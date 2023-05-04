业内人士明确指出索尼正开发PS5 Pro，最快或于明年年底发布！

一直以来，人们对于索尼推出PS5 Pro都不抱有信心，一方面是PS5本身的足够强大，另一方面PS5自推出以来就在不断改款。但随着行业内时常传出索尼正在开发PS5 Pro，不少玩家也开始相信这一说法，尤其是最近，有知名爆料者明确表示，索尼正在研发PS5 Pro，并将于明年年底推出，同时首个开发套件即将送出。

该爆料者表示：“Insider Gaming可以百分之百地确定，PS5 Pro版目前正在开发中。虽然我们目前不能透露更多细节，但我们了解到，第一批开发套件原型将在未来几个月内发送给一线工作室，三线工作室将在今年年底之前收到。”同时这位爆料者还透露，索尼正在研发其他新硬件，包括Q-Lite手持设备、PS5 Slim版等。不过，这些新硬件都没有得到索尼的官方确认，所以不确定这些消息是否准确。

另外，之前PS首席架构师最近发布的新专利也表明，索尼正在想办法提升PS5主机的游戏光线追踪性能，这就好比PS4 Pro相较PS4主要提升分辨率性能一样，确实符合半代升级的预期，也让索尼推出PS5 Pro的真实性大大提高。

从眼下的PS5性能看来，仅支持4K60帧以及所谓的4K120帧和8K分辨率，截止目前，距离PS5发售已经过去两年多，仍未实现8K分辨率。同时虽然PS5支持光线追踪技术，但是游戏要想开启完整的光线追踪功能，游戏帧率仅有30帧，这对于主张次世代的游戏主机而言，这样的帧率显然无法满足玩家需求。

因此PS5 Pro极有可能像PS4 Pro主要升级分辨率那般，主打光追性能提升。PS5 Pro或许能够维持在开启完整光线追踪技术的情况下，保持60帧稳定流畅的游戏画面。但目前PC端想要在4K分辨率下完整体验光线追踪技术，势必需要使用性能最强的显卡，例如RTX 3090系列甚至是最新的RTX 4080级别的显卡，而这对于售价仅有4000元左右的PS5游戏主机而言，难度着实不小。

新款PS5目前已经上市，在处理器以及内部结构方面带来了改变。这款新PS5的型号为CFI-1202，内部搭载了一块代号为Oberon Plus的芯片，同样是由索尼向AMD半定制的，最大的变化就是制程工艺从原先台积电的7nm制程工艺换成了6nm制程工艺，由此使得芯片面积从300mm²缩减到了260mm²以下，理论上还能实现更低功耗和更好散热。

事实上，PS5新版本升级了内部结构，包括新主板以及更小更轻的散热器。虽然采用了6nm工艺，但两者都具有相同的设计，并且没有对处理器配置进行任何更改，包括 API。也就是说，底层的Zen2 CPU和RDNA2 GPU部分都没有改变。测试发现，新版PS5在同样游戏性能下，减少了10%的耗电。加之索尼对内部散热系统的重构以及机型减重，整机物料造价成本也有所降低。从业内角度来看，索尼也是三大厂中第一家用上6nm处理器的主机品牌，每片晶圆产出的有效芯片数量将增加，这也有助于提高整机产能。

按照此前索尼的言论，PS5或于2028年才会推出下一代PS6产品，对于一款游戏主机而言，尤其是如今硬件迭代加快的游戏主机来说，8年之久的寿命实在难以跟上游戏技术进步。因此推出PS5 Pro是必须且必要的，无论是光线追踪技术，还是单纯追求更好画质和更高帧率，性能升级都是必不可少的一环。好消息是PS5 Pro或许真实存在，但坏消息是玩家最早可能要等到2024年底了。