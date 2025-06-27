小米首款AI眼镜京东开售 国补到手价1699元有机会享免单福利

6月26日，小米正式推出其首款AI眼镜，定位为“面向下个时代的个人智能设备”，目前已在京东同步上架开售，售价1999元起，叠加国补优惠后到手价低至1699元。京东还为该款AI眼镜推出限时福利，京东购机用户可参与抽奖，有4台免单机会，晒单用户还可享京豆奖励和3期免息，京东PLUS会员更可专享6期免息。值得一提的是，6月26日开售当天，已有用户在京东收货，并对京东的新品配送速度赞不绝口。

为了让更多用户能享受到这一前沿AI科技新品，京东还为下单用户带来了附赠京东配镜的实在服务，配不准全额退，可靠有保障，让下单用户放心更安心。此外，为让该项服务能惠普更广泛的AI眼镜受众，京东还针对该款新品全网首创免费送镜片福利，0元即可到手的京东目防蓝光镜片将在用户长时间使用AI眼镜的背景下呵护用户用眼健康，让每一位体验AI眼镜新品的用户没有后顾之忧。此外，京东自营配镜镜片还有多种品牌及镜片种类可供挑选，需要配镜的用户不容错过。

这款AI眼镜在设计上兼顾时尚与实用。采用经典D型镜框设计，专为亚洲人脸型优化，镜腿仅4.2mm，佩戴轻盈无负担。镜架选用高韧尼龙材质，整机重量仅40g，支持全天舒适佩戴。此外，IP54级防水设计使其无惧汗水或日常水花溅洒，无论是运动还是通勤，都能轻松应对。

小米AI眼镜不仅是一款时尚配饰，更是一款多功能智能设备。它支持第一人称视角拍摄，搭载1200万像素超透光学镜头，在运动、带娃、做饭、宠物互动等场景中，可随时启动视频拍摄，解放双手，记录美好。也可随时通过相机按键或轻唤小爱同学启动0.8秒瞬时抓拍，轻松记录生活点滴。同时，其拍图识物、食物热量识别等功能，进一步提升了日常生活的便捷性。

依托小米澎湃OS的强大能力，通过融合设备中心可完成小米AI眼镜与小米手机镜头的协同流转。用户在视频通话、直播时，可以实现第一人称与手机视角自由切换。更值得一提的是，小米AI眼镜还可以成为智能设备的控制中心，用户可通过眼镜完成手机常用设置、拨打电话、设置提醒等操作，甚至可以通过语音远程控制家中的空调、窗帘等智能设备，真正实现“动口不动手”的智能生活。

小米AI眼镜还支持会议、面试、演讲、课堂等多种总结模板，并提供中文、英语、法语、日语、韩语、德语、意大利语等10种语言的同声翻译功能，翻译内容可在APP中实时查看并保存，是商务办公和学习的高效助手。

小米AI眼镜还创新性地集成了开放式耳机功能，搭载对称双扬声器和防漏音技术，确保声音清晰且私密。鼻托处的独立骨传导麦克风支持抗6级风噪，即使在骑行中也能保持通话清晰。续航方面，眼镜采用高通AR1旗舰芯片与低功耗蓝牙音频处理器双芯架构，配合263mAh金沙江电池，可实现21小时待机续航或45分钟连续录像。

小米AI眼镜提供黑色、玳瑁棕、鹦鹉绿三款配色，售价1999元，还有单色和彩色电致变色两款机型，满足不同用户的审美需求。其中，单色款支持深黑至浅灰4档调节，彩色款则提供紫、蓝、粉、灰4种色调，透光率可根据环境自由调整。

此次小米AI眼镜的推出，标志着智能穿戴设备迈向全新高度，为用户带来更便捷、更智能的生活体验。目前，产品已在京东正式开售，感兴趣的消费者可前往选购，享受首销期的多重福利。