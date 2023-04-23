穿越春日，一起骑行，华为智能穿戴产品助你“骑”乐无穷！

最美人间四月天，春花烂漫，春意盎然，正是户外运动的好时节。为不负春日美好时光，4月21日，烟台文旅局举办“骑进春天里的山东”活动并邀请骑行爱好者和运动博主们一同参与，趁着春暖花开，去拥抱久违的大自然，在鲜花绿柳中感受生命的勃勃生机。

但是，长时间户外运动，会带来一些健康顾虑。比如心肺功能较差的人群可能会造成呼吸急促、节奏混乱、心率偏高等问题，而运动时间稍长，还会导致呼吸不畅，甚至引发缺氧，出现头晕、胸闷等症状。

由中国探险协会发布《2022年度中国户外探险事故报告》显示，2022年共发生户外探险事故372起，而疾病类事故也是户外运动事故中不容小觑的一类。就比如上述所提到的这些症状，因为无法通过人眼方式检测，所以往往会被我们忽略，但要知道这些不适可能会导致心肺健康问题，严重甚至会危及生命。

因此，在户外运动过程中拥有一款能时刻监测身体和运动状况的智能穿戴产品就显得尤为重要。本次活动为参与者特别提供华为智能穿戴设备，方便大家体验华为穿戴智慧功能及运动监测能力的同时，及时预防运动过程中可能出现的身体异常问题。

一直以来，华为智能可穿戴设备始终是行业翘楚的存在，在运动健康功能研究上更是有着深厚积累，在运动健康领域，华为累计服务用户总量也已经超过了 4.2 亿。

华为穿戴产品搭载HUAWEI TruSeen™ 5.0+心率监测技术，在绝大部分场景的5bpm准确性可以达到95%以上，即便在间歇跑、加速跑等心率快速变化场景中，也能准确测量心率。而在ECG高性能传感器模组的加持下，华为穿戴产品还支持随时随地心电采集、记录精准心电图数据。连续血氧检测功能自然必不可少，华为智能穿戴支持血氧自动检测和高原血氧，帮你全天候守护血氧健康。

对于户外探险爱好者来说，华为智能穿戴设备还提供有100+种运动模式，囊括了当下主流且常见的运动，比如跑步、登山、骑行等等。比如春日最受大家欢迎的骑行运动，“户外骑行”模式下，达到目的地后骑行路线将自动同步到华为运动健康APP中，骑行过程中各个阶段的速度、所消耗的热量、累计爬升下降高度都有标出。

这里还想跟大家特别介绍下华为史上定位最高、配置最强的「华为表王」――华为WATCH Ultimate 非凡大师，其在继承华为卓越的运动健康管理和智慧体验的基础上，还带来了“能上天，能下海”的革命性创新功能。

华为WATCH Ultimate 非凡大师用上了华为Mate 50系列首发的北斗卫星消息功能，即使身处荒漠、山区等无地面网络信号覆盖的场景，也可双向独立向其他移动终端发送北斗卫星消息，陪伴每一位用户勇敢出发，安全回家;同时，它还具备100米潜水级的超强防水性能，无论你是休闲之余进行游泳健身，还是一名专业潜水爱好者，它都是最值得信赖和依靠的最佳搭档。

而在运动结束后，我们还可在华为健康App里查看详细监测结果，包括心率节奏变化图、血氧饱和度含量图、热量消耗数据等，并会根据你的身体状况给出运动改善建议等。通过实时监测自己的运动情况和健康状况，就能及时发现问题并采取措施，也让我们在户外运动时多了一份安心。

春日户外运动，不仅能强身健体，还能提振精气神，但也存在一些健康安全隐患，因此，大家一定要根据自己的年龄和身体状况，循序渐进、量力而行。同时，小编建议大家春日外出活动时带上华为智能穿戴产品，让它时刻守护你的身体健康，为你的春日出行保驾护航。