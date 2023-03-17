时隔两年再发半入耳，华为FreeBuds 5以“水滴”造型全「新」登场！

随着智能手机行业快速发展，TWS无线耳机逐渐成为用户标配，相应的市场也愈发火热，各大厂商都争相推出自家旗舰产品。尤其是当下用户对于音质和降噪的需求越来越多，这对TWS耳机本身实力提出巨大挑战。

华为一直以来都是一家以创新能力为驱动力的科技公司，此前曾推出包括华为FreeBuds Pro系列、华为FreeBuds 5i以及华为FreeBuds 4在内多款备受好评的TWS耳机，尤其是华为FreeBuds 4，凭借半入耳式的设计为用户带来入耳式无法比拟的舒适感，同时避免用户佩戴入耳式出现的过敏问题，优秀的产品表现收到了消费者的一致好评。

目前市面上仍在继续探索半入耳式高端耳机的厂商仅有华为与苹果，苹果在推出AirPods 3之后就未曾推出下一代产品。而华为在3月17日当天放出预热图，官宣将于3月23日发布新耳机产品，这也是华为时隔两年后，再次发布半入耳式旗舰耳机。在之前发布的华为FreeBuds 3中，华为已经具备降噪能力，并通过FreeBuds 4实现半入耳舒适降噪，在完成半入耳式降噪性能“从无到有”的突破后，华为FreeBuds 5极有可能会继续带来全新的突破

作为多个行业赛道的开拓者和引领者，此次华为时隔两年才为消费者带来这款半入耳式旗舰，想必藏有大招，或许会在半入耳式赛道又搞出类似此前华为Mate 50系列中“捅破天”般的大动作，着实令人期待。另一方面，由于半入耳式与耳道天然的不密封性，无论是降噪还是音质都会有所削弱，在解决降噪问题之后，那么华为可能会着手专攻半入耳式的音质壁垒，让半入耳式耳机的音质也能实现行业性的突破。

这次华为官方放出的三张预热图中包含了三个关键词，分别是「新形态」、「新质感」以及「新声场」。从海报图上看，华为FreeBuds 5在造型方面将会有别于传统TWS耳机，甚至在整体设计上突破传统耳机。目前市面上比较常见的TWS耳机均采用饼状或是豆式的外型，预热图水滴状的形态非常有可能就是华为FreeBuds 5的新外观。在科幻小说《三体》中，水滴是集三体人文明和科技于一身的高科技产物，华为FreeBuds 5的水滴造型或许正是华为创新与研发实力的一次集中体现，是给行业带去全新思路的「新形态」。

华为FreeBuds 4珠玉在前的表现令华为FreeBuds 5在「新质感」和「新声场」的突破中难上加难，但华为强大的研发实力注定该品类产品不会一直原地踏步。华为FreeBuds 4早早实现了让用户拥有空气般的佩戴体验，同时在音质方面拥有极佳的声场表现。而华为FreeBuds 5在继承了半入耳式的主动降噪之后，主攻音质则是另一个正确的方向。猜测「新质感」将会在音质质感和外观质感上同时发力，基于水滴造型的外观，加上金属材料的质感，在佩戴上也会实现质的飞越。

在传统TWS入耳式耳机中，耳道与耳机的紧密接触为耳内提供了相对封闭的空间，用户能够获取物理意义上的噪音隔绝并且聆听到足够细腻的声音。但半入耳式则正好相反，尤其是在音质方面，想要完美平衡佩戴舒适感和聆听体验更是难上加难。因此华为既然打出「新质感」和「新声场」的宣传词，想必在声音质感和声场方面都取得了巨大成功，可能又将掀起一阵半入耳式TWS耳机热潮，开辟出一条全新赛道。

整个半入耳式高端耳机市场目前看来已经沉寂许久，可惜的是除了苹果和华为以外，就未曾有其他厂商后续跟进。而华为则一直在半入耳式高端耳机领域持续发力，华为FreeBuds 4的成功也让该品类耳机收获消费者的认可，并且好评如潮。这次华为即将发布的华为FreeBuds 5极有可能让半入耳式高端耳机市场成长出一颗枝繁叶茂的绿树，也将为行业内其他厂商指明发展方向，一起为消费者提供更多选择。