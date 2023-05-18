华为WATCH 4星球系列手表登场 科技美学与智慧健康巧妙融合的完美诠释

在2023年5月18日发布会上，华为带来了HUAWEI WATCH数字系列全新智慧健康旗舰――华为WATCH 4星球系列手表。

一直以来，华为智能可穿戴设备始终是行业翘楚的存在，带来了诸多优秀产品，并给用户留下深刻影响。而此次全新登场的华为WATCH 4星球系列手表，其在外观设计、智慧健康、智慧体检等方面均实现全新突破，将科技美学与智慧体验完美融合。那么，华为WATCH 4星球系列手表究带来了哪些惊喜，让我们接着往下看!

星球科技美学设计，够前沿

作为智能穿戴领域的引领者，华为手表在推出创新功能、打造全新体验的同时，始终强调一以贯之的极致潮流设计美学，并在材质，工艺，形态上不断创新，全新登场的华为WATCH 4星球系列手表让我们看到华为的科技美学设计实力再突破。

华为WATCH 4星球系列手表从宇宙星球中汲取灵感，以圆形穹顶为设计理念，经三十多道工序打造了华为WATCH 4 Pro球面造型的蓝宝石玻璃镜片，让其拥有更通透的视觉体验。作为业界首款采用球面蓝宝石玻璃的智能手表，还将被应用于制作航天等尖端领域关键部件的TC4钛合金表壳，科技感十足的钛金属H型表带用在了华为WATCH 4星球系列手表上，再加之具有航天感的涡轮形态的多功能表冠、细密齿纹以及精致利落线条，将科技感、未来感和高级感统统拉满。

为彰显如梦如幻的星球设计语言，华为WATCH 4星球系列手表还加入了全新的星球探索系列表盘，对应蔚蓝地球、木星棕、火星钛、金星白、土星褐、幻月黑六个配色的手表，更具高端感。就比如其中的蔚蓝地球特别款，采用独特的蓝色钛合金表壳，搭配业界首款再生尼龙复合表带，呈现通体蓝色的冲击质感，显得格外吸睛。

在一众黑科技材料、先进设计理念的加持下，华为WATCH 4星球系列手表的表体抛光感、光亮程度、精致程度上相比上代跨出一大步，而在佩戴舒适性方面也更上一层楼，华为WATCH 4较上一代重量降低11.1%，厚度降低10.3%，佩戴起来更加轻薄舒适。

不得不说，作为业界首款星球系列智能手表，华为WATCH 4星球系列手表在外观设计、材质用料方面可谓用尽心思，所诠释的星球科技美学既打破了遥远宇宙与咫尺自然的割裂将浩瀚宇宙呈于腕间，又能满足用户对宇宙的无限憧憬与遐想。

更专业、更便捷、更智慧的健康管家

后疫情时代，健康成为每个人越来越关注的话题。长期以来，华为穿戴产品秉持着“戴表就是戴健康”的理念，持续在运动健康领域进行创新和体验升级，此次也赋予了华为WATCH 4星球系列手表更丰富、强大的健康监测实力和更高效科学的健康管理能力。

华为WATCH 4星球系列手表在原有的健康监测功能上全新升级，业界首发支持高血糖风险评估研究，新增血管年龄检测和心血管风险筛查等功能。相关数据指出，近30年，我国糖尿病患病比例显著增加，要知道糖尿病不可逆转，预防比治疗更有效。华为WATCH 4星球系列手表首发高血糖风险评估研究，这不仅降低了高血糖筛查门槛，在一定程度上还能帮助用户将高血糖控制在发病前。

华为WATCH 4星球系列手表还首发业界领先的一键微体检应用，无须花大把时间去逐步完成健康项检测，仅需60秒就能检测快速检测心率、血氧、心电图、血管弹性、血管风险筛查、肺功能评估、慢阻肺风险筛查、肺部感染风险筛查等10项健康数据，并能在手表和App端同时生成微体检报告，每天只需要一分钟，喝杯咖啡的时间就能了完成一次“体检。

不仅如此，华为WATCH 4星球系列手表还首发健康趋势报告，支持过去30/180天的健康趋势提醒功能，一旦相应指标有明显变化，又或是静息心率、血氧发生较大波动时，便会以消息通知的形式进行提醒。不夸张的说，从支持高血糖风险评估研究，到微体检、健康趋势，再到在线问诊服务，华为WATCH 4星球系列手表就像是一位私人健康管家，给我门带来全方位、闭环式的健康关怀。

鸿蒙系统加持，带来全场景智慧体验

如何利用智慧科技更进一步地赋能生活，一直以来，都是华为WATCH数字系列研发精进的课题。这一次的华为WATCH 4星球系列手表搭载全新HarmonyOS 3.1系统，在独立、交互、互联三大领域再进阶，带来极致流畅的全场景智慧体验。

在鸿蒙系统的加持下，华为WATCH 4星球系列手表能与全屋智能、手机、耳机等多设备互联操控，全新负一屏、万能卡片、快捷功能夹和悬浮任务球等功能则带来了更便捷的操作体验。得益于eSIM独立通信能力升级，华为WATCH 4星球系列手表支持电话、信息独立收发，甚至是独立导航出行打车或在线听音乐，不掏出手机也能完成。

即使健康管家，也是运动小助手

对于白领上班族而言，平常很少有时间运动，想利用碎片化时间运动又受场地所束缚，一来二往便放弃了运动的打算。华为WATCH 4星球系列手表搭载全新升级的活力三环，全新的视觉设计、智能目标推荐，智能激励提醒帮你养成运动好习惯，助你每天活力满满。

同时，华为WATCH 4星球系列手表还支持100+种运动类型，涵盖水上运动、球类、健身类等等，总能找到适合你的运动;如果你喜欢徒步或户外探险，华为WATCH 4星球系列手表还能根据你的运动轨迹可以生成地图，即便离线也能全程守护你的安全。

还值得一提的是，华为WATCH 4星球系列手表还是业界首款采用高导热石墨烯散热的智能手表，同时具备出色的续航能力。全能模式下，华为WATCH 4 Pro和华为WATCH 4续航时间分别提升至了4.5/3天;而在超长续航模式下，华为WATCH 4 Pro和华为WATCH 4最长分别可使用21天/14天，常规使用12天/8天。

作为华为新一代旗舰智能手表，华为WATCH 4星球系列手表无疑是科技美学与运动健康体验的完美结合者，独具“宇宙星球”未来感的造型搭配跨越式升级的健康及智能体验。

更重要的是，华为在血糖健康领域，率先迈出了第一步，华为WATCH 4星球系列手表成为业界首款支持高血糖风险评估研究的智能手表，这对智能穿戴领域具有划时代意义，能促使智能穿戴行业走上一个新高度。

华为WATCH 4售价为2699元起，华为WATCH 4 Pro售价为3399元起。华为WATCH 4系列将在5月18日21:08开启预售，5月30日 10:08正式开售。