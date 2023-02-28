大厂都入局了？浅谈消费级AR眼镜应用场景与技术趋势

MWC 2023世界移动通信大会正在进行中，我们已经看到了不少消费电子新品与新技术的劲爆消息，其中同样不乏扩展现实(XR)相关技术的最新应用。具体而言，小米与努比亚均于MWC 2023发布了定位消费级的AR眼镜新品，具有采用Micro OLED显示模组、自由曲面/Birdbath光学方案、需要连接外部计算平台等特点。

定位为消费级，也就意味着这些新品与我们此前评测的AR眼镜属于同一类别，拥有相似的使用场景与体验，就目前来看还无法达到HoloLens等行业级应用的水平，不过我们也可以看到包括此前的雷鸟、Nreal、Rokid在内，入局的品牌都对消费级AR眼镜的未来有诸多展望，甚至已经推出了概念产品。

软硬件技术日趋成熟，或寻找到更符合AR眼镜特性的方案后，消费级与行业级之间的界限将会逐渐模糊化，更广阔的应用场景也将为普通消费者呈现。目前，行业级AR眼镜主要应用于工业、医疗、教育等领域。

例如在传统制造业中，实用化的AR眼镜，能够提供一条流水线上所发生的任何事件的信息，从而带来一种新的生产方式。相比以往固定的显示设备，AR眼镜在一方面足够直观，为员工提供更丰富的视觉信息，帮助提高工作效率;另一方面则能够即时作出反应，减少流程的误差，增加生产良率。

而在医疗方面，目前的远程手术、机器人等应用足以展现出它的一部分特性：取代此前固定在支架上的显示设备，成为医生视野中的一层“信息滤镜”，提供可视化的信息与操作导航。

教育方面，成熟AR眼镜的应用则又与我们目前能够获得的内容呈现体验相近。AR空间、3D显示等功能应用在教育领域，能够帮助学生以更生动的方式学习抽象的概念、内容，让上课变得更加有趣的同时，充满视野的内容也能提升学习时的专注力。

展望未来，AR眼镜打破应用界限的第一步首先是增强交互能力，这一步在小米新推出的无线AR眼镜探索版上已经有所体现，通过搭载摄像头硬件加入手势控制能力，给使用者带来更强的虚实融合感受。第二步则是让AR眼镜对计算平台的需求变得更加无感，例如采用无线连接方式，或是眼镜自身融合计算平台，从而实现更独立的多功能应用。

中国正迅速成为全球VR/AR应用最前沿及大规模商业应用的标杆。伴随着AR眼镜等终端设备的技术提升，企业在商业应用方面有望开发出更多价值;而对普通消费者而言，AR技术更是能发挥其独特的优势，成为下一阶段便携终端的解决方案之一。