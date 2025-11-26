11月25日，华为正式推出高端智能腕表HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索。作为非凡探索系列的第二代产品，其迎来重大科技突破，业界首发海豚声呐通信技术[1]，让水下通信更便捷，采用创新防水系统实现150米潜水级[2]防水，助你潜得更深更安全。同时，全新环隙天线系统承载北斗卫星语音消息， eSIM先锋通信[3]等强大通信能力，时刻保持更快、更稳定的网络。搭载华为向日葵精准定位系统并支持高尔夫及户外探险等多种运动模式，是专业运动爱好者的理想选择。

深海之境：海豚声呐通信，在深达150米水下也可以便捷沟通

基于创新防水系统，HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索成为业界首款支持150米潜水且具有通话、播放音乐等音频功能的智能手表，方便日常使用。首发海豚声呐通信可以在水下通过内置精密声呐器件实现最远30米内消息及表情的收发，无需通过额外配件，其中SOS求救信息还可以进行一次转发，实现最远60米的水下求救，可帮助潜水员在水下遇到危险状况时，及时获得救援。潜的更深，潜的更安全。

山地之巅：首发北斗卫星语音消息，提供强大户外保障

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索升级全新环隙天线系统，智能优化信号提供更快、更稳定的网络连接。手表首次支持北斗卫星语音消息[4]，实现单次发送最长10秒的语音消息，在遭遇无网的户外极限环境下也可以进行及时求助。搭载升级版华为向日葵定位系统，依托双频五星定位及算法升级实现精准导航。支持eSIM先锋通信，配合AI通话降噪技术，嘈杂环境语音通话也清晰。高原关爱模式再升级，主动预警，智能评估适应状态。其强大的户外能力通过中国科学探险协会极地实测，业界首款获得L9最高等级极限类户外智能手表。

智慧之伴：腕上管家，小艺运动健康有问必答

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索支持腕上智能体[5]，搭载小艺运动健康、DeepSeek-R1、小艺玩机助手等智能体，让日常工作生活更便捷。其中，小艺运动健康智能体，依托手表强大的运动健康监测能力与华为AI大模型的分析能力，让手表成为你的贴身、专业的运动教练与健康助手，为用户科学管理健康与运动随时提供解答。

长效护航：健康监测全面随行，续航长达11天

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索推出蔚海蓝、苍穹黑两款配色，将探索精神具象于腕间。全新X-TAP智感窗与表底超感知模组组成分布式玄玑感知系统，支持微体检、指尖血氧、心率、睡眠等健康指标检测[6]，支持双续航模式[7]，其中省电模式最长续航11天，标准模式续航最长可达4.5天。

随心创摄：联动三方运动相机，玩转户外拍摄

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索还能与三方相机(影石Insta360、大疆DJI)实现互联，让户外运动更便捷有趣。已支持多款全景相机、拇指相机、运动相机通过手表app进行互联，并通过手表手势操控轻松控制拍摄。其中，影石Insta360为华为穿戴用户打造了首款定制仪表盘，心率、速度、位置等数据可嵌入视频画面，让运动体验记录更丰富。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索是华为智能穿戴领域的创新突破，既为探险爱好者提供专业支持，也给追求品质生活与便捷体验的用户带来新选择。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索6499元起，现已开启预售，11月28日9：08正式开售。届时，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

[1] 海豚声呐通信可实现潜伴之间通过支持该功能的手表在水下发送预置文字、表情消息、 SOS 求救消息 。最远通信距离可达 30 米，水下 SOS 求救消息可通过开启海豚声呐通信功能的手表进行一次转发，最远通信距离达 60 米。若潜水员周围存在较大噪音或环境遮挡等其他客观因素，可能会影响消息传输成功率及通信距离。

[2] 符合潜水设备工程标准 EN13319 的规定，可支持最大深度 150 米的潜水运动，及游泳池或海滨游泳等浅水域的水上活动。防水性能并非永久有效，可能会受到使用时间以及日常磨损影响，导致防水性能下降，建议定期到指定华为授权服务中心进行检测及保养。

[3] 独立通话功能通过运营商 eSIM 一号双终端或独立号码业务实现，运营商 eSIM 部署情况及资费详情，请咨询当地运营商。如果手表上开通了 eSIM 一号双终端业务，当手表和手机连接配对使用时将关闭手表 eSIM 移动网络;独立通话功能运营商支持情况及更多使用指导，请查看：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15907630/。

[4] HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索为北斗卫星消息提供移动终端硬件，需在空旷无遮蔽处使用。首次使用前需在有地面网络的环境下，通过手表畅连应用激活(配合 iOS 系统使用时手表需独立联网)，支持发送最长 10 秒钟的语音消息。此功能仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)销售版本支持，使用范围仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)。华为将配合公众测试验证，功能及活动规则详情请以官方信息为准。

[5]此功能需联网使用，可通过手表 eSIM、Wi-Fi 连接网络，或者和手机保持蓝牙连接时使用，配对 iOS 手机仅支持蜂窝和 Wi-Fi 使用小艺，问答信息仅供参⁠考。该功能需通过 OTA 升级实现，具体以实际产品体验及官方信息为准。

[6] 本产品和微体检软件非医疗器械，对用户无诊疗行为，所提供的健康数据、结果、建议等仅供参考，不作为诊断和治疗的依⁠据。微体检报告部分数据来源于医疗器械软件、第三方健康研究项目，特定人群不适用，使用时请仔细阅读用户协议等提示信息了解详情。部分功能需单独激活、测得有效数据后，才可在微体检报告中显示结果。

[7]数据来源于华为实验室，实际使用中可能因产品个体差异、使用习惯和环境因素不同而有所不同，请以实际使用情况为⁠准。