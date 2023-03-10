可穿戴手环销量暴跌18%，市场趋于饱和了？

根据市场调查机构的最新报告称，全球可穿戴手环市场在2022年第4季度出货量为5000万台，同比下降18%，这也是该市场首次在第4季度出现2位数的跌幅。

近年来可穿戴手环市场火热，一直以来都备受用户青睐。但这次下跌甚至波及到了整个可穿戴市场，包括智能手表的跌幅达到惊人的17%，而基础手环则是连续9个季度下滑，本季度同比下降43%，基础款手表则同比增长3%。

由于这两年受到疫情影响以及全球经济下滑，加上半导体寒冬等多方面因素影响，多个行业受到冲击，消费电子行业首当其冲。尤其是作为智能手表类别和可穿戴手环市场领头羊的苹果，去年第4季度出货量同比下降了17%。此外，Fitbit的出货量同期也下降25%，但谷歌的市场份额增加了第2位。小米、华为和三星均出现大幅下滑。三星甚至跌至第5位，其增长势头在第4季度戛然而止。

从2022年整体来看，智能手表类型增长3%，基础手表增长21%，基础手环下降39%，整个手环市场则是下滑了5%。细究其中原因，我认为最主要的原因是更新迭代过快。这几年智能穿戴设备层出不穷，几乎每年一更新，但是在核心功能上并没有取得重大突破，虽然市场看似火热，产品竞争力却在下降。

例如用户多年前购买一款手环设备，放到如今依然不会出现太大的体验差异，无非是更强的续航以及新增的监测功能，可问题是解决用户痛点的几个功能早就已经诞生，并且可以满足用户。因此，年年更新的手环产品，实际上没能推动用户换新，产品力不足以让用户放弃原来的产品。

而这种情况同样出现在苹果的Apple Watch系列中，如今依然有不少用户使用Apple Watch SE，因为其核心功能已经可以基本满足用户需求。若非去年苹果推出更加强大的Apple Watch Ultra，Apple Watch 8的销量将会无比尴尬，相比前代并没有太多升级，甚至处理芯片已经沿用了好几年。在这样的前提下，用户自然提不起兴趣来更新设备。

不过虽然整体手环市场受到疫情影响在不断下跌，但在今年或许会迎来一波小提升，同样也是因为疫情。今年年初，不少用户开始大量购入可穿戴手环以及智能手表产品，以监测身体的血氧以及心率等等一系列指标，来应对开放后大面积传播的新冠病毒。智能手表以及可穿戴手环产品的健康属性十分契合彼时用户的需求，相比去医院才能得到具体数据，这些智能设备显然更加讨巧。

因此智能手环市场依然有着广阔的前景，只是技术迭代的缓慢使得用户没有动力去更换产品，只要厂商能够推出革命性的产品，依然能够吸引不少用户。