华为WATCH Ultimate重塑高端智能腕表新时代，实现行业未竟突破

3月23日，华为正式发布全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手表――华为WATCH Ultimate 非凡大师。作为华为史上定位最高、配置最强的旗舰产品，可以为用户带来突破极限的尖端性能体验，是目前行业中当之无愧的新一代高端“表王”。

为了让更多消费者认识到华为WATCH Ultimate 非凡大师在户外探索中的真正实力，华为在3月底邀请了不少专业户外圈层人士一起踏上云南雪域秘境探索之旅。“未竟之地”一词对于户外探险爱好者来说肯定不陌生，它不但代表着没有抵达过的远方，也代表着人类对自己心境的不断突破，毕竟每一位勇者对无畏之心的探索决定了人生的丰富程度如何。而“未竟”一词用到科技产品上也同样适用，好的产品同样应该不断打破业界天花板，在功能、技术上取得更多创新性突破，才能满足消费者日益增长的需求。

过去几年，无论有多大的挑战，华为穿戴始终坚持在研发上的投入，坚持在新技术上不断探索，突破了一个又一个技术的无人区。在这次春季旗舰新品发布会上，P60系列、折叠屏Mate X3以及手表WATCH Ultimate非凡大师这三个产品，就带来了28个行业最佳或第一。

其中，华为WATCH Ultimate非凡大师有三个极限突破最值得让华为骄傲：一是通信的极限，二是材质的极限，三是防水的极限。

华为WATCH Ultimate 非凡大师支持双向北斗卫星消息、首次使用超坚固非晶锆合金、100米潜水级防水性能等创新，只为以最前沿的技术给予用户更好的体验。同样，作为普通人或多或少也都具备刷新目标、突破身体和心理极限的挑战精神，这与华为WATCH Ultimate 非凡大师所追求的「未竟精神」相契合，就如同知名企业家/戈壁挑战赛领队蒲爱民表示的那样：我登珠峰时带的就是华为手表，它帮助我挑战巅峰。

能“上天”、能“入海”，助你探索未竟之地

作为全球领先的科技企业，华为用创新不断突破行业未竟，进而拓展用户体验的。华为WATCH Ultimate 非凡大师双向北斗卫星消息功能可以在你身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖的环境下，独立向其他移动终端发送北斗卫星消息。接收方可以通过畅连app或短消息接收北斗卫星消息，并可通过畅连app，或短消息内网址链接，按照预置消息向华为WATCH Ultimate回复消息。华为WATCH Ultimate非凡大师可通过北斗卫星消息卡app查收消息。

比起其他终端设备，在精巧的智能手表上实现北斗卫星消息功能显得更加困难。华为WATCH Ultimate 非凡大师通过小型化射频模组、内置悬浮天线设计、创新纳米成型一体化技术表壳等一项项创新技术，再结合纳米微晶陶瓷表圈、全新的电池智能加热方案，最终让智能手表实现了卫星通信功能。

对于喜欢户外探险，野外徒步或从事户外特殊行业的人员来说，华为WATCH Ultimate非凡大师支持一键发送北斗卫星消息，即便没有移动网络支持，在关键时候也能时刻与外界保持联络，陪伴每一位用户勇敢出发，安全回家。

去年，华为Mate50系列首发北斗卫星消息功能，时至今日这项技术依旧在行业内“遥遥领先”，现在华为WATCH Ultimate 非凡大师也用上北斗卫星消息功能，划时代的创举不仅将开启穿戴终端卫星通信大发展的序幕，也将成为通信史上的一页新篇章。

作为一款户外探险必备的专业工具，华为WATCH Ultimate 非凡大师还搭载了16道防水结构，结合创新纳米成型一体化工艺，使其拥有100米潜水级的超强防水性能，让用户能够戴它探索海洋深处，深层次探索海洋极境。得益于独创微米级过滤层和全新防水透气膜的组合设计，使麦克风等重要音频器件都被完美保护，因此，华为WATCH Ultimate 非凡大师也是业界首款支持100米防水且支持音频功能、同时满足100米潜水的高端智能手表。

同时，华为WATCH Ultimate 非凡大师还为爱潜水的用户量身打造的多种潜水模式，新增休闲水肺潜水，技术潜水和仪表潜水，模式选择更加丰富，更加专业，进一步满足需要大深度潜水的高阶潜水员的需求。而潜水结束后还可通过世界上最大的潜水社区APP Dive+查看潜水日志并进行分享。

极境设计，尽显“真”高端

华为WATCH Ultimate 非凡大师在外壳上使用全新的材料――超坚固非晶锆合金。这是一种新型的高端材料，兼顾金属和玻璃的双重特性，对比当下可穿戴设备采用的不锈钢，非晶锆合金的硬度提高了2.5倍，强度提高了4.5倍，而且抗腐蚀能力也更强，即便经常戴着去潜水也不用担心海水会对它造成腐蚀影响，更加耐用。

华为WATCH Ultimate 非凡大师的设计语言方面，结合极境探险主题打造出“纵横海洋”与“驰骋山地”两款配色，使其更具探索极境的精神品格，符合极境探险主题。当你登高望远体验”会当凌绝顶，一览众山小“时，就带上华为WATCH Ultimate 非凡大师驰骋山地款，全新的户外探险模式为你保驾护航;当你在探索神秘莫测的海洋时，就让华为WATCH Ultimate 非凡大师纵横海洋款陪伴你探寻深蓝海洋的“深度”。

探险模式，专业体验融合

对于喜欢户外探险的精英们来说，华为WATCH Ultimate 非凡大师带来了全新的户外探险模式，依靠精准的双频五星GPS定位能力和强大的户外运动能力，你能够获得专业的户外探险数据显示、位置点连续标记、运动轨迹返航、血氧测量等功能，甚至还有探险爱好者需要的户外知识手册、北斗卫星消息、手电筒等户外工具支持，帮助你走得更远、更安全!

根据Canalys数据显示，华为智能手表在国内市场2022年Q4品牌排名第一，市场份额达到了26%，华为穿戴设备无疑是王的存在。而且，不可否认的是，华为一直在新的技术上不断探索，从GT系列、数字系列，再到华为WATCH Ultimate 非凡大师，都是华为在智能穿戴设备领域的实力的最好证明。

人们天生就对大自然充满好奇。只不过，有的人更喜欢冒险，他们徒登山巅、戈壁徒步，用脚丈量世界，不断尝试突破自身极限，探索未知的领域。有些人不敢冒险，但是对世界充满期待，有着一颗蠢蠢欲动的心。华为WATCH Ultimate 非凡大师可以让那些喜欢冒险者在途中更多一份安全的保障，让那些以前不敢出去的人，可以有机会走进更广阔的大自然中，普通人也可以突破原有的生活局限。

正如中国独步南极第一人温旭所言：“装备的进步让珠峰攀登更有安全感，让南极不像百年前阿蒙森去时那么困难”。科技，让探索世界的梦想走的更远。

全面打破用户场景界限，重新定义高端智能手表。全新登场的华为WATCH Ultimate 非凡大师支持一键发送北斗卫星消息，即便进入网络盲区，也能让你“永不失联”，陪伴你勇敢出发，安全回家;百米防水的强大能力和多种潜水模式，助你深层次探索海洋极境;专门定制的户外探险模式和探险数据，让你轻松穿越各种险境;而高阶健康管理能力和智慧化的功能设计，使它凌驾于传统智能手表之上。可见，凭借革命性的创新功能让华为WATCH Ultimate 非凡大师在智能穿戴行业实现「未竟突破」。

4月27日起，华为运动健康APP和两步路APP线上同步开启探秘未竟专题活动，连续3天健步8000、带话题发布笔记即可有机会获得奖品。此外，打开华为音乐APP搜索“探秘”，还有非凡大师专属订制的《探秘未竟》HiMix官方歌单，快来和探险家们一起无畏前行!