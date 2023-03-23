华为通话手环B7发布，手环耳机随心切换，为你带来1+1＞2的使用体验

随着智能穿戴设备产品越来越完善，智能手环成为不少用户的腕上“新宠”，尤其是独树一帜的华为手环B系列，凭借突破传统的产品形态和思维，收获了一批又一批忠实用户。现在，华为通话手环再推新品，重出江湖!

华为B系列通话手环自2014年诞生以来，便以独有的“手环+蓝牙耳机”二合一形态引领着智能手环市场的发展与创新，主要对标追求工作效率，同时又关注健康和生活品质商务人群。

2020年，华为在以往B系列手环成功经验基础之上，推出了功能再进阶的华为手环 B6，该款产品最大的亮点在于，手环主体机身可以与腕带分离，以作为单耳蓝牙耳机使用，带来1+1>2的使用体验。

不夸张的说，不到2秒就能实现手环和蓝牙耳机两种形态的切换，而让耳机处于一个触手可及的位置，且能做到隐形收纳、随时取用，无疑有效解决开车通勤、出差途中接到紧急电话，到处找蓝牙耳机的手忙脚乱。

时隔两年，华为B系列手环产品再次和我们见面，新一代华为通话手环B7在秉承“耳机&手环二合一”形态的同时，还带了更精致的外观、更便捷的智慧体验以及更专业的运动健康管理功能。下面就跟着笔者一起来了解下华为通话手环B7究竟有哪些惊喜之处吧!

全新外观，舒适佩戴

华为通话手环B7以“腕上极致美学”为设计目标，采用全新硬朗风格设计，整机厚度薄至12.5mm，任何场景都不会成为负担。还配有苍穹灰、曜金黑款氟橡胶不同材质的表带，苍穹灰采用皮纹肌理细腻的进口高级牛皮制作，佩戴起来十分舒适，不仅提升手环整体的商务感，还能满足商务人士的商务休闲穿搭需求。

曜金黑款氟橡胶表带则采用凹面设计，佩戴起来十分贴合又透气排汗，而表带外侧的时尚纹理设计则尽显高级时尚，更适合平日喜欢运动的人群。耳机部分，华为通话手环B7则采用人体工学亲肤硅胶耳套，为用户带来柔软、牢固、舒适的佩戴体验。

炫彩大屏更直观

华为通话手环B7搭载一块创新1.53英寸3D弧面柔性屏，区隔于时下许多手环屏幕直来直去的风格，屏幕形态的改变不仅让机身主体和腕带之间的连接更加自然，也能更好地贴合手腕。

值得一提的是，该块屏幕的分辨率高达188*460像素，还支持326PPI高清显示，带来了比普通手环更加惊艳的视觉效果。华为通话手环B7提供有5000+不同风格的精美表盘，可以随心变换，屏幕下方内置一颗高灵敏度感光元件，能自动识别并根据环境光调节屏幕亮度，即便是在户外强光下也能轻松看清屏幕显示内容。

清晰通话，高效快充

不止于形态上的创新，华为通话手环B7此次搭载了蓝牙5.2协议和华为自研麒麟A1芯片，使其拥有高效稳定的连接性能、强劲的音频处理能力、出色的抗干扰能力以及强劲的续航表现。

为了进一步提升通话体验，华为通话手环B7采用精准的3A通话降噪算法，有效削弱环境噪音，使通话更清晰。同时，还支持蓝牙5.2协议，再配合华为手机超级蓝牙功能，即便手机没有贴身携带，也能自由畅快的进行通话。

在续航方面，华为通话手环 B7搭载3C快充技术，定制Type-C接口，充电10分钟可通话长达4小时，耳机模式下单次充满电可打电话8小时，手环模式下续航可达3天，对长期奔波于各大城市的商旅人士来说十分友好!

更加专业的健康管家

商务人士出差频繁，工作压力大，熬夜加班更是家常便饭，身体出现亚健康状态的概率也越来越高。华为通话手环 B7此次带来了更加丰富的专业腕上健康管理与科学运动指导功能，帮助我们全面了解身体状况。

华为通话手环 B7提供了心率、睡眠、压力、血氧饱和度四大健康要素的科学监测功能。值得一提的是，在心率监测的基础上，还具备心率升高提醒功能，通过TruSeen™智能监测算法，根据活动状态智能调节心率监测频率，24小时守护心脏健康。

与此同时，华为通话手环 B7还新增了血氧自动检测功能，当血氧饱和度低于阈值时，手环就会发出低血氧水平自动告警，24小时智能监测血氧饱和度，让我们时刻知悉自身的血氧变化，了解当下的身体状况。

对于喜欢运动的用户，华为通话手环 B7还提供了10种运动模式，支持户外跑步、户外骑行、室内单车、自由训练等运动模式，另还新增专业跳绳模式，像跳绳个数、连跳个数、心率及卡路里消耗数据都能轻松记录。

值得一提的是，华为通话手环 B7还支持支付宝/微信扫码支付，倒计时遥控拍照功能。可见，华为通话手环 B7不仅能满足生活工作方面的需求，还能为你的健康保驾护航，妥妥的全能小管家。

相信不少人都有过这样的经历，在赶飞机或者高铁的路上领导电话交待任务，或在开车通勤路上临时要开电话会议，手里拎着行李箱，单手握着方向盘，还得手忙脚乱的掏出蓝牙耳机，而接通电话之后，又因环境嘈杂沟通困难，工作效率大大降低，同时还存在安全隐患。

坦白来说，传统智能手表虽然支持通话，但没有隐私可言，一直抬手打电话还很费胳膊，而单独使用 TWS 打电话又增加了日常出行的负担。因此，兼顾智能手表与TWS耳机两者功能的华为通话手环系列孕育而生，并成为了商务人士必备的可通话健康管家。

全新登场的华为通话手环B7无疑再次切中了商务人群的细分需求。无论是开车通勤，还是在出差赶飞机，都不用再掏出手机或是抬着手腕对着手环说话，带来极为便捷的使用体验。另在更加专业健康功能的加持下，还能时刻提醒我们在繁忙工作的同时不应忽视健康，多种运动模式，则能让你在工作之余适当运动，放松身心，找回最佳状态。

总而言之，如果你是通话需求非常频繁的商务人士，或者是开车通勤的上班族，又或是追求生活品质、注重身体健康状况的普通人，华为通话手环 B7都能给你带来独一无二的体验。

2023年3月23日18:08，华为通话手环B7正式开启预售，曜金黑氟橡胶表带款款售价999元，苍穹灰氟橡胶表带款售价1199元