从随身的手机平板，到客厅C位的电视大屏，再到出行自驾的智能座舱，影音娱乐正在覆盖更多屏幕和更多场景。要满足用户对不同场景的个性化及沉浸感严苛需求，打通音视频技术到内容生态的全链路成为必由之路，这也正是Xperi全场景音视频解决方案的发展方向。

11月12日， “Xperi体验日暨Xperi&当虹科技车载海外生态深度合作发布会”在杭州举行。围绕智能座舱、家庭影音、移动终端等多个领域，展示了Xperi及旗下DTS、TiVo等子品牌的最新解决方案与生态进展，既有面向移动端在QQ音乐上线的DTS音效，还有部署在电视大屏上提升临场感的IMAX Enhanced与DTS:X。并且在本次活动上，Xperi与当虹科技正式启动了车载海外生态领域的深度合作，共同推动DTS AutoStage车载娱乐解决方案在中国车企出海车型的应用落地与市场拓展。

DTS AutoStage让汽车成为移动娱乐中心

作为最活跃的市场之一，汽车的智能化让座舱成为又一个重要的生活、工作空间。不仅是传统汽车重要的车内音频体验，随着车载屏幕规格的持续提升，消费者对于智能座舱的娱乐体验有了更高要求，视听效果、内容的丰富性、沉浸感和代入感缺一不可。不仅是国内市场竞争激烈，数据显示中国车企出海进入了增长期，2024年中国汽车出口量超过了640万辆，今年预计将突破700万辆。但值得关注的是，由于不同国家和地区内容生态、用户习惯、技术协同的差异，中国车企出海进程中，在智能座舱的视听体验及内容方面遇到了资源整合难、合规门槛高、交付效率低等一系列挑战。

这些行业痛点，也成为Xperi与当虹科技合作发力的方向。Xperi覆盖全球超过70个国家地区的头部生态资源，当虹科技作为中国视音频国家标准制定者，双方通过为车企提供从内容到体验的一站式音视频解决方案，为用户打造更具沉浸感的车内娱乐及互动体验，从而为传统与新势力车企出海，以及海外车企入华提供有力支撑。



当虹科技董事长孙彦龙(左)与Xperi集团副总裁及大中华区总经理郎正武(右)共同参与启动仪式

Xperi集团副总裁及大中华区总经理郎正武谈及与当虹科技合作时分享道：“DTS AutoStage不仅重新定义了车载音频与内容交互的方式，更具备全球兼容性与本地适配能力。当虹科技在车载沉浸式视听、车载视听增强等方面拥有深厚积累，我们相信此次合作将加速DTS AutoStage在国内车企中的规模化应用，共同助力中国汽车品牌在国际市场中建立差异化优势。”



Xperi集团副总裁及大中华区总经理郎正武

当虹科技董事长孙彦龙也表示：“Xperi是全球领先的娱乐科技公司，在音视频、车载娱乐、媒体平台等领域具有深厚技术积累和全球资源。当虹科技与Xperi建立深度合作，将共同为中国车企出海提供从车载音视频技术、智能娱乐座舱体验，到内容生态建设的一站式服务。”

DTS AutoStage是专为汽车打造的一款全球性、个性化智能娱乐平台，整合了音乐、电影、游戏和实时资讯等丰富内容。同时，在其“背后”是先进的音频处理技术和云端数据，保障用户体验的沉浸感与多样化。DTS AutoStage的这些特性不仅可以应对当前车载娱乐系统普遍存在的痛点，更凭借一块中控屏幕就能自由交互的特点，让驾乘人员体验更便捷、高效。

在本次Xperi体验日上，包括ROX、宝马等多个品牌的车型现场演示了包括DTS AutoStage在内的全系列车载音视频解决方案。

极石ROX ADAMAS是中国车企中首款搭载DTS AutoStage的量产车型，也是Xperi与当虹科技深度合作后的首个成功案例，也是海外座舱量产案例。在其智能座舱内，不仅可通过前排中控屏或者后台吸顶屏进行快捷交互，轻松获取全球的影音内容，同时也融合基于用户习惯、喜好的内容推荐，配合出众的音视频解决方案，让座舱内娱乐体验沉浸感进一步提升。

另外，继DTS上线QQ音乐移动端后，DTS多声道也首次进行了车载内容展示，Xperi在内容应用及多端布局方面又向前迈进了一步。

不仅如此，Xperi在智能座舱还有更多技术与合作布局，例如适用于汽车舱内影音娱乐体验的DTS:X和DTS Neural:X等音频解决方案。其中，DTS:X支持精准定位并让声音元素在三维空间自由移动，从而让坐在不同位置的乘客都能感受到更出色的沉浸感。DTS Neural:X具备强大的格式兼容与优化能力，支持将任何立体声或多声道音源智能上混并提升至沉浸式声场，凭借出色的兼容性来保障内容的适配，保证用户体验的一致性。

在体验区中，由宇光智通(YGC)与德赛西威(Desay SV)共同打造的陈内DTS音频解决方案，整合了硬件配置与核心软硬件技术的升级优势，让更出色的全场景声学解决方案落地座舱，增强体验的临场感。具体来看，YGC将DTS:X编解码和上混方案同时呈现;Desay SV则提供了行业领先的9.1.4音响系统;并在声道配置上采用前排与后排主动三音频设计，通过精准的频段分离与声音定位，实现高中低音频的均衡呈现;在保证声学系统的稳定输出及卓越性能的同时，采用双外置功放方案，形成“主副协同”的硬件支撑系统，确保音频信号的高保真还原。YGC、Desay SV与Xperi自2018年合作以来，已经将场景解决方案在中国国内外厂商的车型中实现了量产部署。

从DTS AutoStage到全场景的音频解决方案，Xperi以核心技术积累、开放生态为发力点，展现其在智能座舱娱乐体验方面的技术领导力。

手机到大屏，多端娱乐体验升维

除了在智能座舱领域的创新解决方案，在智能手机、平板、电视大屏等更多终端上，Xperi也展示了让人印象深刻的沉浸式音视频体验。

在家庭娱乐层面，IMAX Enhanced的体验升维“让客厅变影厅”。首先是，IMAX Enhanced与腾讯视频、爱奇艺和优酷等平台的合作，完成了内容生态的完善，让更多影视内容解锁震撼声场。其次，与硬件厂商的合作，让电视具备更优化的影视模式，如现场展示的TCL 85Q9L Pro在IMAX Enhanced与DTS:X的加持下，切换至相应模式后，不仅画面画质提升，声音的细节、低音都更为丰富且澎湃，在进入关键剧情时多维视听体验让危机四伏的紧迫感、爆破的震撼感更生动，即使站在展区体验，也有种一下子带到现场的感觉。顺便提一下，索尼影业车载娱乐服务RIDEVU也已经为车辆提供索尼影业片库的IMAX Enhanced影片，车载娱乐空间体验还有更多值得期待的沉浸式体验。

Xperi提到，优酷酷喵及酷喵帧享影院已经有近4000个DTS音频格式节目上线，包含热门电影、最新剧集等。

在移动端，DTS音效已经部署在努比亚、红魔、荣耀等众多品牌的手机、平板产品上，影音与游戏体验都有提升。不仅是与硬件厂商合作，在应用生态层面，Xperi也持续完善音频体验――2024年9月“悦耳人声”“环绕剧院”“浩渺声场”“悠扬舞台”四款DTS定制音效上线QQ音乐;2025年4月，Xperi与腾讯音乐娱乐集团(TME)合作，全民K歌接入DTS三大定制调音模式(DTS人声音效、DTS伴奏音质、DTS母带音质);2025年7月，DTS定制音效登陆酷我音乐;2025年8月，DTS与QQ音乐携手打造的“澎湃外放”“臻享环绕”“臻境声场”三款联合音效正式上线;2025年11月，酷狗音乐也正式引入DTS定制音效。

最后还要提一下TiVo OS操作系统的进展。作为独立的智能电视操作系统，TiVo OS拥有海量内容，并且能够根据用户使用习惯，来为用户定制个性化内容推荐，从而更快观看自己喜欢的内容。目前，TiVo OS已经覆盖超过40个国家，支持16种语音识别语言，获得超过25项广播认证、支持超过50个流媒体服务。据郎正武分享，TiVo OS在英国市场增长尤为强劲，搭载TiVo OS的智能电视现已覆盖该国前五大消费电子零售商中的四家。同时，TiVo OS已为欧洲观众提供超过385个本地及区域电视频道。

写在最后

无论是在移动终端、电视大屏，还是智能座舱，用户对于音视频娱乐体验的沉浸感、代入感要求越来越高。这一点，不仅展现在终端设备中持续提升的硬件规格、创新技术，从内容平台不断丰富的画质、特色功能可以感受到。而想要将这份沉浸式体验覆盖到众多应用场景下，关键技术的突破以及打通软硬件及内容生态的协同合作必不可少。对于Xperi而言，这些趋势不仅是挑战，也是机遇。

正如本次体验日上，郎正武在致辞中强调的：Xperi将持续以音视频技术为核心，推动跨设备、跨场景的智能视听体验深度融合。他表示：“在智能化与沉浸式体验被市场重点关注的今天，Xperi通过开放合作与生态共建，为车企、硬件厂商与内容伙伴提供真正具有全球竞争力的音视频解决方案。我们不仅关注技术迭代，更关注如何让用户在不同场景中获得无缝、极致的视听享受。”