业的知识产权保护和信息安全面临巨大挑战。对此，华为终端还联合伙伴研发了一套更适配中小企业轻量化转型需求的全栈企业数据安全方案，为专精特新“小巨人”安全“上云”发展保驾护航。例如华为擎云联合合作伙伴研发的企业数据保护安全套件解决方案，企业通过一张光盘即可低成本完成在员工PC端安全套件的极简部署，有效帮助专精特新企业降低研发、设计、生产制造等环节的信息泄露风险。

数字化转型如今已是大势所趋，专精特新也成为中小企业高质量发展的必经之路。未来，华为擎云将继续聚焦专精特新企业底层需求，并积极推动终端产业生态共建，全力护航“小巨人”高质量发展，持续为中小企业数字化转型升级贡献智慧力量。