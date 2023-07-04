真无线亦能真无损 “无损音质 声动人心”iQOO TWS 1发布

2023年7月4日，“无损音质，声动人心”iQOO TWS 1正式发布，支持aptX Lossless无损传输，让真无线也能做到真无损，开启听音新时代。现在购买iQOO TWS 1，赛道版新品限时优惠价369元，搭配iQOO 11S购买更超值。

iQOO TWS 1耳机率先支持端到端aptX Lossless无损传输，可以带来最高1200Kbps码流的超无损音质，并拥有自研超宽频声音单元，配合4.98g轻巧机身，是一款佩戴舒适的高音质入耳式降噪耳机。

1200Kbps 超无损音质，自研超宽频声音单元

避免低码流传输导致音频失真的问题，iQOO TWS 1基于强大的高通S3音频平台打造，通过Snapdragon Sound骁龙畅听认证，率先实现端到端aptX Lossless音频传输技术，码流最高可达1200Kbps，近4倍于传统低码流SBC传输速度，拥有2倍于传统音频的传输带宽，可实现持续稳定的无损音频传输。

只为诠释无损好音质，iQOO TWS 1具备⼀颗自研超宽频声音单元，拥有定制的3重纳米复合振膜和12.2mm的超大尺寸单元，搭配精密喇叭磁路系统设计，音频范围达到5Hz-40KHz，超过2倍于普通声音单元的频响范围，能迸发出更多频段的声音，从澎湃低音到清晰纯净的高音，都能为用户原声呈现。这颗声音单元的5Hz-40kHz的频响范围远超⼈⽿可听范围的20Hz～20kHz，能显著提升⼈⽿可听范围内低频和⾼频的声⾳表现。

好的硬件还需好调校，金耳朵声学实验室专为TWS耳机量身打造DeepX 2.0声效系统，具备超重低音、清澈人声、清亮高音以及专属定制的Monster Sound电竞声效，可全局应用到所有音频中，满足多样音乐风格偏好，更有3D全景音频，提供剧场、音乐厅、录音棚、演唱会四种声场模式，为用户带来更多声临其境的听音感受;独有人耳定制音效和AI音频均衡，也能为用户带给更个性、更稳定的聆听体验。

49dB智能超宽频降噪，三麦克风尽兴开黑

iQOO TWS 1具备业界领先的降噪水平，最大降噪深度可达49dB，降噪频宽范围达到4000Hz，最高能阻隔99.6%生活噪声，成功通过CAIA无线耳机降噪能力测试A级标准。iQOO TWS 1支持智能降噪模式和手动降噪模式，手动降噪模式包含 “深度”、“常规”和“轻度”三档，不但能够显著消除地铁、飞机轰鸣等重度低频噪声，还能有效消减主动降噪难以处理的人声、啼哭声等中高频噪音，为用户提供深空般宁静的聆听体验，更有全新双通透模式，在不需要降噪功能时只需一键开启就能让耳机变成“小透明”，不错过任何重要声音信息。

凭借iQOO TWS 1搭载的三麦克风系统，即使在嘈杂环境下组队开黑，也能清晰传达指令，与队友默契配合，果断制胜。同时，iQOO TWS 1最高提供48kHz超高清录音，支持双耳3D录音，可以帮助喜欢拍摄Vlog的用户轻松获得电影大片的听觉体验，准确还原声音方位。

超低延迟超长续航，手机的默契好搭档

iQOO TWS 1采用全新天线设计方案，配合手机可实现54ms超低全链路延迟，耳机端延迟低至24ms，游戏连接更快、更稳;支持最新蓝牙 5.3协议，支持LC3音频编解码，可以在低功耗的基础上传输音频数据;具备音频跨设备无缝切换，支持同时连接手机、平板等两台设备，并能在它们间无缝切换。

好声音，听得尽兴才够爽。iQOO TWS 1具备iQOO TWS产品迄今最长续航记录，在降噪关闭情况下，耳机单次续航为10.5小时，搭配充电盒总续航为42小时。

而作为由手机厂商出品的TWS，iQOO TWS 1自然也是手机默契搭档。通过软硬件的默契配合，iQOO TWS 1为用户打造便捷易用的无线体验，支持多个同品牌生态协同的特色功能，如“信息播报2.0”、“来电播报”和“Jovi 语音”等。

单耳4.98g舒适无感佩戴，经典速度美学再现

iQOO TWS 1单耳仅4.98g，轻若一张A4纸，减轻佩戴负担，耳柄与腔体过度处的体积大幅度优化缩减，持久佩戴也能减轻压迫感，更舒适自然贴合耳道。

iQOO TWS 1具备两种配色，“赛道版”采用内黄外黑的撞色设计，闭合与翻盖之间形成色彩转换，领略赛道速度与激情;iQOO为BMW M Motorsport全球合作伙伴，此次更是限量推出“传奇版”配色，传承手机传奇版的经典三色条纹设计，让其在一众TWS产品中脱颖而出。

“无损音质，声动人心”的iQOO TWS 1上市价为399元，包括赛道版和传奇版两个配色。赛道版现已全面开启预售，7月10日10:00正式开售。赛道版7月4日-16日首销期优惠价为369元，7月4日-31日搭配iQOO 11S手机购买，组合购套餐立减100元。传奇版配色售价为399元，7月21日正式开售，现正持续预约中。