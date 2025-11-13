11月6日，HUAWEI SOUND及音频新品技术沟通会在深圳成功举办。本次沟通会不仅揭晓了全场景智能声学品牌HUAWEI SOUND背后的硬核技术，还分享了HUAWEI SOUND对好声学体验的系统定义，更通过华为旗舰新品展现了其在家庭影音、个人音频等多元场景下的创新应用。

据了解，华为在全球范围内布局了12个声学研发中心和超过50个尖端声学实验室，汇聚成了HUAWEI SOUND创新与突破的强大底气;2024年年底，全场景智能声学品牌HUAWEI SOUND全面升级，并成为了行业领先的音频解决方案及听觉体验标杆。

那么，这个让“好声音无处不在”的技术品牌，背后到底藏着哪些硬核技术呢？

在本次沟通会上，华为详细介绍了其全链路智能声学体系，具体来说，其打造了一套从拾音、编解码、传输，到放音的全链路智能声学体系，从而实现让声音“收得真、传得准、放得好”。

在拾音环节，通过麦克风阵列精准拾取人声，并借助音频DSP芯片、神经网络NPU及AI算法，有效降低环境噪声，提升人声清晰度，哪怕身处特别吵的环境，也能从容表达;编解码技术方面，基于自研L2HC 5.0编解码技术，支持更高码率的无损传输，让声音质感更真实细腻;在传输环节，华为搭载星闪音频技术，显著提升连接稳定性与抗干扰能力;而在放音部分，则通过创新多模组设计、领先的精密算法以及专业调音技术，呈现出更真实动听的原声质感。

为将“好声音”具象化为可感知的体验，HUAWEI SOUND建立了一套科学音质评估体系。首先，通过人因研究和数据分析，深入拆解好声音的体验，综合主客观因素，形成科学系统的评价方法;同时，华为7大研发中心与中央音乐学院强强联合，共同探究和实现极致好声音。沟通会上中央音乐学院李小兵教授表示，双方紧密协同，汇聚人工智能、脑科学专家，同时与“工程”团队并肩作战，将听觉感受凝练为“细”“润”“劲”三个核心维度，并定义出四种核心风格音效，为用户打造悦彰好声音。

值得一提的是，随着音频全链路核心技术的打通落地，HUAWEI SOUND的核心技术与高端体验已全面应用于多类高端旗舰产品，包括耳机、智慧屏、智选车、音箱及PC平板，为用户构建完整覆盖的全场景音频生态。

全新一代耳机――华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机，搭载自研麒麟A3音频主控芯片与星闪™音频技术和双频灵犀天线，首次实现无线耳机领域母带级无损音源传输，配合双路独立驱动声学系统和四大悦彰音效，重新定义高端无线音频体验。还有HUAWEI SOUND家庭影院作为华为首款应用该声学技术的家庭影院产品，以「7.1.4星穹声场」、「鲸鳍超重低音」、「3D空间音频算法」三大核心技术为支撑，为家庭用户带来了全新的沉浸式家庭娱乐体验。

写在最后

HUAWEI SOUND凭借全链路智能声学到以极致体验为核心的实力积累，已成为行业领先的音频解决方案与听觉体验标杆。而其行业领先的背后，是覆盖“拾音、编解码、传输、放音到生态”的全链路智能声学技术体系，这一套组合拳可谓打破了声学边界，也在无形中持续推动音频行业向智能化、高品质方向演进。

放眼未来，HUAWEI SOUND将持续深耕音频技术，拓展技术落地范围，在更多产品中为消费者提供卓越的音频体验，让高品质音效融入我们生活的每一个角落。