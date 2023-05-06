专访飒特红外高层：让红外产品走进千家万户

红外热成像仪能用来做什么？

除了地铁、机场等公共场所看到的各类测温装置，红外热像仪的身影更多出现在影视作品、新闻报道甚至游戏世界中，包括搜救救援、目标识别等应用场景。

尽管“科技感满满”，但与日常生活似乎还有一段距离。作为一名普通消费者，我们又可以用红外热成像仪做什么？

最先想到的自然是测温，包括体温健康监测或者料理时食物的温度变化;夜间肉眼无法辨别时，红外热成像仪在安保安防中效果显著;在社交与短视频平台也有用户通过“红外滤镜”制作视角独特的影像内容…当然红外热成像技术的应用还远不止于此。

比如，露营时通过红外热成像仪来判断周边环境是否安全，又或者在遇到突发情况时进行人员搜救;还有在家中通过红外热像仪来检查线路、设备是否有异常发热，提前排除故障险情;养宠物的家长们，可以通过红外热像仪、热像仪手机快速找到自家“主子”们，减少他们偷跑出家门的担忧…

凭借在红外热成像领域深耕30余年的丰厚经验，飒特红外对于市场需求和发展有着更敏锐的洞察。从工业级B端市场逐步进入C端消费级市场的过程中，红外热成像产品已经覆盖户外登山露营、监控教育、健康监测等大众消费领域。飒特红外分享了Maxtech International公布的数据，全球民用红外市场规模2023年将超76亿美元，近4年保持11%以上的增速。

在AWE2023展会期间，飒特红外召开发布会，宣布启用C端消费子公司“盈孚睿泰”以及全新C端消费品牌“飒小特”，并推出了三款红外消费产品，开启推动红外设备在消费级市场的落地与发展。

由此，飒特红外距离实现公司第三个愿景――让红外产品走进千家万户，更近了一步。

在发布会后，飒特红外总经理陈振鹏、飒特红外副总经理吴京京、飒特红外副总经理兼飒特红外全资子公司盈孚睿泰总经理王光磊接受了天极网等媒体的采访，并详细介绍了公司未来在C端业务的发展布局。

以技术为后盾，发力消费级市场

陈振鹏介绍到，飒特红外进军消费级市场在两个方面重点准备――第一是产品与技术，第二则是市场销售与渠道方面。



飒特红外总经理陈振鹏

作为中国首家民营红外热像仪研制生产企业，成立于1991年的飒特红外已经自主掌握“红外图像算法、硬件/软件设计、平台研发、智能交互、AI识别”等全链路核心技术;并申请知识产权200余项，其中中国专利92项，国际专利56项，涵盖红外图像处理、行人识别、红外光学调焦、数据传输等多项技术。因此在B端市场，飒特红外产品有出色的市场表现，已经销往全球100多个国家与地区，合作超过1000家行业客户。

这些成就也让飒特红外达成了公司发展三大愿景中的前两个――让国人用上自己的热像仪以及成为立足国内走向全球的企业。

陈振鹏表示，专注红外领域32年的飒特红外凭借核心技术、强大的研发生产能力，有实力打造整体领先、更符合用户需求的消费级产品。即使未来消费级市场成熟、扩展，有更多的竞争者入局，飒特红外也能凭借核心技术保证其产品优势以及市场份额。

不仅是多年积累的领先技术，吴京京介绍到，飒特红外也对当前行业“需求和痛点”深入调研，并发现存在“外观丑、体积大、价格贵、软件体验差”等问题困扰着消费者。



飒特红外副总经理吴京京

在产品评测、体验时，天极网也会使用红外成像仪等工具，尽管前后购买多款产品，价格也有高有低，却仍有两个痛点难以解决。首先是软件体验，使用红外热成像仪进行设备运行状态、可靠性测试，需要对运行时间内设备不同区域的温度进行量化分析，但由于软件体验的不友好，不仅在测量阶段就会消耗很多时间，后期汇总、整理数据时来自热像仪拍摄的照片、视频、文件也让人头疼，效率并不高。

其次，测量更精确的热像仪体积大，而体积小巧的产品价格又贵得离谱，为执行差旅外出项目时增加了难度。

除了普遍存在的痛点难点，用户与场景的差异，也带来了细分市场中“痛点”的变化。吴京京介绍到：“每个人群对红外设备的需求都不太一样――对于女性用户来说，隐私安全是她们的痛点;对于经常开夜车的司机来说，安全行车是他们的痛点;对于子女来说，父母的安全和健康监测是他们的痛点;而对于部分户外爱好者来说，他们迫切想要一款好用的热像仪，来提高户外游玩的安全性，躲避野生动物，同时增加新奇的体验乐趣。”

因此，吴京京认为，消费级红外产品想要有足够大的市场、足够多的用户，就必须具备较高的刚需性和普适性。飒特红外通过市场分析发现，当前消费者的高频使用场景集中于户外探索、专业领域、健康监测、智能驾驶四大场景，同时智慧养宠、安全隐私等新兴市场也颇具潜力。

针对用户痛点、场景需求，飒特红外推出三款精心打磨的消费级产品――MinIR 256热像仪、医用级体温仪FTA-300、5G 户外三防热成像手机卓越S1。

以MinIR 256热像仪为例，得益于飒特红外的技术及产品整合能力，其设计更加时尚、个性且符合人体工学，重量仅375g搭配安卓系统操作、携带更方便。支持多种拍摄模式，无论是用于红外测温、搜寻监测，还是满足好奇心打开独特视角、科教娱乐都有不错的体验。

还有5G户外三防热成像手机卓越S1，这款产品同样让人印象深刻。陈振鹏也提到，这是飒特红外布局的重要场景之一。不仅可以探索红外技术应用场景，同时也为手机带来了差异化。

在笔者看来，重量与当下大屏旗舰相差不大的卓越S1或许不是大多数用户的选择，但是对于有户外露营探索以及输出差异化内容的极客玩家、创作者、短视频博主们而言，却是个不错的选择。卓越S1配备了专业红外软件，支持清晰的红外成像、工业级测温范围，可靠性无需多言，还具备了手机的易操作性，降低了上手门槛。特别是飒特将红外摄像头深入整合到应用中，让抖音、微信等可以直接调用红外摄像头，带来了视频创作的“新视角、新热点”。

正如王光磊在采访中提到，早期用户了解红外设备是通过额温枪等测温产品，但如今在随着红外产品普及、推广，融入日常生活中越来越多的使用场景，红外消费品的发展正进入快车道。并且，在一些前端、尝鲜用户的带动下，红外设备的应用场景将逐步丰富、完善，会吸引更多“新用户”的关注。

王光磊也介绍到，飒特红外也在与更多合作伙伴一起探索更多红外技术的应用场景，比如与原301医院-即中国人民解放军总医院基础医学研究所所长、现任北京现代数字红外成像技术研究院院长袁云娥教授合作，基于袁教授团队研发的红外中医智能算法模型，联合开发了一款全新的红外中医可视化健康检测服务信息软件“盈孚健康”，能够提供健康监测、健康管理、疾病预防、慢病调理等服务。

再出发，让红外产品走进千家万户

尽管有领先的技术、产品做后盾，对于飒特红外而言，还有一项严峻挑战――B端业务拓展至C端，不得不面临的全新局面。

对此飒特红外有十分清醒的认知和明确的策略。吴京京提到，飒特红外在B端众多领域积累的经验不能直接在消费领域套用，面对全新竞争格局、应用市场，飒特红外秉承了一种“二次创业”，重头再来的心态。

这也是陈振鹏谈到飒特红外全面布局消费级市场的第二项准备――市场销售及渠道。

首先在人员方面，飒特红外成立了一个全新的部门，由更年轻、更理解消费市场的员工组建。王光磊表示，团队成员多有在互联网行业中头部企业工作的经验，能够采用与B端不同的市场营销策略来推动公司在消费领域的发展。包括吸收更重视体验的产品经理等人才，预计今年团队规模将拓展至40-50人左右。



飒特红外副总经理兼飒特红外全资子公司盈孚睿泰总经理王光磊

其次是价格。昂贵的价格是消费者诟病红外设备最多的痛点之一。本次亮相的三款新品，价格更加亲民，特别是首发价，对于有红外热成像需求的用户而言，更有吸引力。

能够面向消费市场提供更适合的售价，也得益于飒特红外推动下产业链逐步完善。目前，从芯片，到探测器，再到整机，都不依靠国外进口，在国内完全实现自主全产业链开发。在国产技术推动下，作为红外产业链的核心，红外探测器的价格也从2018年的1000美金迅速降至2022年的200美金。

还有一点值得一提到，在采访中笔者也询问了负责飒特红外海外市场的吴京京，接下来消费级产品在海外的布局。飒特红外给出的答案十分明确，且稳健。

吴京京谈到，消费级产品一定会覆盖海外市场。无论是户外露营、探险，海外有更成熟的市场和渠道，飒特红外的消费级设备对于国外用户也极有吸引力。但他表示，消费级产品还将依托在B端市场积累的成熟的渠道中，以及专业的代理商、承包商等。

的确，消费级红外设备有一定的市场潜力，但毕竟处于“早期”阶段，仍旧有很多不确定，特别是在海外，打造独立销售渠道的成本不容小视。如果“冒进”，带给品牌、产品的风险更大，飒特红外的稳步推进更加可取。

写在最后

飒特红外率先深入布局消费级红外市场，践行了公司第三大愿景，并拓展了其业务范畴，凭借更全面的产品矩阵，占据红外领域更大市场份额。且对于这个具备潜力的新兴市场，早期入局可以遥遥领先竞争对手，未来在B端与C端的同步推进中掌握更多的主动权。

飒特红外还在实现“让红外产品走进千家万户”这个第三大愿景的过程中，就已经让越来越多消费者了解、体验红外设备。值得一提的是，除了面向消费市场，飒特红外也积极推进校园科普，满足同学们的好奇心，开启他们接触红外技术的大门。

如果以往谈到红外热成像技术与健康，我们想到的是体温监测，那么通过飒特红外的努力不难看到，健康、安防、户外、养老、娱乐等更多领域都能与红外技术碰撞出火花，让红外技术大有可为。