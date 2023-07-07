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超迷你相机MiniCa重量仅有17g，比苹果蓝牙耳机还小

2023-07-07 16:59:09 作者：墨将

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  说起最迷你的相机，大家可能首先会想到运动相机。这种细分品类为了方便用户携带，会做得轻盈小巧。比如Insta360 Go 2，它的重量只有27克(新一代Insta360 GO 3的重量为35.5g)，具有磁性背面，可以轻松夹在任何磁性表面或随附的磁性吊坠上。同样以小巧著称的大疆Action 2运动相机，它的尺寸为39×39×22.3 毫米，重量56g。不过海外最近在众筹超迷你相机―― MiniCa，它比上述几款运动相机还要轻，重量仅有17g。

  这个全球最小相机 MiniCa 由 Gatherec 股份有限公司推出，目前在众筹平台上众筹，众筹价 6585 日元(约合人民币 332.6元)起。它的三围尺寸也很迷你，约为 40x47x36mm，比苹果 AirPods Pro TWS 蓝牙耳机还小。 虽然MiniCa 相机只有丁点大，但五脏俱全。 

  MiniCa 相机拥有 0.96 英寸显示屏，可拍摄 1080P 分辨率视频、3760×2128 像素的照片，相机内置六种滤镜，可为照片添加多种效果。而且MiniCa 相机内置 180mAh 电池，充满电可使用 60 分钟;内置 MicroSD 存储卡，最高支持 128GB 容量。 

  MiniCa偏玩具性质，功能远不及普通的运动相机，当然价格也只有后者的五分之一或者七分之一。另外，笔者未能找到该产品的更多资料，不知MiniCa是否有快门咔嚓声。如果它有快门声，那这或许是MiniCa区别于其他运动相机的一大特点。

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