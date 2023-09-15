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华为WATCH GT 4颜值超群，智能手表设计还得看华为

2023-09-15 15:55:14 作者：田十二

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   9月15日，华为终端官宣,将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会。本次发布会华为会推出可穿戴设备新品华为WATCH GT 4系列。同时，华为终端BG首席运营官何刚在微博为其预热，并宣布全球知名时尚健身博主帕梅拉和奥运四金得主、传奇运动员莫法拉爵士将担任华为穿戴产品全球体验官。随着新一代华为WATCH GT 4系列定档，消费者的期待值也被拉满。

华为WATCH GT 4颜值爆表，智能手表设计还得看华为

  自2014年涉足智能穿戴设备市场以来，华为至今已走过整整十个年头，截至目前，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿台，服务超4.5亿用户。2023年第二季度，在华为WATCH 4系列、华为WATCH Ultimate 非凡大师等高端旗舰产品助力下，华为智能手表在中国市场份额飙升至39%，成为国内智能穿戴市场出货量冠军，至此，华为已连续4年稳居中国智能手表市场份额第一。这一路走来，离不开华为智能穿戴在软硬件方面的持续创新和突破、在运动健康领域的持续深耕细作。

华为WATCH GT 4颜值爆表，智能手表设计还得看华为

  作为智能穿戴领域的引领者，华为在持续优化智能手表功能体验的同时，始终强调其一以贯之的科技美学。

  根据曝光信息，华为 WATCH GT 4系列外观设计全新升级，推出46mm和41mm两种规格,并带来曜石黑、山茶棕、云杉绿、幻夜黑、凝霜白、皓月银六种款式。其中，华为 WATCH GT 4 46mm版本，在圆形表盘的基础上采用八边棱角设计，整体造型非常独特且很有质感，辨识度很高。值得一提的是，云杉绿款所搭载的创新复合环保编织表带，除了对海洋和水源的保护外，华为进一步开发了基于塑料瓶回收的材质rPET结合尼龙用于外层，保护森林生态。

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  华为 WATCH GT 4 41mm版本更加小巧精致，在圆形表盘上采用闪耀光环设计，叠加高亮金属装饰细圈，看起来更加高级、优雅，宛若“小光环”，皓月银表带更首次采用间金工艺，能很好地满足女性用户审美追求，带来不同穿搭风格。配合多彩表盘，以及创新复合编织表带，到时必将定义腕上时尚风向标。

  长续航一直是华为WATCH GT系列的一大亮点，即将发布的WATCH GT 4系列想必会继续保持这一优势，结合全球知名时尚健身博主帕梅拉和奥运四金得主、传奇运动员莫法拉爵士的信息来看，华为WATCH GT 4系列在长续航的基础上，大概率会推出健身减脂相关的功能，有望成为新一代减脂神器。若猜测属实，就意味着我们可以更加准确地了解自己每天消耗的卡路里，更好地掌握自己的身体状况和运动效果，这对喜欢健身的朋友们来说会是一大福音。

华为WATCH GT 4颜值爆表，智能手表设计还得看华为

  健康监测方面，华为WATCH GT 4系列有可能搭载全新一代华为TruSeen™技术，可帮助用户实时监测心率，并提供精准可靠的数据分析，从而来调整自己的训练强度和方式。当然，像压力监测、睡眠监测、血氧饱和度监测等健康功能，在华为WATCH GT 4系列上想必也能看到，甚至还会有更一步的优化和升级。

  整体而言，华为WATCH GT 4系列无疑是一款十分值得期待的新品，让我们一起期待新一代华为WATCH GT 4系列的到来吧!

  此外，华为WATCH GT4 在9月15日开启预订，预订优惠50元，立即前往华为商城预订，还可享3期0分期利息优惠。

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