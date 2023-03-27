苹果内部已向高管展示MR头显设备，但并不看好这一产品

根据彭博社报道称，上周苹果内部在史蒂夫・乔布斯剧院向公司的100位高管展示了苹果首款MR虚拟现实设备，此次活动也将成为这款设备在发布之前的重要里程碑。

在具体报道中，彭博社透露了这款设备潜在的几个问题，首先是起售价高达3000美元，折合人民币约20000元左右，并且缺乏现象级应用，需要每隔几小时就更换一次电池。而在设计方面，这款设备采用了一些令测试人员不太舒服的设计，最重要的是发售时可能面临生态内容不足等问题。

根据反馈，苹果公司高管毫不避讳地表达了真实看法，其认为这不会是一款发售即热卖的产品，并且极大概率会步Apple Watch后尘，低开高走，逐步占据市场大多数份额。随着技术迭代，苹果头显设备将逐步完善硬件以及生态。

除此之外，彭博社此前还爆料称，最新测试版本的Reality Pro头显将不需要配合iPhone使用。这意味着这款产品是独立产品，拥有自己的计算单元直接输出内容，也不需要通过iPhone来投放画面或是计算程序。

Reality Pro头显支持直接从iCloud中下载数据，也可以通过iPhone直接向Reality Pro头显传输数据。此外，Reality Pro头显没有控制器，而是通过用户的眼睛与手来进行控制。基于这种特殊操作方式，这款设备还将支持空中打字，目前苹果内部在测试这项功能，不过测试表现非常不稳定。

彭博社称：“我被告知，在最新的内部原型机上，有一个关键的文本输入功能 ―― 空中打字。但它在测试中一直很不稳定。因此，该头显仍然可能支持配合iPhone来使用其触摸屏键盘。苹果内部的目标是在设备发布后进行快速改进。该公司希望其头显在这方面遵循与最初的Apple Watch相同的路径。”

彭博社还表示，苹果公司正在开发第二代Reality Pro头显，特别关注性能，“第二代 Pro 头显的重点是性能。虽然第一个代将搭载一个M2芯片和一个用于AR和VR处理的辅助芯片，但它不够强大，无法以苹果理想的水平输出图形。苹果公司的第一款头显最初计划更加强大，具有独立的中枢，具有额外的处理能力，可以通过无线方式传送到整个家庭的设备。但前苹果设计总监否定了这个想法。现在，该公司正在努力为第二款产品增加一个更强大的处理器(也许是M3或M4的变种)，帮助弥补这一差距。”

这样的说法也印证了苹果内部不看好首款头显设备的说法，毕竟第一代主要以秀肌肉，打开新兴市场为主。苹果作为全新的挑战者，实际上已经染指该市场已久，相应功能也早已出现在其他苹果设备中，从技术上来看，苹果确实有能力成为这个行业的标杆。而其他早已入局该领域的公司，这么多年过去依然无法将这块蛋糕扩大，最大的原因就是应用场景以及生态内容缺乏，导致用户对其兴趣不大，也这是苹果头显亟需解决的事情。