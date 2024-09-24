华为WATCH GT 5系列全新发布，全新力作，尽显锋芒

2024年9月24日，华为秋季全场景新品发布会重磅发布华为 WATCH GT 5系列。全新一代华为WATCH GT 5系列在时尚外观、健康监测、运动体验等维度全新跃迁，打造业界智能手表的时尚科技新潮品，带来华为旗舰智能手表功能的新体验，为用户带来更加智能、便捷且健康的生活方式。同时，华为运动健康全球代言人吴磊出席发布会，一同见证华为WATCH GT 5系列的耀目瞬间。

时尚更悦己，锋芒美学设计，耀启腕上奢雅新风尚

华为WATCH GT 5系列包含华为WATCH GT 5及华为WATCH GT 5 Pro，以独特的设计语言展现先锋时尚态度。全系采用几何锋芒美学设计，共有钛空银、曜石黑、陶瓷白、冰川白、托帕蓝、马鞍棕等11款潮流配色，耀目，不止一面。其中，华为WATCH GT 5 Pro 46mm带来钛空银和曜石黑款，钛合金哑光材质搭配立体几何光影，引领硬朗现代美学潮流。其表壳和表圈采用航天级钛合金材质[1]结合超硬金属镀膜，赋予手表高硬度和高耐用性，尽显高端品质与不凡气度。

华为WATCH GT 5 Pro 42mm则带来陶瓷白和冰川白，金叶多切面设计表圈犹如初生新叶般展露锋芒，尽显奢美质感;在材质工艺方面，将钛合金与纳米微晶陶瓷两种材质巧妙结合，犹如腕上珠宝，熠熠生辉;采用陶瓷金属表耳拼接设计，实现整机重量降低14.5%[2]，厚度减小0.9mm[3]的显著优化，为用户带来更加精致、舒适的佩戴体验。

不仅如此，华为WATCH GT 5全系凭借超可靠架构，实现了更出色的耐磨性、防水性和抗腐蚀性。

健康更阅己，玄玑感知系统，健康监测能力全面跃迁

华为WATCH GT 5系列是首款搭载玄玑感知系统的智能手表，使监测到的健康数据更准确、更全面、更快速，不仅在心率、血氧和呼吸率等基础指标监测上实现更专业的表现，还获得了业界首个瑞士 SGS 动态心率检测准确度认证[4]。

值得一提的是，华为WATCH GT 5系列此次全新推出的情绪健康助手[5]，能够记录用户的情绪健康趋势[6]，通过萌宠情绪表盘[7]，抬腕即可查看最近一次的情绪状态，帮助用户及时有效的进行情绪健康管理;首发支持女性健康研究，通过长周期的持续监测提供卵巢健康评估[8]，对于帮助女性用户实现卵巢功能早衰的早知道、早干预具有重要意义。

运动更越己，多项跑骑功能，科学运动更专业

华为WATCH GT 5系列致力于为用户带来更科学专业、智慧便捷的运动体验。全系首发搭载华为向日葵定位系统，轨迹精度、里程准确度、配速准确度相较于上一代产品大幅提升;全系支持腕上全彩运动地图[9]，华为首发腕上跑姿、运动涂鸦功能[10]，不仅能为用户提供专业运动指导，还有丰富的创意跑路线供用户选择，跑出趣味图案。

为了助力用户解锁更多进阶运动，华为WATCH GT 5 Pro支持更专业的越野跑模式[11]，并首发越野跑分段导航功能[12];支持40米自由潜[13]及高尔夫球场模式[14]，带来更丰富的专业运动体验。

超强续航，智慧交互，优享腕上智慧新体验

华为WATCH GT 5系列以全新UX设计与动效，带来精致流畅的沉浸体验，包括腕上截屏[15]、弦月窗[16]、智慧大音量等功能，为用户带来一系列智慧便捷的交互体验。同时，全系继承了GT家族的长续航基因，根据华为实验室测试，华为WATCH GT 5 46mm和华为WATCH GT 5 Pro 46mm最长续航时间可达14天[17]，在常规使用场景下，续航时长提高至9天，相较于上一代续航时长多出1天，续航能力显著增强。HUAWEI WATCH GT 5 41mm和HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm最长续航时间可达7天，续航更持久耐用，减轻电量焦虑。

华为WATCH GT 5售价为1488元起，华为WATCH GT 5 Pro售价为2488元起。华为WATCH GT 5已于9月20日开启预售，华为WATCH GT 5 Pro系列将于9月24日16:08开启预售，9月30日10:08全渠道正式开售。用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

[1] 航天级钛合金，HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm仅表壳和表圈采用该材质。

[2] 数据来源于华为实验室，为 HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm 陶瓷白对比 HUAWEI WATCH GT 3 Pro 陶瓷款计算所得。重量减轻 14.5 % 指的是陶瓷白款产品包含表带的重量。实际厚度、重量数据依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异，请以实物为准。

[3] 数据来源于华为实验室，为 HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm 陶瓷白对比 HUAWEI WATCH GT 3 Pro 陶瓷款计算所得。

[4] 截止至 2024年9月 24 日 HUAWEI WATCH GT 5 系列上市之时。

[5] 本产品非医疗器械，检测数据和结果仅供参考，不作为诊断和医疗用途。睡眠、运动等场景暂不支持显示情绪数据。

[6] 周、月、年维度的情绪状态趋势图请前往手机华为运动健康app查看。仅配合搭载 HarmonyOS 的手机、64 位 Android 手机、及 iOS 手机支持该功能，并需配合最新版本华为运动健康 app 使用，32 位 Android 手机不支持该功能。

[7] 部分萌宠表盘需前往手机华为运动健康 app>我的表盘中管理和更新，iOS 手机用户仅支持六种动态熊猫表盘。

[8] 该功能需通过华为创新研究 app 加入由复旦大学附属妇产科医院发起的女性健康研究实现。在 1 个生理周期内，完成除经期外的 14 天佩戴。本产品非医疗器械，检测数据和结果仅供参考，不作为诊断和医疗用途。配合 iOS 设备暂不支持手机侧研究应用。

[9] 需从手机华为运动健康app下载离线地图，该功能需要在锻炼app中的户外运动模式开启后，且定位成功后使用，上下翻看锻炼数据卡片即可查看全彩运动地图。

[10] 该功能待后续 OTA 升级支持，支持时间和支持城市请以官方信息或实际体验为准，

详见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16014316/。

[11] 该功能待后续 OTA 升级支持，支持时间请以官方信息或实际体验为准。分段导航功能需要从三方下载包含标记点的路线，导入手机华为运动健康 app，并发送到穿戴设备。进入手表锻炼应用，在越野跑设置中进入“导航线路”选取对应路线，开启越野跑之后即可使用。

[12] 该功能待后续OTA升级支持，ios用户的支持时间请以官方信息或实际体验为准。

[13] 符合潜水设备工程标准 EN13319 的规定，可支持最大深度 40 米的自由潜运动，及游泳池或海滨游泳等浅水域的水上活动。水上活动后，请及时清理并擦干产品表面及各孔位置水渍，并使用产品自带的排水功能，以消除残留水渍对产品性能的影响。更多华为穿戴设备防水等级适用场景请参考：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15851428/

防水功能非永久有效，防水性能可能会因日常磨损而下降，建议定期到指定华为授权服务中心进行检测及保养，具体门店及机型请参考：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15925309/

[14] 该功能待后续 OTA 升级支持，支持时间请以官方信息或实际体验为准，详见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16014632/。

[15] 该功能需华为运动健康app 与手表正常连接才能使用，截屏图片分辨率与手表分辨率相同。iOS用户需 OTA 升级支持该功能。

[16] 该功能待后续 OTA 升级支持，支持时间和支持此功能的应用请以官方信息或实际体验为准。该功能需配合 HarmonyOS 4.0 及以上版本的华为手机使用。

[17] 数据来源于华为实验室，实际使用中可能因产品个体差异、使用习惯和环境因素不同而有所不同，请以实际使用情况为准。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm& GT 5 46mm：最长使用场景续航可达 14 天;常规使用场景续航可达 9 天;开启表盘 AOD 常亮显示续航可达 5 天。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm& GT 5 41mm：最长使用场景续航可达 7 天;常规使用场景续航可达 5 天;开启表盘 AOD 常亮显示续航可达 3 天。