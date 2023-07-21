索尼哪些让你眼前一亮的产品 能够移动的煤油灯音响！

前言

在我心中索尼是一家很奇怪的公司，它的产品包罗万象，每一个品类产品都有自己独特的、被世人不理解的个性，比如坚持无反的相机、坚持对称的手机、坚持动铁单元的耳机、坚持高售价的PS游戏。索尼在我心中同样是一个很酷的公司，虽然产品坚持走“索尼路线”，但它敢于尝试、不随大流的产品制作思路，让我觉得索尼才是这个时代最具工匠精神的大厂。

可以放歌的煤油灯

今天我们要聊的这一款产品它可以是煤油灯、也可以是氛围灯、还可以是360度环绕无死角的音响，它的名字叫做晶雅灯管。在2019年我去索尼体验店见到这款产品时，我内心深处还真被索尼来了一点小小的震撼。那璀璨剔透的有机玻璃、现代感极强的铝合金以及亲肤材质的人造革底座，这三种看上去毫不和谐的材料居然可以打造出一款音响？如果一定要用一句话来形容这款产品―那就是别出心裁的科技感!

晶雅音管这个产品算是索尼音箱产品阵营里音质出色又富有设计感的代表作，小编真的很好奇看上去如此离谱的“产品”，不知道索尼内部是怎么通过制作的，或许这就是索尼的匠人精神吧。大家可能觉得灯管音响多少会有点影响音质，但小编感受过实际听感，说不上遥遥领先于同价位的普通音响，但绝对是属于及格水平。索尼将有机玻璃管作为高频发声器、音响最下面的底座部分加入了中低频振膜以及底部低音增强被动振膜，并且因为其360度的造型，用户在不同位置也能感受音乐的美好，以及高中低频的不同。

试着让用户接受

但晶雅灯管一代高额8000+的售价，也确实让当时只是大学生的小编望而却步。时间隔了差不多半年吧，索尼部门可能觉得产品不错，又推出了晶雅灯管二代，但这次的二代并不是升级版，而是一代的缩水版，但其售价降低了不少，可以说降低了用户体验“索尼黑科技产品”的门槛。但小编我依旧没有选择入手，原因很简单，我认为索尼这种降低配置降低价格的做法，是个妙计，但我依旧不能认可降低配置的晶雅灯管。

时间来到2021年，晶雅灯管三代推出，首发售价2699。身为一个索尼老用户自然是注意到了这款产品。在我仔细对比了三代产品后，发现依旧是一代产品的配置最高，但三代2699的售价，也让我妥协了，我迫不及待的在某东上下单购买了我人生中的一台晶雅灯管。

在产品到家后，我已经使用了大概两年半了，现在依旧觉得这是我做的最明智的决定。因为这个音响的实用性太强了，首先是停电的应急使用：晶雅灯管三代是可以不插电使用8小时的。而且这个8小时还是在播放音乐的情况下，如果你只是把他当做一个应急的灯，使用时长应该可以达到15小时以上。再就是其充当气氛灯的使用场景：小编和好朋友看电影、喝酒、聊天、户外野营，就很喜欢用这个晶雅灯管充当照明源，那种微弱光源所带来的氛围感确实挺不错，有一种独特的美，并且这种美感你是不允许有任何灰尘去玷污它。最后就是它的实际听感，晶雅灯管三代都是祖传的三段式设计，所以听歌的高中低频三代依旧可以带给你很多细节，当然和一代是比不了，比较几乎四倍的差价，让这两款产品没有可比性。

说到这里我大致能够理解索尼晶雅灯管部门的良苦用心了。说白了晶雅灯管这个产品其实就是是细分市场出来的产物，一代产品是索尼的第一次尝试，因为技术、供应链、研发周期等等问题，导致一代产品的售价昂贵。看到第一代产品，相信大部分用户和我一样会觉得索尼很厉害，但要我花8000去买一个“花瓶”，那真的不太可能。但这个产品能出到三代，肯定也是有消费人群的，但只有小部分人觉得8000块钱无所谓，又喜欢这种格调，这就是索粉的“没得道理讲式购买”，自己喜欢才是王道，也懒得去对比什么。

随后的二代、三代产品虽说在音质单元上做了一些取舍，但其最重要的有机玻璃发光单元一直都在进步改变。也就是索尼改变产品思路了，晶雅灯管的重点在于灯这个核心上，降低音质占有的部分，把产品的实用性、氛围感拉满，价格打下来(当然三代产品2699也不算便宜)，让更多的用户可以理解索尼产品设计师的信仰和生活理念。

总结

晶雅灯管就是索尼一款小众的产品，你觉得他和你对口他就很好，你觉得他不对口就会觉得怎么会有这种奇怪的东西。我相信有能力买索尼产品的大多都不傻，如果有人觉得晶雅灯管不值得购买，那只是生活理念不同罢了。毕竟自己喜欢的产品，金钱来衡量不了的，没人可以阻止你追求性价比，同样大家也大可不必嘲讽别人的选择。