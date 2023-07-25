华为教育优惠开启，华为MatePad系列平板有好价，买平板还送二代手写笔！

回首往昔，华为平板业务发展至今已有十余年的时间。一路走来，华为先后推出了许多备受好评的产品，比如拥有旗舰级专业能力的华为MatePad Pro 11英寸、华为MatePad Pro 12.6英寸，全新一代轻办公利器华为MatePad Air，大学生的学习搭档MatePad 11，以及刚刚发布的健康学习好伙伴华为MatePad 2023款等。

时下正值毕业季，暑假之后，又一批准大学生们即将踏入大学校门。因此，准大学生们也是时候准备入学新装备了。好消息是，近日华为正式开启了暑促季教育优惠活动，购买华为MatePad系列教育优惠版可享专属优惠，还能免费获赠华为M-Pencil(第二代)手写笔，可谓诚意满满。特别是“华为平板+手写笔”的组合，绝对是大学生的全能搭子，可以助力大学生学习、办公效率飙升。

华为MatePad Pro 11英寸、华为MatePad Pro 12.6英寸，全面赋能平板生产力和创造力

对于艺术设计类的同学们来说，绘画、设计是日常必须要完成的课业，因此在挑选平板时会格外看重屏幕素质，同时也需要强劲的硬件性能支持进阶型工作生产。华为MatePad Pro 11英寸定位为新一代黑科技生产力旗舰平板，具备顶级的硬件，完全符合专业生产力需求，可以闭眼入!如果想要体验更大屏，华为MatePad Pro 12.6英寸定位“大屏生产力”，充分满足你的需求。

华为MatePad Pro 12.6英寸边框仅5.6mm，屏占比达到90%。正面搭载的是120Hz刷新率OLED原色全面屏，支持120Hz屏幕刷新率、1440Hz 高频PWM调光，还拥有2560x1600高分辨率、1,000,000：1高对比度、10.7亿色显示和P3广色域、Delta E<1色准表现以及莱茵TÜV全局护眼3.0认证等特性，出色的屏幕素质满足专业级的使用需求。

华为MatePad Pro 12.6 英寸还搭载了 HarmonyOS 3系统，拥有超级终端、多设备移动共享、远程PC功能，依托于华为PC应用引擎技术，华为MatePad Pro 12.6英寸可以在HarmonyOS平板上实现桌面级应用的原生体验。此外，华为MatePad Pro拥有更专业、更丰富的软件生态，支持画世界 Pro、Zen Brush 3等绘画软件，建模软件 Nomad Sculp，云记、享做笔记、印象笔记等笔记软件，稿定设计等设计软件，万兴喵影 HD、剪映等视频编辑软件，以及音乐创作软件 Vstomp Amp Mobile。搭载的多屏同色技术非常适合艺术、传媒专业生或者有修图、调色需求的同学们，在手机上收到课件素材，可直接拖到平板设备上，无论是手机还是平板看同一个画面都能呈现出一致的色彩效果。再配合HUAWEI M-Pencil(第二代)手写笔，支持跨应用、跨设备取色，解决了在调色板中取色不准的问题，进一步发挥平板的优势，无论是记录笔记，还是描绘创意都更加便利。

在我看来，具备PC级大屏生产力的华为MatePad Pro 12.6英寸，无论是大学期间上专业课，还是用于毕业后办公都非常合适!

华为MatePad Air，新一代轻办公利器

对于即将毕业，马上要进入实习阶段的同学们来说，拥有轻旗舰级配置、便捷生产力属性、多彩机身的华为MatePad Air也是一个好选择。它作为一款专属年轻新生代的轻旗舰平板，可满足你在轻办公等场合的各种使用需求，成为你平衡工作和生活的好帮手。

作为一款助力高效办公的生产力工具，华为MatePad Air 支持PC级应用原生体验。得益于华为PC应用引擎技术的加持，华为MatePad Air支持WPS桌面级UI以及窗口随处悬停、窗口自由缩放、触控交互、键鼠交互等PC级功能，当你需要赶稿论文、制作PPT时，哪怕此时正在飞机、高铁上，又或正与朋友聚餐，只要身边有一台华为MatePad Air，就能轻松搞定。

此外，华为MatePad Air还支持PC级CAJViewer阅读器，下载好的caj文件可以一键直达PC级CAJViewer，无感加载内容和页面切换。而在HarmonyOS 3.1的加持下，华为MatePad Air还全新升级了华为笔记，首发实时录音转写文本功能，配合全新智能磁吸键盘+第二代智能手写笔，可轻松胜任各种办公会议和课堂笔记记录，再加上分体式全新智能磁吸键盘，华为MatePad Air的整体操作体验可媲美PC。

优秀的屏幕素质也是华为MatePad Air不得不提的一大亮点。它配备一块11.5英寸的3：2生产力屏幕，在方案展示、面试展示时更直观;并且，还支持144Hz刷新率、P3广色域、2.8K超清分辨率，还有着莱茵低蓝光和无频闪的双重护眼，以及通过了HDR Vivid专业认证，整个屏幕素质可谓达到了平板领域的天花板水准。

这还不够，华为MatePad Air还拥有贴合年轻人审美的外观和轻旗舰硬件性能。轻薄机身下，配备一块8300mAh超大容量电池，支持40W华为超级快充，让你轻松摆脱续航焦虑。在高颜值的轻巧设计、3:2生产力屏、旗舰性能释放、智慧功能的加持下，华为MatePadAir拥有高效的生产力表现!

华为MatePad 11英寸 2023款，无纸化学习新体验

此外，要跟大家介绍的是华为爆款平板――华为MatePad 11英寸 2023款，它拥有领先的硬件、接近墨水屏的书写体验，还集结了大家所熟悉的超级终端、多屏协同及远程操作PC等功能，无论是去图书馆还是去教室学习，它都是你无纸化学习的好拍档。

华为MatePad 11英寸 2023款配备一块120Hz的高刷全面屏，支持sRGB和P3内容的广色域管理。华为MatePad 11英寸 2023款 柔光版还首次搭载了纸感柔光屏，为书写和阅读提供更舒适愉悦的体验。华为MatePad 11英寸 2023款 柔光版是业界首款获得莱茵无反射认证、SGS低视觉疲劳金标认证，通过莱茵TÜV硬件级低蓝光、莱茵TÜV无频闪双认证的平板电脑，能有效缓解长时间使用平板带来的眼睛疲劳。

无纸化学习的当下，华为MatePad 11英寸 2023款配备全新的HarmonyOS 3.1，带来更优的一站式学习体验。在华为PC应用引擎技术的加持下，华为MatePad 11英寸 2023款拥有PC级WPS和PC级CAJViewer;还有备受好评的超级中转站，多设备之间可便捷快速地传输文字、图片等资料，用来整理专业课、单词卡以及考研资料简直不要太方便;多屏协同功能下，平板可以是PC的另一块扩展屏，还能是PC的手写板，能与大屏镜像显示内容，浏览、创作、多人会议等生产力属性瞬间爆棚。

华为MatePad 11英寸 2023款还拥有华为自研的华为笔记APP，支持全局批注、一键摘录等功能，配合第二代华为M-Pencil智能手写笔不仅能带来低时延的书写体验，还有新加入的「压感橡皮擦」功能，还原纸张书写感，让学习更加高效。

值得一提的是，华为在近日还发布了全新的平板电脑产品华为MatePad 2023款，其配备护眼柔光屏、内置教育中心App、搭载HarmonyOS 3.1系统等高效学习配置和资源，无疑是健康学习的新选择。目前，该机已经在华为商城等平台开启预售，7月27日00:00正式开售，华为MatePad 2023款 标准版售价1699元起，华为MatePad 2023款 柔光版售价1899元起。

华为MateBook E Go，二合一青年的移动办公刚需

除了平板以外，华为的一款笔记本电脑也十分适合大学生入手――华为二合一笔记本华为MateBook E Go。华为的二合一笔记本助力二合一青年在生活和工作中找到融合点，多变的形态、生态的融合、多元交互功能使二合一青年应对各种工作生活场景，轻松应对身份的多重转变。华为MateBook E Go四种变换形态能满足不同场景下的使用需求，14小时长续航和丰富的智慧功能让华为MateBook E Go能够持久释放生产力。

目前，华为暑促季教育优惠已正式开启，7月10日至9月15日，在线下华为旗舰店、智能生活馆，学生凭高校录取通知书或高校学生证，教师凭教师工作证，即可参与教育优惠活动;在线上华为商城、华为天猫旗舰店、华为京东自营官方店，完成学生身份认证即可参与教育优惠活动：可购买华为平板MatePad Pro 11英寸教育优惠版、华为MatePad Pro 12.6 英寸教育优惠版、华为MatePad Air教育优惠版，以上版本均内含第二代华为M-Pencil智能手写笔一支。感兴趣的同学千万不要错过!另外，从7月14日起，华为MateBook E Go 2023款&性能版全系降价，至高1000元，暑促优惠多多，还有机会额外叠加惊喜礼品，快来为暑期生活添购新装备!