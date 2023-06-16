华为PixLab V1让打印真正零门槛，鸿蒙加持，极简操作，用了就再也回不去

在大多数人的印象中，传统打印机连接配对复杂且操作门槛高，并不适合所有人，尤其对于有孩子、老人的家庭而言，每一步操作都是“拦路虎”。针对这些痛点，华为结合自身在智慧办公以及智慧互联等方面的丰富经验和深厚技术实力，推出了华为PixLab V1，该打印机拥有512MB的大内存，支持更多HarmonyOS带来的新特性，为用户带来超简单的使用体验、超真实的色彩还原、超稳定的链接体验，可称得上是一款真正“零门槛”，适合所有人的彩色打印机。

好消息是，618大促期间，华为给广大用户带来了一波福利，华为零门槛鸿蒙彩色喷墨打印机PixLab V1 限时优惠400元，低至1099元，机会难得，有需要的朋友快来入手!

鸿蒙助力，一眼可见的简单易用

传统打印机首次使用需要安装驱动或插件，过程复杂还耗费精力，作为首款搭载HarmonyOS 3的彩色喷墨一体机，华为PixLab V1将打印机智慧化推上了新的高度，在配网和打印等方面更加简便快捷，带来超简单的使用体验。

在HarmonyOS 3赋能下，华为PixLab V1支持超级终端，在升级至HarmonyOS 3的手机或平板上，拖动小球一拉即合，进入超级打印模式，而且打印入口整合归一，无论打印什么都可以从容“印”对。华为PixLab V1还支持多设备靠近发现，一碰打印功能，只需要将手机轻碰华为分享区域，手机中弹出打印预览界面，即可开始打印，彻底改变打印机操作复杂的局面，省心、省力又省时，即便是老人或孩子也能零门槛上手使用。

众所周知，传统打印机只能在局域网内打印文件，而华为PixLab V1支持远程打印，无论是PC还是手机，简单操作就能完成，即便在公司加班也能远程给孩子打印作业，超好用、超省心。在给孩子复印试卷时，AI字迹擦除功能还可以精准地消除试卷上做过或批改过的手写字迹痕迹，扫描出一张全新试卷，大大提升学习效率，让试卷“常刷常新”。传统的复印机在复印或扫描身份证时，会因为摆放的位置不对，复印出来总是歪歪斜斜的，华为PixLab V1可自动校正身份证复印位置，一张完美的正反面复印的身份证文件唾手可得。

原色打印引擎，所见即所得

装饰家居或给孩子留存纪念，让照片打印成为大多数家庭的刚需，但传统的家用彩色打印机都有着颜色打印不准确的短版。为了带来最佳的色彩还原效果，华为PixLab V1采用了自研的原色打印引擎，包含3DLut色彩调优、色温跟随、产线孔径分级校准三个方面，不仅可以在打印机内实现精准的色彩转换，将显示色彩概念引入打印机，同时也将华为终端设备的色温效果同步到打印内容，给用户带来“即见既所得”的体验。

不管是打印孩子的成长照片，还是孩子的绘画作品，又或是打印扫描日常文字作业、证件时都能如实还原原件效果。当把照片从手机、电脑、iPad里唤醒，打印出来，真实色彩跃然纸上，幸福感、满足感油然而生。

优雅简约设计，超稳定的链接

外观上，华为PixLab V1延续了X1上的极简风格，而且体积进一步缩小，黑白的简约配色显得十分高级百搭，能够与现代居家、办公场景很好的融合。按键上，采用隐藏式的触控面板，放置在了机身顶面的右侧区域，闲置休眠时，指示灯会熄灭隐藏，看起来更加干净。

传统喷墨打印机更换墨水的操作往往让人觉得复杂或困难，华为PixLab V1 采用更人性化的分离式大墨仓墨水瓶设计，更换墨水瓶时只需要拿出旧墨水瓶，插入新墨水瓶即可，不用担心产生漏墨现象，带来脏手烦恼。针对家用打印机经常出现的喷头堵塞的现象，则采用三重防堵设计，大幅降低堵头概率，使用起来更省心。如果一年内出现问题，还可以包换，省去后顾之忧。

打印机连接不稳定、打印时总卡纸也是困扰用户的难题，华为PixLab V1 采用Wi-Fi蓝牙Combo芯片，支持2.4GHz和5GHz双频，再加上先进的2*2 MIMO双天线结构设计，支持独有的Wi-Fi低功耗技术和三层干扰防护技术，使其拥有前沿的网络性能，保证实时在线，随时待命。为避免卡纸，华为PixLab V1采用L型走纸系统，支持60g~260g多种材质纸张打印，满足不同打印需求。

而且，华为 PixLab V1支持扫描、打印、复印三合一，一套耗材可打印 7500 页黑白文档或 4000 页彩色文档，大印量，想打就打。

深入学习场景，学习资源一网打尽

如今，家庭教育需求越来越高，华为PixLab V1针对学习教育场景也做了更深入的优化完善。与“小白智慧打印”展开深入的合作，为用户提供了丰富的教育资源与打印模板，包括趣味打印、字帖练笔、口算练习等，孩子常用的学习资源一网打尽。

同时，华为PixLab V1的手机智慧生活App软件内置丰富教育资源，充分考虑学龄期家庭的教育和趣味互动需求，为用户提供更智慧且便捷的打印体验。而针对一些常见的体验场景，华为还与“智能证件照”、美图秀秀进行了合作，在美图秀秀里面修完的图也可以直接打印，求职时自己在家也能制作打印“最美证件照”，像华为日历、华为音乐歌词等等也都可以直接打印出来，省去了保存操作等步骤。

现如今，大多数家庭或多或少都有打印需求：有孩子的家庭需要打印学习资料、作业试卷;上班族则需要打印或复印工作文件;生活中偶尔还需要复印身份证、户口本等常用证件。

HarmonyOS 3赋能下的华为PixLab V1打印机，从传统打印机行业和用户痛点出发，以零门槛极简易用为核心，拥有一碰即连、一碰即打印、好用、易用、受用等特点，从孩子的学习到自己的工作，它都能胜任，无疑是工作生活中的必备神器。

如果你正打算入手一台稳定且易用的打印机，华为PixLab V1便是不二之选，好消息是，在618期间还能立省400元，仅需1099元就能将它带回家，心动就赶紧行动吧!