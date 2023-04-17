华为手环 8有多顶？轻薄全面屏、专业健康管理能力，直戳用户需求点

4月17日，华为nova 11系列及全场景新品发布会带来多款新品，其中包括全新升级的华为手环 8。

智能手环是穿戴领域里最重要的形态之一，它集便携性、核心健康指标、入门门槛低等特性于一身，备受广大用户青睐，尤其是华为手环，自诞生起就凭借其在运动健康领域专业的功能在众多智能手环厂商中脱颖而出。从触控彩屏的华为手环 4系列，到全面屏的华为手环 6，再到主打轻薄舒适的华为手环 7，一次又一次的迭代，华为手环总是会给我们带来各种惊喜。

这一次，华为手环 8在“轻薄舒适”的道路上继续前行，在刷新智能手环品类轻薄舒适佩戴天花板的同时，在运动健康方面也有全新升级，我愿称它为全民全时佩戴的时尚健康手环。为何它能受到这么高的评价，让我们一起来看看吧。

轻薄全面屏，佩戴体验天花板

在智能手环领域，由于内部部件组成较为复杂，想要实现薄度的突破并非易事，

华为通过空间结构的极致压缩和在有限空间的无限堆叠及增强型聚合纤维轻质材料的应用，使华为手环 8的厚度跨入了9mm以内，仅为8.99mm，机身重量只有14g，佩戴起来的最大感受就是“轻若无物”，即便戴着睡觉也不会有不舒服感。

在外观设计上，华为手环 8打破手环千篇一律的外观设计，机身采用时尚立边设计，整体风格更加简约清新。正面则搭载1.47英寸AMOLED炫彩大屏，屏占比达到65%，再配合368 x 194分辨率，整体视觉效果很是惊艳。

另外，华为手环 8为用户提供10000+不同风格的精美表盘，并有沉稳大气的幻夜黑、浪漫温柔的樱语粉、高贵清冷的翡冷翠和时尚前卫的活力橙4种不同风格配色供用户选择。更重要的是华为手环 8还提供智能穿搭表盘，日常出门前只要随手一拍即可生成与自己穿搭配套的时尚个性表盘，不仅能轻松配合你的穿搭需求，还能让你的穿搭更出彩，给生活增添新意。

专业健康管家，要吹爆的是睡眠监测

当然，外观形态上的升级还只是华为手环 8的开胃菜。华为手环在运动健康领域的专业性相信大家都有目共睹。此次的华为手环 8不仅延续了华为可穿戴设备一贯的健康优势，还带来了更专业的健康监测功能。

在都市快节奏的工作生活当中，年轻人压力越来越大，调研数据显示，我国有超3亿人存在睡眠障碍，失眠的危害不言而喻。针对用户普遍的睡眠问题，华为手环 8搭载HUAWEI TruSleep™ 3.0睡眠监测技术，相比华为手环 7的算法，准确性综合提升10%，可科学记录用户入睡、觉醒、睡眠时长等睡眠数据，并帮助用户进一步识别五大睡眠问题，从而通过“智能睡眠改善计划”为用户提供睡眠卫生习惯、运动助眠、饮食助眠、睡眠环境改善等维度的科学改善建议，并实现入睡前、睡眠中、睡醒后全过程的睡眠守护，还能识别睡眠呼吸暂停，及时为用户健康预警，竭力为用户带去高质量睡眠。

快节奏生活下，静息心率是衡量我们心脏健康的重要指标之一，对此，华为手环 8搭载HUAWEI TruSeen™ 5.0心率监测技术，并通过HiFi-Encoder信号处理技术，使心率监测准确性全面提升。同时，新增支持7天静息心率，让用户可查看最近7天的静息心率变化曲线，随时守护你的心脏健康。

现代都市生活里，人们常常忽略了自己身体健康的小细节和情绪健康，而华为手环 8就像一个腕上健康管家，以“全天守护、科学监测、一样不落”的姿态守护着用户的健康。

不止健康管家，还是运动助手

手环在诞生之初，就与运动息息相关，华为手环 8在传统手环所具备的运动功能上继续做加法，成为更贴心的腕上运动助手。

华为手环 8基于华为自研HUAWEI TruSport™ 算法，可获取用户全面的、专业的跑步数据，例如配速、心率、跑步距离，甚至可以像私人教练一样，基于你的生理指标差异、跑力水平和平时训练情况，为你定制专属的训练计划。

不止如此，华为手环 8还提供有跑步、骑行、游泳、跳绳等100种当下主流且常见的运动，想玩的它都能陪你。另外，根据海内外用户诉求，在锻炼模式下华为手环 8还新增了足球，篮球，笼式网球，电子竞技等模式，想用户所想，应用户所求。

全面、可靠而又专业，这便是华为手环 8作为腕上运动助手交出的满意答卷。

便捷生活触手可及

华为手环 8是华为首个搭载智慧负一屏的智能手环产品，有着与Harmony家族产品统一的设计布局，在手环上也能轻松体验到与手机相通的交互功能，右滑进入手环负一屏，日程、快递、信用卡还款以及天气等信息都能轻松获取。

对智能穿戴设备而言，深度影响佩戴体验还有续航能力，这次华为手环 8彻底解决了用户续航焦虑问题。华为手环 8最长能够支持14天长续航，并支持疾速快充，充电5分钟即可使用两天，而且45分钟就能充整个电量。还有大家最关心的支付宝和微信支付功能也都支持，买单不用掏手机。华为手环NFC版还可变身门禁卡、交通卡，抬抬手腕即可轻松出行。

综上所述，华为手环 8延续了上代产品轻薄、舒适的优势，并进一步将尺寸压缩到9mm以内，刷新智能手环品类轻薄舒适佩戴天花板，带来真正的无感佩戴体验。同时，得益于华为在智能穿戴产品运动健康功能领域的不断深耕，华为手环 8带来了更专业的运动健康监测，化身专业的腕上健康管家。在HarmonyOS 3.1的加持下，多设备大屏联动，便捷生活触手可及。

不夸张的说，华为手环 8就是一款更专业的健康管理智能手环，无论是有轻运动习惯和正在养成运动习惯的都市运动人群，还是因为工作生活压力增大，逐渐关注自身状况的养身一族，又或是收入有限但热衷尝试新鲜事物的大学生与刚步入社会的职场新人，华为手环 8都能满足需求。

华为手环 8已经开启全网预售，标准版售价仅269元起、NFC版售价仅309元起。4月26日10:08，华为手环 8系列将在华为商城、各大电商平台、华为授权体验店正式开售。

此刻，如果你也正打算入手一款智能穿戴设备，华为手环 8值得考虑!