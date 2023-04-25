外媒预测苹果首款头显功能丰富，可充当Mac外接显示器！

苹果WWDC2023即将在6月份正式召开，除去常规性包括iOS 17在内的系统更新之外，苹果还将推出全新产品系列，同时也是备受瞩目的苹果首款头显设备。在最新报道中，彭博社称这款设备功能非常丰富。

作为一直以来都专注创新和改变世界的苹果，用户对其期待值甚高，而首款苹果混合现实头显设备也有望成为苹果在iPhone之后又一个开启的全新时代。苹果凭借优秀的交互设计，以及全面自主的硬件研发和创新能力，所及行业几乎都成为引领行业的存在，这也拔高了用户对于苹果首款混合头显设备的期待值。

消息称，苹果对自己的首款虚拟现实头显设备十分上心，根据报道，这款设备极有可能被命名为“Reality Pro”或者“Reality One”为了提前布局整个生态软件与技术，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。苹果将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，塞进苹果其他设备中进行验证。去年发布的iOS 16上的锁屏技术，就是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

此外，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

彭博社此前透露，苹果正计划让这款头显设备适配iPad应用，使得这款设备可以通过3D界面访问App Store来下载和安装iPad应用。苹果目前已确认会引入头显的应用程序包括Safari浏览器、日历、通讯录、Home、Files、Message、Notes、Photos、Music、Reminders，以及其它原生应用程序，并会针对头显场景进行特别优化。

用户能够同时运行多个App，同时这款头显具备定位功能，在不同房间中可以切换不同App。该设备还配备了经过优化的Fitness+程序，允许佩戴者在虚拟现实场景中观看Fitness+家里练课程，同时进行锻炼。此外，其还拥有Health App，能通过图形、声音和画外音来指导用户进行冥想。

在娱乐方面，苹果同样整合了体育内容，推出专用电视App，允许用户在沉浸式场景中观看MLB和MLS等比赛。并且还会针对FaceTime场景进行优化，将使用类似Memoji的化身和虚拟会议室，苹果正在设计一款用于在虚拟现实中阅读的Books应用程序。

这次，彭博社还声称苹果首款头显设备在连接Mac之后可以充当外界显示器，同时高级视频会议和虚拟会议室具有逼真的虚拟公仔形象，理想情况下让天涯海角的人有面对面沟通的感觉。用户可以使用手势、眼神和Siri等不同方式操控头显。头显可以连接键盘等苹果外设使用。并且这款设备将配备专用充电器，使用外部电池。

对于这样一款同时被行业以及用户期待的产品，确实吊足了网友的胃口。相比其他厂商，似乎苹果天生就有改变行业推出划时代产品的能力，就像此前并不被大众所关注的真无线耳机以及智能手表，在苹果入局之后带领整个行业走向蓬勃。这次苹果染指VR行业，或许能一改市场目前死气沉沉的现状，为其注入新鲜血液。