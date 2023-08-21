七夕送礼指南：首选华为FreeBuds系列耳机，让人无法拒绝的走心礼物

眼看七夕情人节就要到了，你是不是也在为挑选什么礼物而发愁？要知道送礼的一大禁忌，就是尴尬别人，感动自己。咱今天就不分类型、不分星座，教你如何挑选到要颜值有颜值、要实力有实力，无论男女、逢收必夸的情人节礼物。

如今的年轻人谈恋爱送礼物最讲求实用，那我们就对症下药。华为FreeBuds系列耳机家族不仅外观吸睛，功能同样出众，实用度也是满分级别，更重要的是，华为FreeBuds系列耳机家族覆盖不同价位段，不同产品的功能点各有侧重，能够满足情侣互送礼物的各种需求，绝对是七夕送礼的上上之选!

华为FreeBuds Pro 2/2 +，高端入耳式耳机首选

作为华为FreeBuds家族中第一梯队的选手，华为FreeBuds Pro 2和Pro 2 +在音质、空间音频、降噪体验以及智慧互联方面，均可称为当下TWS耳机行业内的佼佼者。

高清音质一定是耳机的灵魂。华为FreeBuds Pro 2耳机集成了超感知原声双单元系统，包括双引擎独立声学系统、三重实时听感优化。采用11mm大动圈单元的四重磁体双磁路系统和高端头戴耳机使用的微平板高音单元，配合高音单元的独立出音管道，能带来低音澎湃、细节丰富的至臻音质体验。为让双单元发挥出最大优势，还加入了数字双分频技术，通过内置双路DAC，带来更加清晰、细节饱满的音质效果。

而作为业界首款支持Audio Vivid 三维声编解码标准的TWS耳机，华为FreeBuds Pro 2还支持360°高清的空间音频播放，支持电影院、有声剧场、音乐厅三种渲染模式，让你在家也能听出临场感。同时，还支持华为自研L2HC和业界LDAC双高清编解码协议，有效减少传输过程中的音质损伤，内容传输不打折。正因如此，华为FreeBuds Pro 2获得了HWA、Hi-Res Audio Wireless 双高清音频认证，绝对算是高阶音频玩家的TWS首选。

为让你独享静谧好时光，华为FreeBuds Pro 2搭载的智慧动态降噪2.0，拥有多种降噪模式，适配不同场景。比如在嘈杂的地铁或街区就开启深度降噪模式，还你惬意的放松时刻;而在比较安静的办公室就可开启轻度降噪模式，有效屏蔽空调风扇等机器发出的噪音，但不会错过老板的召唤和同事间的重要谈话。此外，华为FreeBuds Pro 2还支持全新的静谧通话功能，极大提高了耳机的语音通话质量，即使身处马路边、地铁等高噪环境，也不怕被噪音打扰，带来清晰的通话体验。

耳机作为是时尚穿搭的一份子，颜值必须在线。华为FreeBuds Pro 2提供冰霜银、陶瓷白和星河蓝三种配色，满足男生女生的审美需求。耳柄是平直设计，两侧是触控区域，可实现暂停/播放、接听/挂断、降噪模式切换等控制。

得益于华为HarmonyOS 3的赋能，华为FreeBuds Pro 2带来了更出色的全场景互联智慧体验。搭配华为手机可实现弹窗自动动画向导连接，支持两副FreeBuds系列耳机同时连接同一华为手机或华为Pad，与爱的人同听一首歌，同追一部剧，共享美好浪漫时刻。

若你的另一半平常比较注重健康管理，那么在FreeBuds Pro 2基础上加入了体温心率双测功能的华为FreeBuds Pro 2 +就更合适。华为FreeBuds Pro 2 +在不影响出色音质的基础上，新增了光学心率传感器及加速度传感器，同时搭载心率融合算法，是业界首款心率体温双测真无线耳机。作为TA耳边的健康管理助手，华为FreeBuds Pro 2 +不仅能够带来极致的音乐享受，也能时刻关注TA的身体健康，实用又贴心。

华为FreeBuds 5，TWS耳机颜值天花板

如果你或另一半都是不折不扣的外貌主义者，预算在千元左右，那华为FreeBuds 5绝对能俘获你的芳心。

全曲面流线的设计，配合前卫的时尚色彩，颜值超高，还颇具未来主义美学风格。耳机耳杆采用拱桥式设计，耳柄为水滴式设计，实现了更大的操控面积，交互更丝滑，独特的曲线还实现了“空气感”佩戴。从外观上来看，与其说它是一款耳机，倒不如说更像是造型独特的“耳饰”。

令人眼前一亮的外观下，华为FreeBuds 5的音质表现也丝毫不马虎。搭载双环强磁体驱动的超磁感澎湃单元，结合创新性的低音声压 Turbo 技术，实现更细腻的声音还原。华为FreeBuds 5还支持L2HC和LDAC™双高清音频解码，让声音的保真度更高，不失真，成为了业界首款获得HWA 及Hi-Res Audio Wireless 双金标认证的半开放式耳机。同时，耳机采用了三麦克风主动半入耳降噪，支持智慧动态降噪和降噪自适应等功能，非常便捷实用。

作为一款适合长时间佩戴的耳机，华为FreeBuds 5在关闭降噪的情况下，单耳机可以使用5小时，机盒整机续航最长为30小时，支持超级快充，20分钟即可充满，告别续航焦虑。华为FreeBuds 5同样拥有鸿蒙智慧连接的体验，支持多设备连接，实现了跨多个硬件设备的音频无缝流转，以及跨软件及内容的播报和畅连，是一款颜值与实力兼具的优秀产品。

华为FreeBuds 5i 、华为FreeBuds 4E，高性价比的潮流新声代

预算在500元左右的朋友可以重点关注华为FreeBuds 5i(入耳)、华为FreeBuds 4E(半入耳)，这两款耳机综合实力也都非常优秀，是500元档性价比的最佳首选。

华为FreeBuds 5i采用鹅卵石设计，小巧圆润，充电仓还塑造为微磨砂纹理，更显高级耐看。凭借亮眼的外观设计，华为FreeBuds 5i还被称为“最潮耳机产品”，但它不止好看，还很有“内涵”。

音质方面，华为FreeBuds 5i搭载了10mm动圈单元，配合上高分子复合振膜的双重组合，非常适合年轻用户喜欢的流行音乐，并拿下了Hi-Res小金标认证，要知道这可是500元价位段中首款获得Hi-Res金标认证的真无线耳机。这还不够，华为FreeBuds 5i还支持双麦克风主动降噪功能，最深能带来42dB深度的宁静聆听体验，能隔绝日常生活中绝大多数噪音。另在双MIC通话降噪算法的加持下，不论处于什么场景，都能还你一个高清通话环境。

小巧的机身却具备大大的能量。华为FreeBuds 5i配合充电仓可提供最长28小时的长续航保障，充电15分钟即可听歌4小时，着急出门也不用担心。在HarmonyOS的加持下，华为FreeBuds 5i开盖即可与附近的华为手机、平板等设备自动弹窗配对，还能够支持两台设备的同时连接。

不喜欢入耳式耳机？但又想拥有主动降噪功能？华为FreeBuds 4E满足你。钟情半入耳式耳机的用户，无疑更加追求舒适的佩戴感，华为FreeBuds 4E引入人体工学仿真设计，经过万人万耳试验，并且单只耳机仅重4.1g，长时间佩戴无异物感，名副其实的“空气感”佩戴。

难能可贵的是，华为FreeBuds 4E半入耳设计还带来了半开放主动降噪2.0技术，这对既要半入耳、又要降噪的朋友来说非常友好。还支持AEM人耳自适应、双麦克风混合降噪这两项技术，足以应付大多数的生活场景。华为FreeBuds 4E的音质表现和智慧体验同样可圈可点，耳机内置了14.3mm超大直径振膜、低频增强引擎以及LCP液晶复合振膜，带来非凡的音质表现。而在HarmonyOS 3系统的加持下，华为FreeBuds 4E还增添了很多趣味玩法，包括“听歌识曲”、“个性化弹窗”、“智能语音播报”、“音频万能卡片”等等。

七夕情人节是一个表达爱意和感情的特殊日子，所以最重要的不是礼物，是心意，而华为FreeBuds系列就是一个满分的选项。耳机向来有“成双成对”的寓意，并且非常实用，每当拿起耳机或听歌都能让对方想起你的好。

目前，华为FreeBuds系列已经针对不同用户群体的使用需求，推出了多款功能特色鲜明的产品，可以满足不同预算、不同场景需求以及你所有的爱意表达。如果你还没有想好今年七夕送什么，直接闭眼入华为FreeBuds系列耳机吧，保准不出错!

华为商城音频品类日期间下单，华为FreeBuds系列单品限时最高直降400元，部分耳机整点下单限量赠好礼，指定款还可享专属镌刻服务!更有超多款主题图案等你选，感兴趣的朋友快去下单购买吧!(镌刻服务适用于部分机型，以页面实际展示为准)。

可直接点击链接下单：

PC端：

https://www.vmall.com/portal/activity/index.html?pageId=401019546&cid=53315661

WAP端：

https://m.vmall.com/portal/activity/index.html?isShowLayout=false&pageId=401058246&cid=53315661

小程序：

https://mp.vmall.com/mp.html?pagename=RnActivity/index&isShowLayout=false&pageId=401058246&cid=53315661