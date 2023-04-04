华为WATCH Ultimate 非凡大师开售，带你翻山越海的华为最强手表！

在华为春季旗舰新品发布会上，华为正式发布全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手表――华为WATCH Ultimate 非凡大师。新品在今日全面开售。

一直以来，华为智能可穿戴设备始终是行业翘楚的存在。从Canalys最新分析报告显示，华为智能手表在2022年Q4品牌排名中，以26%份额占比持续位列国内市场第一名。而在近期MWC2023大会上，华为WATCH GT 3 Pro、华为WATCH D、华为WATCH GT Cyber等智能手表接连斩获多达8项大奖，以极致产品力征服大众。

此次，华为WATCH Ultimate 非凡大师作为华为史上定位最高、配置最强的新旗舰，不仅继承以往华为卓越的运动健康管理和智慧体验，并以突破高端的材质工艺和前沿创新“黑科技”，为用户带来可翻山越海的尖端性能表现，既是华为穿戴新一代的「华为表王」，也是行业又一里程碑之作。

手表也要“捅破天”，让生命时刻安心

穿越行业“无人区”，华为WATCH Ultimate 非凡大师是全球首款支持双向北斗卫星通信的大众智能手表。对于酷爱户外冒险、特殊行业人员来讲，智能手表拥有了双向北斗卫星消息，就多了一个守护生命的渠道;对于普通用户，如果你在户外迷路遇险、地面没有网络服务覆盖的时候，华为WATCH Ultimate 非凡大师没信号也能求助，可独立对外发送北斗卫星消息，接收方通过畅连App或短消息实时接收，并按照文本模板及时进行回复，做到永不失联，生命安全时刻充分保障。

卫星通信能力已经成为华为领先全行业的核心突出优势。在其他厂商尚还在智能手机中研究和摸索类似功能的时候，华为却更早拓展到了智能手表当中。要知道，腕上手表体积小巧、内部尺寸空间非常有限，同时北斗卫星远在距离地面3.6万公里的天空中，对天线要求极高，这些都对功能实现造成相当大的难度。最后，华为WATCH Ultimate 非凡大师通过小型化射频模组、悬浮天线设计、纳米成型一体化技术表壳、陶瓷金属化等一系列工艺和技术创新，才得以成为智能穿戴领域实现卫星通信的“开辟者”。

华为WATCH Ultimate非凡大师支持一键发送北斗卫星消息，长按3秒左上角辅助按键，一键发送，快捷求助，陪伴每一位用户勇敢出发，安全回家。

尖端工艺和硬核科技加持，用户自由穿梭都市与户外间

华为WATCH Ultimate 非凡大师是华为倾注无数心血，采用前所未有的尖端工艺材质打造，是对高端智能手表的重新定义。它采用业界首个“超坚固非晶锆合金”表壳，搭配坚固蓝宝石玻璃镜面和纳米微晶陶瓷表圈，完美演绎高端腕表颜值典范;搭载1.5英寸 LTPO AMOLED高清柔性屏，兼顾高清表显和14天超长续航;内置精准五星双频GPS定位，具备极佳的抗干扰性，坚固耐用户外必备。

出色严密的制表工艺，铸就了华为WATCH Ultimate 非凡大师业界天花板级的防水性能。它支持100米潜水级防水，并且拥有多种潜水模式。无论你是休闲之余进行游泳健身，还是作为一名专业潜水爱好者，它都是最值得信赖和依靠的最佳搭档。

华灯初上的繁华都市生活，华为 WATCH Ultimat 非凡大师高端大气的外观设计，是广大商务精英们出席正式场合，杯觥交错间的完美气质衬托，助力他们开疆拓土，早攀事业巅峰;闲暇放松之余，来一场久违的大自然户外出行，华为 WATCH Ultimate 非凡大师的坚固材质和硬核通信，亦是你的安心所在;

当然，身体和事业同等重要。华为WATCH Ultimate 非凡大师拥有多种运动健康功能，其中涵盖24种专业运动，既可提供常见主流运动场景化数据，也能因人而异，制定个人专属科学训练计划。独家主打的高尔夫练习场模式和球场模式，在练习场练习过程中，手表可以记录杆头速度、球速、击球效率、挥杆节奏以及球的落点及滚动距离，为用户带来详细专业的运动分析和提示，全面提升运动水平，同时也能让初学者更快速地了解高尔夫运动。

毋庸置疑，华为WATCH Ultimate非凡大师是华为迄今为止最强大的智能手表，支持双向北斗卫星消息，100米潜水级防水护航，高阶健康功能守护，这就是华为表王。

3月30日10：08分华为WATCH Ultimate非凡大师正式开售，其中纵横海洋款售价为6999元，驰骋山地款售价为5999元。