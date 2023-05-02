打造客厅娱乐生态，三星携手微软在多个国家推出免费游戏专区

近日，三星与微软再次携手，在伦敦和纽约的微软体验中心开设免费游戏专区，让玩家能够在三星智能电视和显示器上畅玩Xbox游戏。

三星电视业务执行副总裁韩尚淑表示：“我们很高兴与微软合作，为全球玩家提供Samsung Gaming Hub的出色体验。Samsung Gaming Hub已经被集成到三星智能电视和显示器中，三星将继续通过扩大合作伙伴关系和创新技术，推进这项令人难以置信的服务，吸引全球玩家。”

早在去年6月份，三星就已经携手微软，在云游戏方面进行更加深入的探索。自去年6月底开始，三星电视用户将可以在自己的电视上畅玩微软XGPU游戏，首批已上线27个国家和地区，支持设备为2020年的电视机(BU8000以上型号)或2022年的智能显示器。

该业务上线后，三星电视的用户将无需额外购买XBOX主机就可以通过三星电视内置的Samsung Gaming Hub直接访问Xbox应用并登录自己的微软账号，以此来体验XGPU游戏库内的数百款免费游戏，即使用户没有订阅XGPU服务，也可以直接花费1美金升级到该服务。

目前Xbox的应用程序仅在三星智能电视上可用，需要搭载Tizen 6.5电视系统，并且微软并没有宣布其余支持这项技术的电视品牌。用户仅需准备一个手柄即可畅快游玩，该应用程序将支持Xbox无线控制机器、Xbox自适应控制器、Elite Series2控制器，索尼的PS5手柄以及其他的手柄控制器，将通过蓝牙连接到三星电视。XGPU中广受好评的《极限竞速5》、《光环：无限》、《毁灭战士》、《刺客信条：起源》、《微软模拟飞行》等3A大作也将随Xbox应用一同登录三星Gaming Hub。

微软游戏首席执行官斯宾塞就对此说道:“我们致力于将游戏的乐趣带给地球上的每一个人。与三星的合作能让用户拥有更多接触游戏的渠道，我们欢迎新玩家通过这种方式进入我们蓬勃发展的游戏生态。三星和微软的合作，不仅让三星2022年推出的Neo QLED电视将成为目前云游戏的最佳设备之一，也将扩大微软Xbox的影响力，而且会给三星的Gaming Hub带去更多的附加价值。”

但遗憾的是，目前通过云游戏的方式，用户只能体验到1080P 60帧的游戏规格，无法原生体验次世代Xbox上4K60帧加HDR和杜比世界加持的极致画面。并且暂时不登录国内，也许是出于体验上的考虑，毕竟国内还没有微软云游戏服务器的布局。不过这也可以理解，尽管对于三星电视而言，支持这些规格并不是什么难题，但对于用户带宽带来说，将会是一个巨大的考验。毕竟云游戏更多的还是用流媒体的方式传输数据，4K+60帧+HDR+杜比视界的传输体积将不是一般带宽所能承受的。

微软已经开始布局云游戏领域，同时找到了绝佳的电视合作伙伴三星，脱离主机存在的电视云游戏在基础设施成熟之后，确实大有一番作为，将会极大降低用户游戏成本，同时也会降低微软获取用户的成本以及提升三星电视的竞争力，可谓一举三得。不过目前看来，这项计划依然有着不小的阻碍。