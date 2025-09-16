京东先人一步独家首发韶音OpenDots ONE暮光紫新色 到手价1098元

秋意渐浓，京东携手韶音为大家带来一份融合科技与时尚的“耳边好搭紫”。9月16日晚8点，京东先人一步首发韶音OpenDots ONE耳夹耳机的暮光紫新色，原价1298元，京东首发期间到手价1098元，下单还享12期免息与6个月延保服务。打开京东搜索“韶音耳夹耳机”，即可抢先拥有这份兼具科技与美学的听觉礼物。前100名下单用户可以抢韶音全球品牌大使田曦薇的周边赠品，享12期免息、6个月延保等福利。

这款令人惊艳的暮光紫配色，无论是商务通勤时的正装搭配、健身运动时的休闲装扮，还是周末出街的潮流穿搭，它都能完美融入OOTD，成为点睛之笔。创新的耳夹式设计经过人体工学优化，轻松兼容眼镜、帽子、耳环等日常配饰，让人随心所欲塑造个人风格，轻松驾驭各种场合。9月16日晚八点，京东之家门店也同步上线，用户也可在门店体验选购。

这款OpenDots ONE暮光紫耳夹耳机也是京东金榜携手韶音品牌打造的联名新品，获得了“京东金榜音质认证”。作为京东官方权威认证的消费指南，京东金榜始终基于海量真实用户数据、销售口碑及专业测评甄选优质商品，代表着千万消费者的共同选择，自2020年6月发布以来已成为广大用户信赖的购物风向标。本次京东金榜与韶音联名，通过权威背书将技术优势转化为用户可感知的品质承诺，实现从“产品驱动”到“品牌驱动”的升级，为消费者提供闭眼入的可靠选择。

在佩戴舒适度方面，OpenDots ONE展现了韶音深厚的技术积累与创新实力。单耳仅重6.5克，配合创新的动钛弧设计，让用户初次佩戴即可感受到近乎无物的轻盈体验。其内层嵌入0.19mm极薄钛片，搭配9克预紧力，能自适应调节夹紧力，真正做到大耳朵不紧绷、小耳朵不易松，温柔贴合耳廓曲线。特别值得一提的是，耳机采用不对称弧度设计，并结合不等距硅胶设计，在耳朵易痛点采用加厚处理，触感亲肤柔软，实现耳前耳后受力平衡，真正实现舒适无感的佩戴体验。

音质表现方面，OpenDots ONE带来前所未有的开放式听觉盛宴。Bassphere™低频聚合技术配合11.8mm双驱动单元，低音饱满澎湃、高音清澈稳定。Shokz OpenBass™ 2.0+动态调音实时优化听感，DirectPitch™定向传声技术有效防漏音，即便在嘈杂环境，也能为你保留一片清晰、私密的声场空间。同时更支持杜比音效，一键开启宽广沉浸的听觉体验。

在智能功能体验方面，OpenDots ONE堪称一位“懂您所需”的贴心伙伴。它支持智能佩戴检测，摘下暂停、戴上续播;自适应运动识别，自动匹配对应音效模式;还能同时连接两台设备，切换无忧。加上IP54防水防汗、40小时超长续航、10分钟快充畅听2小时，以及AI通话降噪和触控操作，方方面面为你带来便捷安心的使用体验。

此次京东先人一步首发韶音OpenDots ONE耳夹耳机暮光紫新色，首发期间带来多重优惠权益，到手价1098元，优惠难得，机会不容错过。立即打开京东，搜索“韶音耳夹耳机”或进入京东之家门店，将这款兼具优雅外观与卓越性能的暮光紫耳机收入囊中，让它陪伴您度过每一个精彩时刻，重新定义您的听觉体验与时尚表达。