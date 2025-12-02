迄今为止，李泛从事摄影创作已有45年。他始终致力于用脚步丈量世界，用镜头记录时代变迁，用影像还原世间百态，有人称：“李泛的镜头是有温度的叙事诗”。

回顾45年的摄影生涯，李泛的足迹几乎遍布大江南北，他坚持拍摄大凉山彝族人20余年，前往大凉山46次，用照片作品呈现彝族千年文化;他曾耗时3年，6次深入孟加拉国，记录孟加拉人的日常生活;他走遍了丝绸之路的每个国家，以镜头为刃，雕刻不朽的杰作……作为摄影师，李泛一直以社会学家的视角洞察世界，记录各地的民俗习惯、风土人情，旨在为世界留下历史的第一手底稿。

戛纳电影宫世界大奖首位中国摄影师李泛

在全民摄影时代，李泛依然坚守创作初心，并以自己的艺术风格为原点，不断在创新中寻找突破，争取建立更为陌生化的视觉语言和影像表达方式。正如他在SmallRig在场栏目现场所说：“永远不要跟科技赛跑，要跟这个时代的时间赛跑，跟历史赛跑，你得记录历史，历史才能记住你，我们要回望历史，立在当下，展望未来。”

摄影师就是导演

“摄影师难道没有想法，只会按快门吗？”李泛否定了外行对于摄影师的刻板印象，与SmallRig在场主持人交流时，李泛斩钉截铁地说：“摄影师就是导演。”

在李泛看来，电影导演是把各个方面的内容按顺序放在了他想要拍的地方，最终呈现出想表达的故事。摄影师则需要把现实场景中的人物事景在瞬间在脑海中排列组合，通过镜头最终完成想要表达的内容。

李泛作品-丝路影像系列

恰因如此，摄影师喜欢把现实场景中的人物当演员，李泛也有自己的选角标准：“民族符号强的人物特别上镜，一看就很有戏剧张力。”当然，这取决于摄影师的眼力、角度、拍摄光线，以及把人物放在什么位置。摄影师为人物拍照的过程，就相当于把环境当成舞台，幕布拉开的一瞬间，演员无声地传递着他的故事。

李泛最经典的作品非大凉山彝族老人莫属，可拍摄的过程并非一帆风顺。为了避免外界入侵，彝族人喜欢聚高而居、聚良而居、聚险而居，虽然这是他们的民族文化特点，但无疑给摄影带来了挑战。

李泛作品-大凉山彝族老人

拍摄之前，李泛经常被问道：“你去了就能拍吗？”虽然语言不通，但他觉得只要足够虔诚，态度足够友好，对方很容易接受。

一次偶然的机会，李泛拍下了令他终身刻骨铭心的一张照片。当李泛走进一户人家时，门口走出一位拄着拐杖的彝族老人。这位老人虽然满脸皱纹，但精致立体的骨相简直是“镜头天菜”，形象非常好，李泛仿佛瞬间看见了自己的“缪斯”，于是坐下跟老人聊天。

聊着聊着，几乎下意识般，李泛“砰砰”按住快门，拍下了这张震撼世界的照片，并在法国戛纳电影宫荣获世界终身成就奖。时隔两年，李泛将照片送给了老人的儿子，看见这张照片后，这位年轻人激动地对李泛说：“我的父亲一生没有拍过一张照片。”无形的成就感瞬间在李泛心头弥漫。

拍摄蒙古人时，李泛也采用了导演思维，那么，如何在千篇一律的蒙古包中寻找蛛丝马迹？李泛在拍摄现场发现了碗柜，他将碗柜前的帘幕拉开，让带着面具的蒙古人坐在幕前，面具是历史，表是时间，凝固的历史以时间诉说着蒙古人的故事，这些都是李泛赋予照片的引申意义。

李泛和其作品-戴面具的蒙古人

美学家滕守尧这样评价李泛的作品：“虽然拍摄在瞬间完成，却在瞬间透出永恒;虽然眼前出现的是空间中的事物，却与人物之表情以及心灵中的时间和历史凝聚为一体。固然要求高度的影像驾驭力，但更重要的是摄影者的内在人文修养和创作激情。”

无论拍摄哪一张照片，李泛都对世间万物皆心存悲悯，并让自己的爱好不断深入，凭借着一股“执着的傻劲儿”，他坚持走完了新时代的丝绸之路，为世界保留下了西南、西北地区那些已经消失了的影像。聊到这里，李泛爽朗自豪的笑声回荡在整个访谈现场，他难掩骄傲之情地告诉SmallRig在场主持人：“当我们用脚步丈量地球的时候，要让镜头跟上我们的脚步。”

永远不要跟科技赛跑

有些历史存在于书中，我们需要看见;有些历史历经风霜，我们唯有到达。当你用镜头记录生活的时候，就意味着记录了历史。相机不仅是技术的延伸，更是创作者与世界对话的桥梁。

从1839年8月19号至今，摄影史发展了186年，科技完全颠覆了过去的传统胶片摄影方式，那么，全民摄影时代，摄影变简单了，还是变难了？

SmallRig在场对话戛纳电影宫世界大奖首位中国摄影师李泛

SmallRig在场主持人将这个问题抛给李泛，他无奈地摇摇头，“数码相机的出现让大量摄影记者下岗，报社的摄影记者几乎裁撤殆尽。如今，全世界都在拿起相机，为一张照片努力，难度越来越高了，摄影的第一功能也从记录走向了表达，这是时代的必然。”不过，数码相机即拍即看虽然方便随时重拍，却减少了摄影师对于胶片未知的期待。

进入全民摄影时代后，职业摄影师又该如何对抗焦虑，拍出独特角度的作品？李泛提到了自己的创作理念，“照片是跨国籍、跨民族的世界通用语言，如果照片自身可以说话，你所说的每一句话都是多余的;如果照片不能说话，你把自己讲到痛哭流涕也毫无用处。”

李泛作品-丝路影像系列

优质的影像作品是情绪的带入、场域的带入、历史的带入，影像也从不局限于四个边框之内，如果让人一看就懂，这张照片就完全失败，如果能让人联想到四个边框之外的世界，才是大师级的拍摄，这取决于摄影师的个人素养与独特眼光。摄影师永远不要跟科技赛跑，要跟这个时代的时间赛跑，跟历史赛跑。

拍摄两个小孩拿着望远镜的照片时，这两个小孩拿着望远镜轮流观看，李泛就在脑中构思如何将二人拍进来。于是，他想到了合二为一，将两双眼睛最终汇聚到一个镜头上，完全看不见面部，看不到表情，但是一个光着胳膊的小孩从后边拉进来，这种没有表情的超隐喻手法，其实蕴藏着最丰富的感情，存在着各种解读空间。

李泛和其作品-拿望远镜的小孩们

《曹刿论战》中提到：“一鼓作气，再而衰，三而竭”，摄影亦是如此，李泛坚信只有第一次按下快门时，才是决定性瞬间，摄影师就像狙击手，需要起到一击毙命的效果。

毕竟“一生(第一张是很生动的)，二硬(第二张被人看见的时候，表现自然生硬)。快门只按一下，成就成，不成就拉倒。”当被摄者感觉不到相机的存在时，他们会表现出最真实的状态，这种真实正是人文摄影最珍贵的品质。

摄影没有答案

从业45年以来，李泛获奖无数，甚至拿下了中国摄影界最高个人成就奖中国摄影金像奖“摄影创作奖”，但他觉得自己没有作品。望向镜头时，李泛这样对SmallRig在场主持人形容他的作品观念：“摄影没有答案，摄影也没有终极目标，只有不断前行，不断探索，不断用脚步丈量。”

李泛作品-丝路影像系列

李泛永远欣赏有情感、有灵魂、有生命、有联想的作品，“影像作品一定要充满阳光，同时要发人深省，要给别人带来无限的遐想和启发。”李泛期待自己能够拍出引领社会发展、改变世态的作品，比如史蒂夫阿富汗的《女孩》，解海龙《大眼睛》，每个摄影师都在为拍出这种影响世界的作品倾注毕生努力。

对李泛而言，获奖只是历史，意味着大家承认了你在那一阶段的总结。但是从时间维度上来看，这张照片未必能在历史上影响到别人，也不见得起到了先锋作用，很难成为这一时代大家所共知，甚至能影响到民族发展，改变民族文化的作品。李泛坦诚地和SmallRig在场主持人说：“当我没有放下照相机的时候，我最好的照片还没出现。”

SmallRig在场对话戛纳电影宫世界大奖首位中国摄影师李泛

谈及技术与艺术的关系，李泛认为，技术是支撑艺术表达的基础，但是现在很多摄影书教程都是摄影书的说明书大汇聚，你只要会操作技术，后面就交给你的综合素养、知识结构、价值观和你的生活阅历。

摄影这门功课只能传授操作技术和摄影史，其余全是未知，需要摄影师不断探索。与此同时，自我学习的过程应贯穿于每个人一生的始终，每一位摄影发烧友都应把简单的事情重复做，让有限的生命更有价值。

作为摄影师兼艺术创作者，李泛想告诉年轻摄影师，“40岁之前莫谈艺术，艺术是上层建筑，它没有意义，但最大的意义是改变你的生活，让你身心愉悦。”他建议年轻摄影师应带着宏观的思维去思考以后的人需要怎样的影像。

SmallRig在场对话戛纳电影宫世界大奖首位中国摄影师李泛

如今，各行各业都在跨界融合，争取呈现出多元化表达，摄影行业同样应该交织多元学科，从而创造出更多表达语言。李泛也在不断寻找寻找跨界方式，希望给观众带来耳目一新的视觉创意。毕竟，“艺术最怕结茧，结茧也就是思想止步，破则新、新则立，如此循环往复，才是一个优秀摄影师永不止步的自我追求。”