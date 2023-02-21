开学焕新季优惠选购华为学习全家桶，助力有为青年即刻开启高效生活！

元宵已过，不少有为青年已经踏上返校的归途，为新的一年制定全新计划，打算继续为理想而奋斗。但光有计划还不够，在实现计划的过程中，往往需要强大工具来达成事半功倍的效果。而华为学习全家桶就是有为青年不可或缺的智慧设备。

正值华为开学焕新季活动，华为MateBook X系列旗舰单品最高直降1000元、华为MateBook D系列低至3399起，此外还有旗舰一体机、超简单的鸿蒙打印机等超多华为PC产品迎来促销优惠，，赶紧来看看，即刻开启高效大学生活!

随着近些年移动网络的飞速发展，用户所接触到的数据量呈几何数量倍增，从原先的文字内容到如今全民参与的短视频时代，短视频的爆火成为无数有为青年展示自我、成功创业的途径之一。但想要轻松创作出优质的短视频内容，华为学习全家桶设备必不可少。

作为华为学习全家桶中实力与颜值兼备的笔记本产品，华为MateBook 14可谓是大学生用户最好的帮手。华为MateBook 14标配2K触控全面屏，拥有90%的屏占比，配合四边窄边框设计，十分符合年轻人的审美。12代酷睿处理器加上双天线Wi-Fi 6，无论是本地处理还是文件传输都能在转瞬之间即可完成。

既然是短视频创作，光靠一台笔记本还不够，拥有超光变XMAGE影像的华为Mate 50系列绝对是用来拍摄视频的一把好手。在外出拍摄时带上华为MateBook 14，华为设备都支持超级终端，能够直接共享华为Mate 50系列的通信功能。同时通过超级终端一拉即合开启多屏协同，让手机画面呈现在笔记本中，如此一来，用户就可以将华为MateBook 14当做监视器，而华为Mate 50系列则承担起摄影机的角色，在多人合作时能够让短视频创作更加专业且方便。

在素材拍摄完成后，想要调取手机中的素材文件，无需一一通过数据线或是文件传输形式发送到笔记本中。在超级终端的作用下，用户可以直接在华为MateBook 14中使用“智慧搜索”功能，轻松管理手机中的文件，一键传输视频素材。整个传输过程中，不仅速度远超通过社交软件传输，也能不受文件体积限制做到无损传输，大大降低操作步骤，提升传输效率。

与此同时，华为MateBook 14的智慧会议功能带来更加智能化的沟通体验。在会议过程中，通过AI慧眼可以虚拟背景，无须担心寝室的“兵荒马乱”被一览无遗，自然对视模式也能让用户在面对团队成员时更加自然。

此外，智慧会议中的AI音效可以提供静谧空间模式、纯净人声模式以及高清保真模式，不仅让用户可以听得清对面的声音，也让团队成员可以清晰明了地知晓用户想法。最重要的是，

值得一提的是，华为MateBook X Pro 2022 微绒典藏版还带来了独有的AI纪要功能，可以在多人会议过程时区隔发言主角并实时记录，会议纪要轻松输出，极大提升会议效率。

在长时间的剪辑流程中，得益于华为MateBook 14中成熟的护眼技术，通过软硬件结合的方式减缓用户眼部疲劳。整个短视频工作流在华为学习全家桶上，将原先繁杂的操作流程简化，让视频创作的门槛降低，大学生也能通过自己的创意拍摄出高质量的短视频内容。

虽然笔记本已经能够满足大部分有为青年的需求，但仍有不少人更钟情于台式机，而相比于更占地方的机箱，优秀的一体机无疑更受欢迎，华为MateStation X就是其中的佼佼者，整机采用金属一体化机身设计，颜值超高，配备的28.2英寸4K+触控全面屏，显示效果堪称Windows阵营天花板，对于设计、美术等专业的学生，绝对不容错过。

性能上，搭载的Intel第12代i9 Evo处理器可轻松完成渲染、剪辑等工作，完美输出4K素材，配合上超级终端的多设备协同和资源任意流转，生产创作高质高效，开学季购买，还能立省1000元。

除了电脑，在学习和工作中，打印机同样必不可少， 华为PixLab V1能够通过超级终端一拉即合快速连接手机、PC，一碰即可打印，方便快捷，还有AI字迹擦除功能，试卷手写字迹扫描清除，空白试卷唾手可得。更支持3DLut色彩校准配额和色温跟随技术，原色打印，所见即所得。同时，其大容量墨仓打印低至0.01元，大大降低宿舍打印成本，还能远程打印控制，便宜又省时。

目前，华为开学焕新季学习全家桶各产品喜迎巨幅优惠，华为MateBook X Pro微绒典藏版迎来最大惊喜价，最高直降1000元，10999元即可拥有独一无二的商务旗舰;14英寸笔记本里的三好学生MateBook 14s，也迎来超值促销，购机立省500元;4K价位段唯一2K触控屏全能本MateBook 14 AMD版本仅4299元起，轻薄便携，性能全面，是大学新生的给力搭档;3K价位段高品质轻薄本MateBook D 14，智慧体验，护眼全面屏样样兼具，低至3399元起，追求性价比的同学们不容错过;

不仅如此，对于中小学生家庭，也有两款产品值得收入囊中：MateStation X旗舰一体机最高立省1000，极致美学+智慧能力，既是全家好用的大屏电脑，也是桌面上的艺术品;HUAWEI PixLab V1超简单的鸿蒙打印机1399元，一碰打印，老人孩子都会用。

而且，2月15日至2月28日，FreeBuds Pro 2，旗舰音质，限时优惠150元，闭眼入!FreeBuds 4E，半开放主动降噪耳机，下单至高优惠200元!FreeBuds 5i，华为TWS耳机500元价位段学生们的首选! 限时优惠 100元 !

此外，华为开学焕新机，无纸化学习再升级，下单华为平板享超值优惠。华为MatePad Pro 11英寸最高直降300元，搭载HarmonyOS 3，三大黑科技加持，是平板也是电脑;华为MatePad Pro 12.6英寸，120Hz高刷OLED原色全面屏，更专业的黑科技旗舰最高立减300元;华为MatePad 11英寸，升级HarmonyOS 3，支持分布式文件管理、多设备协同等，刷新无纸化学习新体验，最高优惠400元;华为MateBook E Go，支持M-Pencil(第二代)手写笔，三大科技特性加持，外出一天，有网有电，是二合一青年都在用的科技潮品，最高优惠500元;华为MatePad Paper，10.3英寸护眼墨水屏，搭载HarmonyOS 2，丰富阅读资源及出色硬件，为用户带来沉浸式书写体验，购机立省300元;华为MatePad SE 10.4英寸搭载HarmonyOS 3、集影音娱乐、学习教育为一体，是全家都能用的千元鸿蒙平板，新机直降100元。

新学期想要大展宏“兔”，不妨看看华为学习全家桶，趁着这次优惠将心仪的产品带回家，踏上高效智慧的开挂人生!