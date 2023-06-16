华为儿童手表 5正式开售，离线定位+体姿健康检测， 守护孩子每一刻！

6月16日，华为儿童手表 5正式开售，在这个儿童智能手表市场迎来爆发的时代，华为儿童手表 5依然凭借自身过硬的素质，深受不少家长青睐，也再次引领行业迈向新世代。

离线定位，让安全如影相随

在智能手表发展初期，除去面向一般消费者的产品外，市场上也出现针对特定用户的产品，儿童手表就是其中之一。儿童手表主要以学习以及安全定位为主，同时搭配通信能力，让这一产品深受家长的喜爱。

随着儿童手表这一市场逐渐完善，家长对于该品类产品的要求也越来越高，尤其是安全性方面，定位准确和安全守护早已成为他们主要关注的核心功能。

作为活力少儿的第一款儿童手表，华为儿童手表 5显然不满足只有基于互联网提供定位服务。因此，依托华为自身强大的研发能力和通讯实力，华为儿童手表 5带来离线定位黑科技，基于庞大的华为设备组成华为“查找”网络实现。这项技术能够帮助儿童手表向监护人提供定位，即使关机、断网的情况下也能够为家长提供实时数据，缓解失联焦虑。

同时，华为儿童手表 5支持10重AI定位，包含北斗+GPS+GLONASS三模卫星定位、A-GPS、加速度计辅助定位、WLAN定位、基站定位、室内定位、SOS拍照辅助定位、无网离线定位，可时刻获知孩子准确位置，带给家长更多安全感。

不止于此，华为儿童手表 5全新升级AI定位2.0，搭载华为NLP定位算法，多源地图融合定位，智能获取最优定位效果，降低定位偏差，同时通过学习算法提升数据准确性。值得一提的是，华为儿童手表 5室内定位能力也得到大幅提升，无论是大型商场、机场、高铁站，都能实现精准定位具体商铺、地标，最大程度保障孩子出行在外的人身安全。

华为儿童手表 5还带来历史轨迹记录功能，家长能够随时在智能关怀App中查看孩子历史出行轨迹，并且还可以在App中手动设置上下学时间、家庭、学校地址，实时掌控孩子动态。安全，是每个家长关注的重点，也是华为儿童手表 5决不妥协的初心。

儿童社交，打破沟通壁垒

在建立起足够坚固的安全堡垒后，华为儿童手表 5继续发力儿童通讯，搭载前置200W像素摄像头，支持拍照、畅连视频通话，能够随时随地与家长进行视频通话。并且可以与华为生态下的平板、手机、智慧屏等多个设备进行畅连通话，打破沟通壁垒，让孩子与家长之间的联系更加紧密。

华为儿童手表 5还支持与同品牌儿童手表摇一摇加好友的功能，也支持通过微信儿童手表版或者QQ儿童版摇一摇完成跨品牌加好友，大大提升孩子社交能力。家长可以通过手表二维码添加孩子微信，身处千里之外的爷爷奶奶也可以通过管理员转发的名片添加孩子好友，极大方便孩子的社交操作。

对于家长而言，最怕孩子沉迷智能儿童手表无法自拔。对此，华为儿童手表 5搭载远程管控功能，家长可以远程控制手表拒绝陌生人来电，还能开启或是禁用儿童手表上的应用，在上课时禁用功能开启防沉迷模式，最大限度让智能手表成为孩子的贴身护卫，而非一款玩具。

体姿健康检测，由内到外的时刻守护

华为儿童手表 5配备800mAh(典型值)高密度电池以及快充技术，20分钟即可充至50%，如果小朋友出门忘记充电，短暂充电一会就能满足使用。更重要的是，华为儿童手表 5采用磁吸式设计，小朋友也能轻松操作，无需担心安全问题。

有研究表明，脊柱问题已经成为继肥胖、近视之后威胁中国儿童健康的第三大问题，想要改善这一现状，就要从小时候养成健康的坐姿与体态。华为儿童手表 5拥有体姿健康监测功能，小朋友可以在家长指引下，拍摄侧身照、背面照、弯腰照，通过华为AI视觉评测算法进行评估，判断孩子背部倾斜角、肩部倾斜角、腋下对称度、腰部对称度情况，同时为家长提供评估结果以及解读建议，时刻关注孩子成长每一刻。

除了可以守护孩子身体健康，华为儿童手表 5还能成为小朋友的信息守护者。通过AI自学习算法，华为儿童手表 5可以基于不良样本进行学习，对聊天内容进行监测屏蔽有害信息，进一步保障孩子身心健康，让孩子得以健康成长。

无论是更强的离线定位能力，还是体姿健康监测等等功能，都能看出华为儿童手表 5始终将重心放在孩子的安全与成长上，通过自身扎实的技术实力与创新能力，解决家长与孩子的痛点，同时也体现出华为在关爱儿童成长这个永久课题中深厚的社会责任感。华为儿童手表 5早已并非单一的消费者产品，而是带领整个行业共同深耕儿童成长问题，带来更多解决方案。