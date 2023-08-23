为大湾区科创企业提供全球技术解决方案与供应链 艾睿电子展在深圳举办

2023年8月22日，中国深圳――全球技术解决方案供应商艾睿电子在中国深圳举办了艾睿电子技术解决方案展(Arrow Technology Showcase)。

本次展会以“启航未来，携手共进”为主题，汇聚了粤港澳大湾区数百家科技公司、制造商、解决方案供应商和科创企业，展示了100多款组件、系统、应用和解决方案，聚焦机器人、AIoT(智能物联网)和智慧能源等热点领域。

艾睿电子展极具人气

大湾区为何备受关注

作为中国重要科技与制造区域之一，粤港澳大湾区是一个总人口超过8600万的特大城市群，2022年GDP约为1.8万亿美元1，是中国极具活力、发展势头强劲的科创中心。本地科技创新公司为了充分挖掘数字化、低碳化和电动化的潜力，一直致力于开发更实用、更强大的技术解决方案，但在工程设计和供应链方面往往面临着更多更复杂的挑战。

艾睿的供应链服务

在经历了全球芯片缺货潮之后，不少科创企业更加重视供应链，而艾睿能为企业提供完善的全球供应链服务，助力企业稳健经营。

艾睿提供了完善的供应链平台服务

艾睿通过数字化的平台帮助客户整合供应链，减少供应链的节点，给这类客户提供全新的、透明的、实时的供应链管理的数据。对于全球性的客户如电动汽车客户，无需自己参与到整个供应链当中，艾睿帮助他们把整个供应链从北美到欧洲到亚洲的整个产品升级换代当中可能会需要到的方案提供支持，保证供应链的透明、及时和避免一些潜在的不可测的供应链的风险。

由于国际贸易上的一些政策影响，不少中国企业将生产迁移到亚洲其他国家，艾睿在亚洲有超过3200名员工并覆盖亚洲主要城市，帮助一些国内的客户在比较新的市场保证供应链的安全，并帮助客户进行技术的迁移，实现整体的供应链安全快速迁移(也包括技术研发的支持)。

工程设计的赋能

作为全球性的技术解决方案供应商，艾睿电子提供一流的工程技术、供应链专业知识和全球生态系统支持，赋能创新者和创业者克服技术和供应链方面的挑战，助力他们把创新理念加快推向市场。

2016年，艾睿电子在香港科学园建立了首个开放实验室(Open Lab)。自此，该实验室成为数百名本地工程师和创客的卓越中心，帮助他们解决工程问题，加速从创意到原型再到生产的过程。为了提供更广泛的支持，艾睿电子又选择在大湾区工业城市东莞松山湖的 XbotPark 机器人基地启动了一个新的开放实验室。

艾睿电子展上的机器人解决方案

XbotPark机器人基地的发起人李泽湘教授表示:“XbotPark是专注于机器人和智能硬件的全球性初创企业孵化器，致力于为初创企业的发展和成功提供必要的指导、生态系统支持、资金渠道和技术资源。我们很高兴能与艾睿电子合作，为东莞乃至整个大湾区的高潜力科创企业赋能助力。艾睿电子提供了强有力的技术支持，涵盖了从微电子和传感器到连接和边缘平台，以及设计工程专业知识和供应链服务。对于科创企业和创新者，这些资源和技术能力是让他们能最大限度地发挥其商业潜力的关键。”

培养机器人技术人才

根据《中国机器人产业发展报告》2显示，2022年中国机器人市场价值将达到174亿美元，五年年增长率为22%。其中，工业机器人市场价值87亿美元，服务机器人市场价值65亿美元，专业服务机器人市场价值22亿美元。

艾睿电子展上的运动机器人解决方案

本末科技是一家位于东莞的科创企业，致力于提供无减速器的直驱型精准动力方案的，本次展会上展示了其自研自产的轮足式机器人。作为XbotPark孵化项目的毕业生，本末科技的产品主要服务于家用机器人、工/商用机器人、健身行业等若干领域，为客户提供从需求定制、方案设计、调试维护的全套解决方案。本末科技的机器人业务总监尹振华表示：“艾睿电子作为全球性的技术公司，为我们提供了生态系统资源支持，助力我们的机器人驱动系统和高效动力解决方案进入更广阔的市场，并充分发挥我们的增长潜力。”

艾睿电子展上的创意机器人

自2021年起，艾睿电子与香港科技园推出了联合孵化培训计划，迄今艾睿电子工程团队已为参加该计划超过400名的工程师提供了免费的机器人和人工智能技术培训。本末科技的轮足式机器人已成为该培训计划的开放平台工具之一。

恒之未来消费级宠物机器人

恒之未来是一家消费级机器人研发商，也是XbotPark孵化项目的在孵企业，在此次展会带来了最新的消费级宠物机器人，向与会者们展示了智能机器人发展的更多可能性。

恒之未来的创始人兼首席技术官宋佩恒表示：“随着我们不断加强机器人产品供应并扩大业务规模，我们期待能获得艾睿电子全面的先进电子元件产品组合、设计工程资源和上市支持。”

作为XbotPark首个电子硬件实验室，艾睿电子开放实验室总占地面积达1200平方米，拥有工程设备、测试模块和开放式协作区，能有效助力本地和国际科创企业进行设计、开发和测试其产品及解决方案。

艾睿电子亚太区元器件业务总裁蒋溢颀表示：“在当今竞争激烈、快速发展的市场环境中，跨领域合作和技术整合是促进持续创新和可持续发展的关键。从竞争性的研究和产品开发需求以至持续迭代的产品功能需求，再到不断变化的供应链环境，科技公司和科创企业一直面临着各种挑战。我们作为值得信赖的技术合作伙伴，可以通过提供全球资源网络、行业洞察力和市场影响力，指导并帮助他们实现创意，将想象转化为创造性的新产品。”